Podemos denuncia que el borrador del PROT no incluye las zonas de exclusión eólicas prometidas por el Gobierno de Cantabria

Podemos ha denunciado este jueves que el nuevo borrador del PROT (Plan Regional de Ordenación del Territorio) no incluye "zonas de exclusión eólica" tal y como "el Gobierno autonómico se comprometió con la formación morada en la pasada legislatura". Además, recuerda que el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, "se comprometió públicamente a incluirlo el pasado marzo".

Podemos afirma que el documento al que han tenido acceso se limita a señalar de forma superficial que hay que identificar emplazamientos idóneos para la eólica terrestre, pero no señala ni delimita cuáles han de ser esos lugares.

La formación morada, muy crítica con el borrador, señala que "no va a tolerar que el Gobierno de Cantabria dé otra patada hacia adelante y ahora fíen la ubicación de los parques eólicos a otro documento que quién sabe cuándo van a presentar". Para Podemos "la demanda ciudadana ha sido clara y también fue clara la promesa del Gobierno regional", por lo que insisten en que "este PROT no vale".

Pablo Gómez, responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, cree que "el borrador no recoge ni sus propias promesas". Subraya que "lo han utilizado para tratar de paralizar la movilización ciudadana, pero de nuevo demuestran que la presión del lobby energético es más fuerte que la de sus ciudadanos". Gómez afirma que "no queremos más promesas, queremos hechos tangibles y en este borrador no hay nada tangible".

Podemos hace hincapié en que "el Gobierno regional está perjudicando a las empresas energéticas al no dar seguridad jurídica, por no delimitar de una vez dónde se puede y dónde no se puede construir un parque eólico".

La formación recuerda que la obligación de tramitar un Plan Regional de Ordenación del Territorio está recogida en la Ley del Suelo, vigente en Cantabria desde el 2001, y que veinte años después solo se han presentado borradores incompletos que no han llegado a nada.