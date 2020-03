Javier Ceruti: "Santander está sucia y el servicio de basuras es deficiente"

El portavoz del equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti (Cs), tiene encima de su mesa en estos momentos 11 de los 21 expedientes sancionadores abiertos a la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basuras, la UTE Ascan-Geaser, que suman en su conjunto cerca de 500.000 euros en multas económicas por "incumplimientos graves" en el contrato, tal y como ha adelantado eldiario.es.

"Santander está sucia y el servicio de basuras es deficiente", ha reconocido en rueda de prensa el también edil de Urbanismo, Innovación y Contratación, que se ha mostrado "sorprendido" porque este 'megacontrato' adjudicado desde el Consistorio a dos filiales del Grupo Sadisa, con un coste de 159 millones más IVA en un plazo de diez años, "no haya empezado a controlarse hasta después de las elecciones, porque los problemas no han empezado después de las elecciones".

A juicio de Ceruti, es "esencial" normalizar la situación y conseguir que los ciudadanos disfruten de una ciudad limpia, tengan unos parques adecuadamente cuidados o tengan un precio razonable en el agua. "Cuestiones que, en nuestra opinión, habían sido poco atendidas en anteriores legislaturas", ha señalado el concejal de Cs sobre la labor de sus socios del PP en el equipo de gobierno de Santander.

Según ha explicado, los expedientes que está revisando antes de remitirlos definitivamente a Intervención se refieren a incumplimientos detectados en diversas facetas del contrato de basuras, como en lo relativo a la atención al cliente, el modelo de contenedores, la eficiencia del servicio en varias líneas o en el vaciado en papeleras y contenedores, entre otros aspectos. "Es decir, una serie de incumplimientos que han derivado en lo que todos los ciudadanos vemos: la ciudad está sucia y el servicio de basuras es deficiente", ha insistido.

Sin embargo, y a pesar de que ha afirmado que "opciones hay muchas" tras detectar esos incumplimientos reiterados por la UTE Ascan-Geaser, Ceruti ha admitido que la rescisión del contrato es "complicada" dado los plazos que conlleva la tramitación administrativa de esos expedientes y las posibilidades de recurso y apelación que tiene todavía por delante la empresa adjudicataria, que podría incluso acudir a los tribunales, dilatando la resolución del conflicto, cuando quedan solo tres años de contrato por delante.

Las protestas vecinales por la deficiente recogida de basuras son una constante. | ARCHIVO

"Si se decide hacer una concesión municipal, es perfectamente lícito y a nosotros es un modelo que nos encaja, porque nos parece razonable que determinados servicios de administración muy compleja para los órganos propios del Ayuntamiento se saquen a licitación, pero se debe de hacer desde una postura de responsabilidad, no buscando lo más barato si eso va a ir en perjuicio del servicio que se preste al ciudadano", ha subrayado Ceruti durante su intervención.

En este sentido, ha recordado que varios contratos importantes -basuras, parques y jardines o agua- se suscribieron en época de crisis y se priorizó la reducción del importe, algo que ha considerado que "no es la solución". "Si ahorramos dinero pero el servicio no se presta, estamos perdiendo dinero", ha dicho.

Por ello, a la hora de redactar pliegos en futuros concursos, el concejal de Ciudadanos ha anunciado que reclamará a los técnicos que calculen los importes "en función de las verdaderas necesidades de los servicios para que no nos encontremos en situaciones como la actual".

"Sabemos que es posible porque no siempre ha estado sucia la ciudad, no siempre han estado así de abandonados los parques y jardines, no siempre hemos tenido estos problemas, así que debemos exigir el perfecto cumplimiento de los contratos al que haya ganado, con independencia de la oferta que haya hecho", ha opinado.

Además, Ceruti ha afirmado que cuando su partido llegó al Ayuntamiento, en el pacto PP-Ciudadanos incluyeron una cláusula para exigir el cumplimiento de los contratos que prestaban empresas externas al Ayuntamiento en régimen de concesión. "Hemos revuelto, como nos comprometimos. Hemos revisado, como nos comprometimos. Sabíamos lo que había. Hemos estado durante todos estos meses escuchando quejas de vecinos, como las escuchábamos antes. Y ahora se está actuando", ha prometido.