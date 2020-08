IU urge a Sanidad recuperar la atención primaria presencial y descongestionar las emergencias

Izquierda Unida ha urgido a la Consejería de Sanidad recuperar la atención primaria presencial y descongestionar las emergencias ante la situación "insostenible" que vive la población cántabra a la hora de acudir a los centros de salud.

En un comunicado, la formación de izquierdas recoge las "numerosas quejas" ciudadanas en los últimos meses a raíz de los cambios en la atención primaria y que supone un "claro perjuicio para el tratamiento de enfermedades, sean puntuales, crónicas o de urgencia, además de hacerse un uso ineficiente de los recursos del Servicio Cántabro de Salud".

En este sentido, el partido ha denunciado que los equipos de atención primaria, que permanecen abiertos de 8.00 a 15.00 horas, "no están dando salida" a la creciente demanda en el período postpandemia, "habiendo muchas patologías crónicas que no se están atendiendo aún dos meses y medio después de haber entrado en la nueva normalidad" o patologías 'no urgentes' pero sí 'no demorables' que "ni siquiera obtiene respuesta telefónica desde el centro de salud".

El dirigente autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, ha afirmado que hay "demasiadas" personas "con auténticas dificultades" para ser atendidas presencialmente por su médico.

"Primero, llama al centro de salud y, si logras que te cojan, se te avisa de que te llamarán en un plazo indeterminado por lo que debes estar pendiente del teléfono toda la mañana, incluso estando trabajando; después, con suerte, te llamará tu médico y decidirá sí acudes al centro de salud (cada vez menos frecuente) o resuelve telefónicamente la situación, incluso en casos en los que no se debe hacer porque requieren de una observación presencial", relata.

Para Ruiz Salmón, esta situación significa "una mala política de prevención y atención temprana" y redunda en una "palpable sobrecarga" en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) y urgencias hospitalarias, ya que "desde los propios centros de salud se está invitando a tomar ese camino con el conocimiento y consentimiento de la Gerencia de Atención Primaria".

Además, el portavoz de IU ha hecho hincapié en que buena parte de los usuarios son personas mayores con dificultades para expresarse o comprender términos médicos vía telefónica. "Sin duda se tiene que mantener las condiciones de seguridad sanitarias en los centros de atención primaria tanto para profesionales como para pacientes, pero no debe suponer una excusa para abandonar aquellos servicios que se podrían producir presencialmente cumpliendo esos criterios", ha señalado al respecto.

Al respecto, Ruiz Salmón ha preguntado a la Consejería "cómo es posible que se esté atendiendo presencialmente en los SUAP pero es casi imposible ser recibido por el médico de atención primaria si ambos comparten el mismo espacio". "Por no hablar de las urgencias hospitalarias, que están saturadas continuamente", ha asegurado.

IU ha defendido que son las propias demandas de la población las que señalan la solución, como es el refuerzo del personal de los centros de atención primaria, tanto de personal de atención sanitaria como auxiliar, "imprescindibles todos".

Al hilo, Ruiz Salmón ha recordado que en Cantabria únicamente el 16% del presupuesto sanitario se destina a atención primaria por lo que ha instado al Gobierno autonómico a dedicar hasta un 25%, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud. "La forma más eficiente de salvar vidas y emplear los recursos de forma sostenible es reforzando la prevención y atención primaria, para un correcto diagnóstico, indicaciones y cuidados", ha incidido.