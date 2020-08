Fuentes-Pila niega que haya un pacto con el PP en Santander: "El PRC está planteando proyectos"

"El PRC no está pactando; está planteando proyectos". Con estas palabras, el portavoz regionalista en Santander, José María Fuentes-Pila, negó que hubiera un pacto entre su formación y el Partido Popular, cogobernante con Ciudadanos en el Ayuntamiento, aunque no negó que tiene intención de sacar sus proyectos adelante para lo cual pactará asuntos puntuales cuando sea necesario.

El PP cántabro 'invita' a Revilla a que haga una crisis de gobierno y desaloje a sus socios del PSOE

El acuerdo PRC-PP del último pleno municipal, a la hora de sacar adelante una moción para rehabilitar el Cabildo de Arriba, no es el primero ni el último que han tenido ambos formaciones. Más difícil es que haya un encuentro entre regionalistas y Ciudadanos, partido este que ha manifestado que no vota en bloque con el PP en los plenos de la Corporación. De hecho, en la moción sobre el Cabildo, Cs votó en contra y aprobó una paralela de PSOE y Unidas por Santander que había modificado mediante una transaccional.

"Santander necesita pulso y ejercer de motor de Cantabria. Hemos respetado el pacto de gobierno, pero nuestro empeño es sacar adelante nuestro programa electoral -ha asegurado Fuentes-Pila-. Desde la oposición y con mayorías del PP hemos conseguido implementar dotaciones muy relevantes como el acondicionamiento de la Peña del Cuervo, Vista Alegre, Enrique Gran y el edificio Rema".

No serán los únicos acuerdos puntuales que los regionalistas buscarán. En su agenda está la Ciudad Empresarial, en los terrenos de Rucandial frente al Parque Científico y Tecnológico, y la propia rehabilitación del Cabildo. También quieren decidir sobre el desarrollo de grandes áreas de la ciudad, caso de los espacios ferroviarios y el frente marítimo.

Para el portavoz regionalista, la legislatura está pasando "en blanco" y eso es algo a lo que "no estoy dispuesto". "La situación es preocupante ahora. No estoy dispuesto a que la legislatura pase sin pena ni gloria. Voy a seguir presentando proyectos de envergadura. ¿Eso es acercamiento? Lo es si se pretende llegar a acuerdos". ha asegurado.

Sin moción, pero "a la escucha"

La posibilidad de que haya un relevo en la Alcaldía de Santander, que ostenta en la actualidad el Partido Popular en manos de Gema Igual, está descartada para el resto de legislatura salvo acontecimientos imprevistos. Ni Ciudadanos, el socio actual del equipo de gobierno, tiene actualmente entre sus prioridades explorar un cambio de afinidades, ni la oposición, desunida de por sí, ve que las fisuras en el equipo de gobierno, más allá de declaraciones que abren la puerta en falso, se traduzcan en una moción de censura.

Ello no impedirá que proliferen acuerdos a varias bandas por parte del equipo de gobierno. El Partido Popular buscará apoyos con o sin su socio y Ciudadanos hará lo propio. Los regionalistas, a este respecto, mantendrán una "escucha activa al equipo de gobierno".

Javier Ceruti, portavoz de Ciudadanos, días atrás ha indicado que no se puede esperar que PP y Cs voten siempre juntos, puesto que no son "un bloque", algo que el portavoz entiende que no es novedoso y que se ha reflejado en varias ocasiones desde el inicio de legislatura. Según ha dicho, Ciudadanos votará según su parecer, coincida o no con los socios del Partido Popular.

"Desde el primer pleno, ellos (por el PP) siguen sus criterios y nosotros los nuestros. No somos un bloque. Votamos en contra de la moción del PRC (sobre el Cabildo de Arriba) porque el Pepri (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) no está actualizado".