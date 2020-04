Revilla cifra en más de 450 millones los gastos en Cantabria por el coronavirus

Al igual que viene ocurriendo todos los domingos desde el inicio del confinamiento por el COVID-19, Miguel Ángel Revilla ha comparecido este domingo en rueda de prensa vía streaming después de haber mantenido una reunión telemática con el presidente del Gobierno y con el resto de presidentes de las comunidades autónomas.

En ella, el máximo dirigente de Cantabria ha cifrado en 450 millones de euros el gasto 'extra' de la comunidad en sanidad para afrontar la epidemia. "¿Cómo no nos vamos a poder endeudar desde las comunidades autónomas? Si no nos endeudamos tendremos que dejar otros servicios sin atender", ha expresado el presidente.

Y es que este incremento inesperado en la partida de Sanidad, supone una quinta parte del presupuesto completo de la comunidad autónoma, que es de unos 2.500 millones de euros. Por ello, Revilla ha reclamado a Sánchez una solución "antes de quince días" exponiendo tres posibles soluciones: la de Europa, la del Gobierno central emitiendo endeudamiento, o la de que se permita a las CCAA endeudarse.

Algunos de los gastos que han incrementado la factura cántabra serían, según el dirigente, la consecuencia de no haber recibido por parte del Ministerio de Sanidad "ni el 10% de material de lo que ha aportado el Gobierno de Cantabria". "Si no fuera porque las comunidades autónomas nos hemos buscado la vida, estaríamos sin mascarillas para los sanitarios", ha apuntado.

Además, ha expresado su duda ante la posibilidad de que este lunes llegue material sanitario por parte del Gobierno central, y ha incidido en que "a día de hoy no ha llegado ni un solo test, ni un solo respirador a Cantabria. Y son las cosas importantes", ha dicho.

Por último, el presidente autonómico ha comunicado que Pedro Sánchez está "en su misma línea" a la hora de conocer una solución económica. "Ante una situación tan grave las medidas tienen que ser excepcionales", ha aseverado.

Ampliación de los 'Cheques de resistencia'

A preguntas de la prensa sobre los 'Cheques de resistencia' que está ofreciendo el Ejecutivo autonómico para contrarrestar los efectos del confinamiento en las empresas, Miguel Ángel Revilla ha adelantado que han sido unas 5.000 personas las que han solicitado la ayuda.

Por tanto, el presidente no descarta ampliar este fondo de diez millones "porque por la pinta, no será suficiente". "No sería justo que, teniendo todas las personas derecho y cumpliendo con las condiciones, unos lo recibiesen y otros no en función de si se han adelantado", ha concluido.