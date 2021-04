Investigadores del Ibbtec y de Valdecilla descubren una mutación asociada al cáncer de pulmón más agresivo

Investigadores del Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (Ibbtec), centro mixto de investigación entre la Universidad de Cantabria (UC) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y de Valdecilla han descubierto una mutación asociada a cánceres de pulmón más agresivos, ha informado la institución académica en un comunicado.

Según ha recordado el grupo de investigación que dirige Ignacio Varela en el Ibbtec, el cáncer de pulmón representa la primera causa de muerte por cáncer y tiene una de las tasas de supervivencia más bajas.

Con el objetivo de conocer el mecanismo que produce esta enfermedad y mejorar el tratamiento de los pacientes que la padecen en los últimos años se han desarrollado "numerosos" experimentos de secuenciación que han permitido conocer que "los complejos remodeladores de la cromatina están frecuentemente alterados en cáncer", ha señalado el investigador.

Así, en el trabajo 'ARID2 deficiency promotes tumor progression and is associated with higher sensitivity to chemotherapy in lung cancer', que acaba de publicar la revista Oncogene, se observa que aproximadamente un 20 por ciento de los tumores de pulmón pierde la expresión de ARID2 (una subunidad del complejo remodelador de la cromatina SWI/SNF).

"Este gen está mutado más frecuentemente que en otros estudios", ha explicado la investigadora Beatriz Monterde.

Así, los modelos celulares recreados por los investigadores en este trabajo muestran un incremento de la proliferación y las capacidades de invasión y metástasis de las células cuando se pierde la expresión de ARID2, que según ha señalado Monterde, "lo que nos lleva a pensar que desempeña un papel de supresor tumoral en cáncer de pulmón" y estas células "son capaces de producir tumores más agresivos y de mayor tamaño".

Por otro lado, el estudio demuestra que la pérdida de ARID2 hace a las células tumorales "más sensibles" a agentes que producen daño en el AND, como los empleados en quimioterapia o los inhibidores de PARP.

De este modo, el resultado de su trabajo podría suponer que conocer el perfil mutacional de los tumores de los pacientes ayudaría en un futuro a decidir qué tratamiento es más aconsejable que siga el paciente.