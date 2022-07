Luis García Montero publicará un poemario dedicado a Almudena Grandes en el que indaga el sentido de la vida

El poeta Luis García Montero espera tener en las librerías dentro de unos meses el nuevo poemario que ha escrito como modo de indagar por el sentido de la vida y las dudas existenciales en las que ha vivido inmerso tras la desaparición de su esposa, la también escritora Almudena Grandes.

“He escrito un libro de poemas buscando sentido a la vida que espero sacar en los próximos meses. La creatividad ha sido un asidero”, ha anunciado.

El también director del Instituto Cervantes se encuentra este jueves en Santander para participar en las veladas poéticas de la UIMP, ocasión que ha aprovechado para reflexionar sobre el sentido de pérdida, pero también sobre la esperanza. Este proceso, en la que el escritor granadino se ha debatido desde la enfermedad y muerte de su esposa, ha desembocado en un poemario que, según ha anunciado en el Palacio de la Magdalena, sede de los cursos de la universidad, verá la lúz “en los próximos meses”.

“He tenido una pérdida grave -ha dicho- que te deja sin sentido en la vida. Lo he buscado a través de la poesía. A lo largo de la enfermedad de Almudena y tras su muerte he escrito poemas para aclararme sobre el amor y la vida y también sobre la desilusión, la esperanza, el sentimiento de naufragio cuando lo que parecía salir bien se estrella contra las rocas”.

La poesía también ha sido un recurso del poeta para explicarse su lugar en el mundo y lo que en él ocurre, pero lo ha utilizado leyendo a poetas jóvenes y actuales, por cuya visión muestra gran interés. Pandemias, guerras y crisis también son para él invitaciones para encontrar un sentido a la existencia.

“En momentos difíciles hay que buscarle un sentido a la vida, tanto desde el punto de vista personal como del social. Yo hace un tiempo, en todos los debates que hemos estado envueltos –pandemia, confinamiento, Ucrania, el futuro de la UE, el nacimiento de corrientes de extrema derecha…- he tenido que responder desde mi propio sentimiento y el recurso ha sido leer poesía joven”, han sido sus palabras.

En este contexto también sacó a relucir su último libro, 'Prometeo', visión personal de Prometeo encadenado, una versión enriquecida de un texto que preparó en 2019 para el Festival de Mérida y que ahora acompaña de “un par de ensayos largos, de reflexiones”. Para él, Prometo significa “mantener de forma resistente el sacrificio de entregar el fuego a los humanos, aunque haya tantas cosas que nos desilusionen y nos inviten a la renuncia, a pensar que nada merece la pena”.

Salud del español

Sobre el estado de salud del español en el mundo, García Montero se ha mostrado optimista -“No tengo miedo ninguno. El español vive un momento my fuerte”- y ha abogado por no considerar el castellano solo como una lengua cervantina, sino que también ha de estar asociada a la ciencia y a la tecnología. “Para mantener el prestigio del español no tenemos que contentarnos con ser la lengua de Cervantes, sino defender la importancia de la lengua en ciencia y tecnología”, ha dicho.

El director de Instituto Cervantes, quien ha resaltado el influjo que está teniendo el reguetón en el impacto del español en otros países -“La música española en Estados Unidos es nuestra gran aliada”-, ha abogado por una mayor dedicación de recursos, ya que hay una relación demostrada entre lengua y negocios: “Las posibildiades del español son muchas y tienen que ver con la economía. En los países con la misma lengua las inversiones se multiplican por siete y los acuerdos comerciales se multiplican por cuatro. Me gustaría que se comprendiese la importancia de invertir económicamente en la cultura en español porque tiene muchas repercusiones comerciales”.

Luis García Montero es un habitual de la UIMP. Este jueves tenía previsto mantener un diálogo público con el escritor rumano Mircea Cărtărescu, quien finalmente no ha podido acudir por COVID.

No obstante, no se ha suspendido la presencia del granadino, algo que ha sido motivo de alegría para él, dada su vinculación con una universidad de verano de la que guarda “muchos recuerdos. En los 80 cuando empecé a publicar tuve la suerte de participar en algún curso de literatura, he dirigido cursos también. Recuerdo el dedicado a Cernuda por su centenario en 2022. La participación en las Veladas está llena de recuerdos con José Hierro, Carlos Galán, y amigos y maestros como Ángel González con los que coincidí aquí”, ha dicho.