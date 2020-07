El juez obliga a Ferrovial a actualizar las bolsas de trabajo en la limpieza de Valdecilla y evitar que desaparezcan

El Juzgado de lo Social número 3 de Santander ha obligado a la empresa Ferrovial, concesionaria de la limpieza en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y el de Liencres, a actualizar las bolsas de trabajo del servicio, pues lo contrario provocaría la "desaparición" de los dos listados existentes, para empleos a tiempo parcial y completo.

"No hay razón alguna para no continuar con estas actualizaciones", razona el juez, para quien no tiene sentido aprobarlos y no actualizarlos "con frecuencia para que puedan ser útiles y prácticos".

Así lo sostiene en una sentencia con la que estima la demanda interpuesta por USO contra Ferrovial, los sindicatos CCOO, UGT, SUC y SCAS y el comité de empresa para tratar de frenar la pretensión de la dirección -sostiene el demandante- de eliminar el listado de trabajadores a tiempo parcial para ocupar vacantes a jornada completa, suprimiendo así los pactos suscritos desde 1998 por las empresas adjudicatarias y la plantilla, y que garantizan el volumen actual de empleo así como las condiciones laborales.

El fallo, dictado el 14 de julio y difundido este jueves, afecta a 420 trabajadores, encargados en la actualidad de la limpieza del complejo hospitalario.

El magistrado que la firma considera "evidente" que Ferrovial debe actualizar los listados ya que, lo contrario, provocaría que "mueran".

"Todos los acuerdo, retoques de las listas acordando ampliaciones y sustituciones tiene la intención no disimulada de que las listas permanezcan vivas, actuales y, por ende, eficaces", abunda el juez.

En la resolución judicial no considera "ajustada a derecho" la decisión de la empresa de no incluir personal de nueva incorporación al listado de jornada parcial para ocupar vacantes del 100%, y de cumplir los pactos alcanzados desde hace más de 20 años en relación a esas contrataciones.

USO interpuso la demanda -que no es firme, pues cabe recurso- contra Ferrovial al, según el sindicato, negarse a mantener los diferentes y sucesivos acuerdos que garantizan la actualización del listado de bolsa de trabajadores para cubrir situaciones de jubilación u otras circunstancias.

De poner fin a la reposición y actualización de la misma, la concesionaria hubiera tenido, en la práctica, "las manos libres" para reducir el empleo y la calidad del mismo en Valdecilla y Liencres.

"Los intentos de Ferrovial de reducir tanto el número de trabajadores del servicio así como las condiciones laborales tras hacerse con el 'supercontrato de Valdecilla' son continuos y la batalla sindical para defender los mismos es dura", valora USO, que cree que esta sentencia puede "apuntalar, de una vez por todas, el empleo" en la limpieza de ambos hospitales.