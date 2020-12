Lourdes Bermejo reside en Santander y es doctora en Ciencias de la Educación y gerontóloga, además de vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y asesora durante años de Unate-Universidad Permanente. Desde su posición, ha asistido a cómo la pandemia por coronavirus ha sacado a la luz un modelo de asistencia a las personas mayores que lleva años necesitando un replanteamiento. Bermejo considera que nuestra sociedad tiene el déficit de no prestar atención al cuidado de unos a otros y que, en el caso de las residencias, en la pandemia, las consejerías de Salud no han prestado la atención sanitaria que necesitaban los ciudadanos mayores que viven en las mismas, actuando como si fuera responsabilidad de los Servicios Sociales. Como telón de fondo, se plantea un cambio de modelo, no tanto en el carácter público o privado de los centros residenciales, sino en sus dimensiones y los cuidados que genere, abandonando las macroinstalaciones y buscando crear, incluso dentro de estas, entornos de vida y de cuidados más pequeños y hogareños y con buenos y variados servicios a su disposición. En esta tendencia, España va con años de retraso con respecto a otros países.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión