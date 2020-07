La Fecav se opone a peatonalización temporal de calles en Santander y pide al Ayuntamiento que elija entre hosteleros y vecinos

La Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (Fecav) ha tachado de "barbaridad" la propuesta del portavoz de Cs y del Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, de cortar al tráfico calles de la ciudad para ampliar terrazas de bares, restaurantes y cafeterías.

Desde el colectivo, acostumbrado -dicen- a las "barbaridades" del Consistorio, piden a propósito de esta última que se mire más por los vecinos y su descanso que por el "bolsillo" de los hosteleros. "Estamos hartos los vecinos de Santander de las barbaridades mayores del mundo, por el beneficio de unos comerciantes antes que el descanso de unos vecinos de esta ciudad", se quejan en la Fecav.

En un comunicado, consideran una "vergüenza" que se pretenda hacer calles "peatonales los fines de semana para que la hostelería gane más", y han recriminado a Ceruti y también a la alcaldesa, Gema Igual (PP), que el Ayuntamiento "solamente se preocupe del gremio de hostelería".

La federación señala que "ninguno de los dos" dirigentes viven en la calle Peña Herbosa o en el Río de la Pila, dos de las zonas que concentran mayor número de bares y restaurantes, y cuyos vecinos llevan "años protestando en contra de los botellones que autoriza el Ayuntamiento y toda la Corporación municipal, que no hacen nada" por quienes viven allí.

Por eso, desde la Fecav piden a la regidora que "se preocupe por los vecinos" que "mire bien" la propuesta de cerrar calles para poner terrazas y "pregunte a los vecinos, que son los que viven y pagan sus impuestos", y aunque los "taberneros" también, estos "no viven" en la zona.

"Piénselo bien y llévelo a Pleno", instan a la alcaldesa, para ver si tanto Igual como Ceruti miran por los vecinos que "viven y duermen" en esas calles o "por los hosteleros que solo miran por su bolsillo pero no duermen allí".

No solo restaurantes

Entre las medidas del Plan de Choque para paliar los efectos económicos de la COVID-19 no solo se encuentra la ampliación de terrazas hosteleras y la exención del pago de tasas, sino también la ocupación del espacio público por los comerciantes. La redacción del plan es ambigua pero posibilita la ocupación de forma gratuita, incluyendo el cierre al tráfico de calles, como se pretende aplicar con los hosteleros.

El punto 106 del Plan de Choque dice literalmente: "Se trataría de sacar las tiendas a la calle y aprovechar el verano y los espacios abiertos, peatonales o establecer cierres al tráfico durante unos días para que los comercios saquen el producto, generando una especie de feria al aire libre o mercadillo con todas las medidas de seguridad necesarias".

Mientras, el Ayuntamiento debate qué hacer con la ampliación de terrazas hosteleras en calles peatonalizadas. La propuesta que hizo pública Ciudadanos, que no vería con malos ojos que los locales sacaran las mesas a la calle, fue matizada, cuando no enmendada por la alcaldesa, quien ha dicho que "para nada va a ver cien mesas en una calle" y que los cierres de tráfico serán puntuales, no permanentes, todo ello presidido por una negociación con hosteleros y vecinos.

Programa de fiestas 'sorpresa'

Además, el Ayuntamiento de Santander ha optado por no hacer público con anticipación las actividades para un Santander veraniego de lo más insólito. Las fiestas serán 'sorpresa', anunciadas a última hora para no ejercer un "efecto llamada" que congregue a multitudes, una manera sui generis de promocionar sin promocionar que llevará a un goteo de anuncios mientras los ciudadanos ven cómo se instalan las casetas de las feria del libro en la Plaza de Alfonso XIII y otras en la Alameda de Oviedo, cuyo sentido se desconoce oficialmente.

Este pasado miércoles, el Consistorio anunció la celebración de 'GastroSantander', un programa que solo guarda de los Baños de Ola de El Sardinero, unos menús que se servirán en 12 establecimientos de esta zona de playas. Son menús "inspirados en el mar" que se podrán degustar los fines de semana entre el 17 y el 26 de julio.

La iniciativa ha sido puesta en marcha por el Ayuntamiento y la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria y tienen por fin dinamizar la actividad hostelera en la ciudad. Según la concejala de Turismo, Miriam Díaz, las jornadas agrupadas bajo la marca ‘GastroSantander’ se extenderán a lo largo de los próximos meses en diferentes zonas gastronómicas de la ciudad como apoyo a la gastronomía local.

Además de la promoción de las jornadas, se sortearán medio centenar de menús a través de los canales de redes sociales de ambas entidades para consumir en los locales participantes en estas primeras jornadas que son: Balneario de la Concha, Balneario de la Magdalena, BNS Street Food, Caballerizas Reales, Casa Revert, Costa 43, Parrilla Ginés, Gran Hotel Victoria, Hotel Santemar, Restaurante la Bodega, Restaurante El Hipódromo Suso y Los Infantes Gourmet.

La directora general de la AEHC, Bárbara Gutiérrez Vian, ha asegurado que es “una ruta para comerse el verano en Santander” con los mejores planes y mesas de la zona del Sardinero con grandes opciones y menú.

Propuestas de mercados agros

Por otra parte, el Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha planteado al equipo de gobierno PP-Cs aumentar la celebración de mercados de productos cántabros hasta al menos dos al mes, y que sean itinerantes, para que se conviertan en "un atractivo más" para vecinos y turistas, y contribuir también a las ventas de explotaciones agrarias.

Los regionalistas han hecho esta solicitud en base a la medida 124 del plan de choque contra la COVID-19 'Santander a punto', consensuado entre todos los partidos menos Vox, y que se refiere a la generación de nuevas iniciativas comerciales de calle dirigidas al mercado de productos.

El portavoz del PRC en el Consistorio, José Maria Fuentes Pila, ha recordado en un comunicado que una de las propuestas que su grupo planteó a ese documento fue precisamente una vinculada a la celebración de este tipo de mercados de productos autóctonos, en una apuesta por el "empleo verde" donde la "trazabilidad" del producto está garantizada, y por contribuir con las explotaciones agrarias que utilizan esos mercados para vender sus productos.

Tras la reciente celebración del primer mercado autóctono en el Barrio de Tetúan y de la buena respuesta que tuvo, los regionalistas consideran "interesante dar un paso más" y aumentar la periodicidad de los mismos, un mínimo de dos veces al mes, además de variar su ubicación.

En este sentido, han propuesto una serie de espacios que reforzarían la "visibilidad" de los mismos permitiendo a su vez mantener las sanitarias y de higiene que sean necesarias a consecuencia del coronavirus, como la campa de la Magdalena, el parque de Mesones, Las Llamas, Puertochico, Pombo, el parque Tomás y Valiente de Nueva Montaña o la Alameda.