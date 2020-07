Las fiestas de Santander tendrán espectáculos culturales en la calle y un escenario en la Porticada con 400 sillas

El Ayuntamiento de Santander no ha presentado aún el programa de la Semana Grande de 2020 para evitar "hacer un llamamiento" a las fiestas, que este año incluirán manifestaciones culturales más que festivas y espectáculos de calle, de formato "reducido", así como un escenario en la Plaza Poticada con 400 sillas separadas para garantizar la distancia social y control de aforo, cumpliendo así las medidas de seguridad por el coronavirus.

Los festejos, que se celebrarán "en torno" al 25 de julio, día de Santiago, van a ser "responsables", según ha destacado este miércoles la alcaldesa, Gema Igual, a preguntas de los periodistas a propósito de que no se haya dado a conocer todavía el programa festivo, que se está "ultimando" y se colgará en la web municipal.

"No es cuestión de decirlo con antelación para que la gente vaya a los lugares. Es cuestión de dar cabida a grupos de Santander y Cantabria para que puedan trabajar en estos momentos", ha justificado la regidora, al explicar que la programación de las fiestas patronales se unirá al de la Fundación Santander Creativa que contempla espectáculos de danza y artes escénicas a cargo de 21 compañías locales.

Así, este verano prima "más el sentido" de generar trabajo para empresas que no han podido hacerlo por la crisis del coronavirus que hacer "un llamamiento de gente". De este modo, habrá "espectáculos que se encuentre uno por la calle", pero no un "llamamiento para que se vaya a ver uno a tal hora", ha insistido Igual.

"Ese es el sentido que queremos para la Semana Grande: que todo el mundo la disfrute, pero con responsabilidad", ha indicado, para señalar que las actividades previstas se darán a conocer "en su debido momento", pero no con la "antelación" de otros años, algo que este 2020 tiene "menos sentido" por las restricciones del Covid-19.

A este respecto, la alcaldesa ha advertido de que "una mala práctica en este día, hoy, mañana o pasado, nos haría tener que tomar medidas el 5, 7 ó 10 agosto", y sería "un problema importante" para Santander donde "mucha" de su economía dependen del sector servicios y del turismo.

Por tanto, está "todo pensado" y "organizado", teniendo en cuenta además la época del año -temporada alta de verano- y las consecuencias de una "mala práctica" por "lo que nos jugamos en el terreno económico" que, después del sanitario, es "lo más importante".

Al hilo ha destacado que la capital cántabra tiene "muy buena ocupación" de visitantes y que las expectativas para agosto son "realmente buenas", de forma que en el Consistorio apuestan por que la gente que viene a la ciudad "se sienta segura".

En consecuencia, la primera edil no quiere generar eventos en los que "pueda escaparse la seguridad o se pueda incentivar a que haya demasiadas personas". Se trata de un asunto prioritario, de modo que todo lo que se organice tendrá control y contará además con las normas seguridad.

Ha admitido así para finalizar que "mucha gente" no va a poder acudir a las actividades programadas, por tratarse de pequeños eventos, conciertos o espectáculos, pero "es mejor que nos quedemos sin ir a que se descontrole".

"Es lo que toca hacer. No pasa nada porque este año no vayamos a un gran concierto: no lo puede haber y corremos peligro si vamos", ha remachado Gema Igual.