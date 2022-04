‘Morir para contar’, ‘Aita Mari’, ‘Los gritos del silencio’ y ‘El político’ protagonizan el ciclo de cine de las II Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria

Las II Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria, que se celebran en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus (Calle Bonifaz, 6, Santander) los días 26, 27 y 28 de abril, incluyen un ciclo de cine que permitirá ver en pantalla grande documentales como ‘Morir para contar’ de Hernán Zin o ‘Aita Mari’ de Javi Julio, además de las películas ‘Los gritos del silencio’ de Roland Joffé y ‘El político’ de Robert Rossen.

En el caso de dos documentales, el acceso será gratuito para el público hasta completar el aforo de la sala y se podrá reservar la entrada previamente. Además, tras la proyección se celebrarán sendos coloquios, uno de ellos el miércoles 27 titulado ‘Periodismo en tiempos de guerra’, con los reporteros Hernán Zin, Maysun y Patricia Simón como protagonistas, y otro bajo el título ‘Periodismo, crisis humanitarias y movimientos migratorios’, con los periodistas Javi Julio, Anna Surinyach y Lola Hierro y el cooperante y coordinador de la ONG Salvamento Martímo Humanitario, Íñigo Mijangos, como ponentes.

Este ciclo de cine se enmarca dentro de las II Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria, que durante tres días reúnen en Santander a cerca de una veintena de periodistas, fotoperiodistas, documentalistas, cineastas, escritores y guionistas, con profesionales de la talla de Ignacio Escolar, Esther Palomera, Juanlu Sánchez, Javier Gómez Santander, Hernán Zin, Javi Julio, Anna Surinyach o Maysun, entre otros, con una programación que incluye mesas redondas, entrevistas en directo y proyección de documentales y películas.

El objetivo de este evento es abordar distintos temas de actualidad y de interés para la ciudadanía, con la presencia de especialistas en la materia, que aportan su punto de vista profesional y propician el debate y la reflexión entre los asistentes.

‘Morir para contar’

La primera sesión del ciclo de cine será el miércoles 27 de abril a las 18.00 horas con la proyección del documental ‘Morir para contar’, una cinta en la que el cineasta Hernán Zin recupera las experiencias vividas por un grupo de reporteros de guerra en los diversos conflictos que han cubierto, al mismo tiempo que explica la labor de aquellos que se juegan la vida para garantizar la información en algunos de los lugares más peligrosos del planeta y las secuelas que provoca este trabajo.

Este documental trata las consecuencias psicológicas que padecen los reporteros que trabajan o han trabajado en zonas de conflicto. A través de los testimonios de los mejores periodistas de guerra de nuestro país se dan a conocer sus peores recuerdos, pero también a aquellas personas que brindan su ayuda a esos profesionales que padecen estrés postraumático.

Zin escribe y dirige este documental que se adentra de lleno en las guerras de Bosnia, Sierra Leona, Irak, Siria o Afganistán bajo la perspectiva de los reporteros y reporteras que tratan de equilibrar la balanza de las dos realidades que viven, su trabajo y su vida personal, recordando a algunos de los fallecidos y dando voz a profesionales como el recientemente asesinado David Beriain o a Gervasio Sánchez, Javier Espinosa, Mónica García Prieto, Manu Brabo, Roberto Fraile, Maysun y Javier Bauluz, entre otros.

El director de ‘Morir para contar’ es Hernán Zin (Buenos Aires, 1971), un reportero de guerra, escritor y documentalista que ha trabajado en más de 80 países de África, Asia, Europa y América Latina, realizando una labor informativa centrada en la pobreza, los derechos humanos y los conflictos armados. En todo este tiempo, ha colaborado con numerosos medios como TVE, Canal Plus, El País, El Mundo, The New York Times, Rolling Stone o Clarín, entre otros.

Entre sus documentales destacan ‘Nacido en Gaza’ y ‘Nacido en Siria’, y sus trabajos han recibido el reconocimiento y diversas nominaciones en los Premios Oscar, los Premios Emmy, los Premios Goya, los Premios Platino o los Premios Forqué.

Sus últimas películas documentales han sido estrenadas en Netflix para todo el mundo, incluyendo ‘Morir para contar’, que consiguió el Premio al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Montreal. Sus otros documentales y series documentales se pueden ver en plataformas como Amazon Prime Video, HBO, National Geographic, Movistar Plus, RAI, RTVE, Al Jazeera y cadenas de todo el mundo.

‘Aita Mari’

El ciclo de cine tendrá continuidad el jueves 28 de abril a las 18.00 horas con la proyección del documental ‘Aita Mari’, dirigido por el cineasta y documentalista Javi Julio, en el que se relata la transformación del pesquero ‘Stella Maris Berria’, destinado al desguace, en un barco de rescate para salvar a los refugiados que se ahogan en el Mediterráneo gracias al esfuerzo colectivo de un conjunto de ciudadanos que se conjuran para socorrer a personas que huyen de la guerra y el hambre.

El documental ‘Aita Mari’ narra la odisea de más de dos años de duración del equipo encabezado por Iñigo Mijangos e Iñigo Gutiérrez, los miembros de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario que tuvieron la idea, y relata desde la reconstrucción del atunero hasta la culminación del primer rescate.

Tras las complicadas obras de reacondicionamiento, que se completaron gracias a la ayuda desinteresada de trabajadores y voluntarios, la tripulación se enfrentó a un enorme contratiempo: el Gobierno de España negó el permiso para zarpar. El documental desentraña los motivos de las trabas burocráticas y los intereses europeos que se esconden en la decisión de impedir misiones como las del ‘Aita Mari’.

Casi un año después, la tripulación encontró la manera de desbloquear la situación y logró partir. Una vez en el Mediterráneo, comenzaron a buscar pateras en una zona custodiada por Libia, un Estado fallido. Las imágenes muestran un rescate además de un tenso encuentro con una patrullera libia, que reflejan las complicaciones de realizar una tarea de salvamento como la que están realizando.

Este documental está dirigido por Javi Julio (Donostia, 1978), que se dedica a la fotografía y al videoperiodismo con base en San Sebastián. Ha publicado reportajes propios o a través de agencias en medios nacionales e internacionales y hace colaboraciones en video para televisión. Actualmente colabora como freelance con medios como Euronews y es miembro de Nervio, una productora independiente que apuesta por el documentalismo como herramienta de transformación social.

Películas en cartelera

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus, que colabora en el desarrollo de las II Jornadas de Periodismo de elDiario.es Cantabria acogiendo en sus instalaciones las diversas actividades programadas, se suma además al ciclo de cine proyectando dentro de su programación habitual dos películas relacionadas con el mundo de los medios de comunicación y el periodismo, como son ‘Los gritos del silencio’ y ‘El político’. En estos dos casos, las entradas se pueden adquirir a través de la web de la Filmoteca o en la propia taquilla y tienen un precio de tres euros.

La película británica ‘Los gritos del silencio’, cuyo título original en inglés es ‘The Killing Fields’, es una cinta rodada en 1984 por Roland Joffé, con guion de Bruce Robinson y música de Mike Oldfield, que tiene en su reparto a actores como Sam Waterston, Haing S. Ngor, John Malkovich, Julian Sands, Craig T. Nelson, Spalding Gray, Bill Paterson, Patrick Malahide y Athol Fugard. En el año de su estreno cosechó siete nominaciones y tres Premios Oscar, además de seis nominaciones y un Globo de Oro y trece nominaciones y ocho Premios BAFTA.

Este drama periodístico basado en hechos reales cuenta la historia de Sydney, un reputado periodista que trabaja para el diario The New York Times. En la década de los 70 es enviado por el periódico a Camboya como corresponsal de guerra. Rodeado de sangre, destrucción y odio, conoce a un nativo que se convierte en su intérprete durante los duros años de la rebelión.

Una década más tarde, cuando el gobierno camboyano es derrocado, Estados Unidos se retira del país y la familia de Pran decide emigrar a Norteamérica. Juntos, Pran y Sydney, vivirán refugiados en la embajada francesa pero cuando estos grandes amigos deciden abandonar el país, el ejército revolucionario aparece en acción para terminar con la vida de uno de los dos.

Esta película, podrá verse en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus los días 27 de abril (21.00 horas) y 29 de abril (17.30 horas).

Por su parte, la novela ganadora del Pulitzer ‘All The King's Men’ de Robert Penn Warren fue trasladada magistralmente a la pantalla en 1949 por el director Robert Rossen en la película bautizada en España como ‘El político’, que también podrá verse en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus dentro de este ciclo de cine.

Cuenta en su reparto con Broderick Crawford, Mercedes McCambridge, John Ireland, Joanne Dru, John Derek, Shepperd Strudwick, Anne Seymour, Ralph Dumke, Katherine Warren, Raymond Greenleaf, Grandon Rhodes, Walter Burke y Will Wright y cosechó un gran éxito en su época, sumando siete nominaciones y tres Premios Oscar a la mejor película, al mejor actor y a la mejor actriz secundaria, además de siete nominaciones y cinco Globos de Oro.

La cinta relata cómo Willie Stark, un hombre honrado y valiente, sufre una transformación el día que decide entrar en política y descubre que todo es juego sucio. Tras ser elegido gobernador, olvidando sus principios, lo primero que hace es apoderarse de la prensa y la radio. Convertido en un ser corrupto hará cuanto esté en su mano para permanecer en el poder.

Esta película, podrá verse en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus los días 1 de mayo (19.00 y 21.00 horas), 4 de mayo (17.30 horas) y 6 de mayo (19.30 horas).

