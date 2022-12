Fuentes-Pila pasa en un mes del “respaldo directo” del PRC a dar su “apoyo total” a Felipe Piña como candidato en Santander

José María Fuentes-Pila ha pasado en menos de un mes de tener el respaldo de la dirección del PRC para repetir como candidato electoral por cuarta a vez consecutiva en Santander a prestar su apoyo expreso a Felipe Piña, director general de Transportes y quien finalmente encabezará la lista de los regionalistas en mayo de 2023. El actual portavoz y secretario general del partido en la capital ha escenificado este jueves su respaldo pleno al candidato, que, en estos momentos, no es miembro del comité local del partido.

El portavoz regionalista en Santander ha asegurado así que el nuevo cabeza de cartel propuesto por el PRC para la Alcaldía de la capital, Felipe Piña, es “la mejor opción para el futuro de Santander, para dar un salto electoral que nos lleve a gobernar la ciudad”.

Han bastado 27 días para que quien se postulaba para repetir candidatura, y afirmara públicamente el 1 de diciembre que contaba con el aval del partido, haya perdido toda opción y tenga que contentarse con repetir como secretario general, sin saber siquiera si se integrará en lista electoral alguna, municipal o autonómica. Fuentes-Pila afirma ahora que nadie le prometió nada ni que, en consecuencia, nadie le ha traicionado.

La defenestración de quien se postulaba como candidato se oficializó este pasado miércoles, 28 de diciembre, en una sesión extraordinaria del comité local del PRC de Santander, aunque ya se había extendido desde días atrás por el entorno regionalista. En la noche de este miércoles, rápidamente trascendió la candidatura de Piña, quien fuera en el pasado asesor del exdelegado del Gobierno, Samuel Ruiz (PP), sin que aún se haya renovado el órgano de dirección municipal que es a quien corresponde hacer la propuesta una vez sea elegido por la asamblea de militantes del próximo 28 de enero. Tampoco hará declaraciones hasta entonces, según ha informado el partido.

“Después de tres candidaturas consecutivas, y es lo que llevé ayer al Comité Local, Felipe Piña representa un perfil capaz de trasladar a los santanderinos la ilusión por el proyecto regionalista que hemos construido estos años”, ha dicho Fuentes-Pila en rueda de prensa.

José María Fuentes-Pila ha comparecido rodeado de los principales miembros del comité local del PRC para anunciar que el candidato electoral sería otro: Felipe Piña. Caras serias y explicaciones complejas para acabar diciendo algo en apariencia simple: que el PRC ha optado por elegir una cara nueva como cartel electoral y que las expectativas electorales de mayo son altas.

El todavía portavoz ha explicado además que el trabajo municipal requiere no solo cualificación sino llevar a cabo una actividad totalizadora que produce una “gran presión”, lo que ha hecho que otros candidatos posibles no aceptaran el envite. Fuentes-Pila no ha detallado quiénes fueron esos otros candidatos, pero sí ha dicho que él mismo participó en esas conversaciones exploratorias.

“La propuesta del PRC para las elecciones de mayo en Santander será enriquecida con caras nuevas pero que conocen la ciudad, sus problemas y necesidades, y que además se suman al proyecto ya consolidado”, ha explicado el concejal, para quien, con ella, “seremos capaces de sumar más santanderinos a los 16.810 apoyos de 2019”, ha indicado.

Intervención de Revilla

En el cambio de rumbo electoral del partido ha participado el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, como ha informado el propio portavoz: “En las últimas semanas, y junto al secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, hemos analizado la manera de obtener el mejor resultado posible para Santander y hemos coincidido en la necesidad de estudiar todas las alternativas y posibilidades por lo que he planteado al Comité Local que el cabeza de cartel sea otra persona ya que el proyecto político está por encima de las personas”.

Para Fuentes-Pila, así, el actual director general de Transportes representa el perfil de un “candidato capaz” de trasladar a los santanderinos la ilusión por el proyecto regionalista que se ha construido entre todos durante todo este tiempo. Esto no era lo que decía el 1 de diciembre. En aquel momento, el portavoz afirmaba que sería candidato: “El partido no me ha puesto ni un 'pero'. Tengo su respaldo y apoyo directo”. Sin embargo, ahora niega que nadie le prometiera nada.

A preguntas de la prensa sobre si se ha sentido traicionado, Fuentes-Pila lo ha negado, como también que alguien le prometiera que sería el candidato. En cuanto a si ha habido presiones en contra de su candidatura, el concejal ha explicado que “la presión más importante” se la ha generado él mismo y con una cierta “incertidumbre”, a lo que se suma que es “muy complicado tocar tierra municipal”. Ahora, anuncia, con “cierto alivio” por la presión en que ha estado inmerso, la candidatura de Piña.

El regionalista ha insistido en que, con su presencia en el Ayuntamiento, el PRC ha dejado su “impronta” en la ciudad, si bien ha reconocido que en Santander “parece que, se haga lo que se haga, no se llega a romper” la hegemonía del PP.

Al hilo, ha afirmado que los pactos de gobierno “son una realidad”, y cuestionado si Piña podría facilitar un pacto con los populares, tras señalar que estos dependen de lo que quieren los partidos y de los resultados electorales, ha manifestado que “los personalismos favorecen poderse sentar y un estilo de comunicación, pero luego están los proyectos”. “Exigimos una hoja de gobernanza, que es un cambio de rumbo radical en Santander”, ha recordado.