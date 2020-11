PRC, UxS y Vox piden que, además de congelar el sueldo a concejales, las asignaciones a grupos municipales se destinen a ayudas sociales

Los grupos municipales de PRC, UxS y Vox han pedido a la alcaldesa Gema Igual que no se limite de congelar el sueldo de los concejales sino que elimine la asignación de los grupos municipales para destinarla a gasto social vinculado a la crisis sanitaria y económica por COVID-19. Mientras los regionalistas tildan de "escaparatismo" político la propuesta hecha por el PP, los socialistas le recuerdan que no tienen a ningún concejal liberado y que el equipo de gobierno acaba de destinar más de 12 millones de remanentes presupuestarios no a gasto social, sino a amortizar deuda con los bancos.

Actualmente, los grupos municipales reciben 121.437 euros municipales para sufragar sus gastos a cargo del presupuesto municipal.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha propuesto a los portavoces de todos los grupos municipales del Ayuntamiento la congelación para 2021 de los sueldos de los miembros de la Corporación y directores generales así como las retribuciones por asistencia a los órganos municipales y las aportaciones a los partidos políticos.

La medida anunciada por la alcaldesa surge pocos días después de que se aprobaran las subidas salariales de funcionarios, diputados y cargos públicos en el ámbito nacional. El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado una subida salarial del 0,9%

La propuesta de supresión de las asignaciones a grupos municipales no es nueva. Ya Miguel Saro pidió en abril una modificación del presupuesto municipal para adaptarlo a la crisis desatada por la COVID y también renunciaba a la asignación como parte del Grupo Mixto, con la petición de que se destine el importe a gasto social.

Gema Igual, de PP

"Creo que es momento de mostrar solidaridad con los ciudadanos y que, ante una crisis de estas características, debemos de ser los primeros en dar ejemplo. Nosotros no vamos a fijarnos en otras instituciones en lo que depende de nuestra decisión, y por supuesto que los empleados municipales no se van a ver afectados por esta congelación, pero considero que lo más oportuno en estos momentos es congelar los salarios de los políticos".

Javier Ceruti, Ciudadanos

"En esta situación, los primeros que tenemos que autoexigirnos somos los representantes públicos, así que al igual que el resto de grupos políticos apoyaremos la medida (por la congelación de sueldos)."

José María Fuentes-Pila, PRC

"Estamos de acuerdo con la medida, que no deja de ser escaparatismo político. Pero nosotros iríamos más allá en el sentido de suprimir las asignaciones a los grupos políticos en el tiempo que dure el estado de alarma con el fin de destinarlo a servicios sociales y de emergencia social. Además, quisiéramos que los próximos presupuestos se elaborara a partir de principios sobre la realidad de Santander. Queremos canalizar el presupuesto sobre lo que está por venir y no con una hoja de ruta de política convencional".

Daniel Fernández, PSOE

"Recordamos que en Santander, donde gobierna la derecha, son PP y Ciudadanos quienes tienen a todos sus concejales liberados, además de más directores generales que nunca. Son ellos quienes consumen los recursos, porque para la oposición son mínimos. El PSOE tiene siete concejales y ninguno está liberado como los 11 del PP y los dos de Cs. El portavoz del PSOE es el único portavoz que no tiene ningún tipo de liberación. Pero estamos de acuerdo. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que el presupuesto llegue a los más vulnerables y a la reactivación económica. Esperamos que además de medidas estéticas el Presupuesto de 2021 siga verdaderamente este criterio y se centre en los que más lo necesitan. De momento las ordenanzas fiscales y la primera decisión sobre el uso de los remanentes no van dirigidas a atender a los santanderinos que más lo necesitan. Porque devolver anticipada e innecesariamente créditos a los bancos ha supuesto reducir en 13 millones de euros el margen de maniobra para la crisis de la COVID-19, un 20% del total, y uno de cada cinco euros que podíamos destinar a atender las necesidades de los santanderinos más vulnerables".

Miguel Saro, UxS

"Estamos de acuerdo con renunciar al aumento de salario de los concejales, que será bastante más importe lo que se reduzca por parte del equipo de Gobierno respecto a la oposición, porque tiene a todos sus concejales liberados. Pero quisiera que se valorara la propuesta que hice en abril sobre renunciar a las asignaciones por grupo político que recibimos del Ayuntamiento de Santander y que suponen cientos de miles de euros al año. Sobre esa cuestión no ha habido ninguna contestación por parte del resto de grupos políticos y nos parece más importante que esos fondos vayan destinados a reparar los efectos de la COVID".

Guillermo Pérez-Cosío, Vox

"Estamos a favor de esa medida pero se queda corta. Sirve de poco si no se recorta también el gasto político innecesario: chiringuitos , direcciones generales, cargos de confianza y asignaciones económicas a grupos municipales como venimos defendiendo desde nuestra entrada en el Ayuntamiento".