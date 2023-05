El programa del PP para Santander: más hormigón, impuestos congelados y ninguna referencia 'smart'

El Partido Popular de Santander concurre a los próximos comicios municipales con una oferta programática en donde destacan la construcción de 350 viviendas protegidas y un aparcamiento subterráneo en la calle Joaquín Costa, y de donde ha desaparecido, por contrapartida, toda referencia 'smart', leitmotiv de campañas anteriores en que la ciudad aspiraba a convertirse en el “laboratorio mundial” del internet de las cosas. Gema Igual, alcaldesa desde hace seis años, aspirante a la reelección y número 2 de la lista autonómica de María José Sáenz de Buruaga, ha presentado este lunes el programa electoral con el que intentará gobernar en solidario a partir del 28M.

No hay grandes novedades, ya que la oferta basada en obras y bonificaciones en precios y tasas municipales son habituales en el PP. No obstante, políticamente deshace el entuerto del pacto con Ciudadanos renegando de una de sus grandes renuncias a la negociación de 2019: la retirada del espigón de la playa de La Magdalena. La escollera fue pieza clave de la negociación con su todavía socio, y aunque no se ha retirado durante estos cuatro años, el PP vuelve ahora a su defensa, elevando la apuesta con la promesa de un segundo dique en la zona. Si el PP volviera a gobernar, las piedras almacenadas durante meses en las inmediaciones de la playa de Los Peligros y retiradas tiempo después tras el acuerdo plenario pueden formar parte del paisaje otra vez.

Las múltiples referencias 'smart' del pasado se han sustituido con una alusión directa a la innovación. En esta ocasión, es el Paseo de General Dávila (el programa electoral no hace mención al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y retirada del callejero de las referencias franquistas) el llamado a convertirse en un 'barrio tecnológico', el cual también será reurbanizado por tramos para convertirlo en una alameda ajardinada según un futuro Plan Director. Así, General Dávila será en un bulevar de “uso peatonal y espacio libre” y también “un escaparate de los avances en materia de innovación” que se lleven a cabo.

Destaca en la propuesta programática varias construcciones como 300 viviendas en El Alisal, 55 en el actual aparcamiento de la que fuera Prisión Provincial, un nuevo aparcamiento en la calle Joaquín Costa para atender la afluencia de visitantes de El Sardinero, cubrir la Plaza Porticada y soterrar el tráfico en Marqués de la Hermida, estas dos últimas propuestas ya incluidas en su anterior programa electoral sin avances hasta la fecha.

Los populares mantienen su reclamación de habilitar un parking disuasorio en terreno portuario y otro junto al campo del Racing, así como dotar de más plazas a éste, ampliar las plazas de aparcamiento entre las calles Gamazo y La Unión y reivindicar al Estado el arreglo de los edificios Rema y Horada, así como la cesión del edificio de Correos.

Otro clásico de los populares es la seguridad: Gema Igual promete devolver el IBI a los propietarios de viviendas 'okupadas', sin ofrecer datos del alcance de esta problemática, y se compromete a cubrir todas las vacantes de Policía y desarrollar la prometida en legislaturas pasadas Policía de Barrio.

Urbanismo e impuestos

El documento recoge otros proyectos “transformadores”, como la integración ferroviaria, la ampliación del PCTCAN, la recuperación del Cabildo y el desarrollo de un proyecto ligado a la investigación sanitaria en la Residencia Cantabria.

Además, prevé la ampliación hacia el oeste del parque de Las Llamas, que será el “pulmón” de la ciudad junto a la finca de La Remonta, cuya cesión se reclamará al Ministerio de Defensa para convertirla en un espacio para los ciudadanos y recuperar sus edificaciones en desuso. El Ministerio ya ha dicho reiteradas veces que no habrá cesiones gratuitas en La Remonta.

El PP se compromete a “no subir los impuestos y mantenerlos congelados”, como en el caso del IBI. Además, se introducirá la posibilidad de que los impuestos se paguen fraccionados en 12 meses.

“Yo quiero playa ”

Gema Igual, ha afirmado este lunes que la “solución” para la playa de Los Peligros son los espigones. “Tiene que haber espigones en La Magdalena y Los Peligros para que haya playa”, ha subrayado. “El Partido Popular quiere que haya playa, nos han dicho que no va a haber rellenos, con lo cual tiene que haber espigones”.

Según la candidata, cuyo partido ha votado a favor de la retirada de los espigones tras el pacto con Ciudadanos para gobernar Santander, en las alegaciones que se han presentado al proyecto “seguro” que “hay muchas pistas para decir que los espigones no se pueden evaluar ni valorar, y habrá muchas evidencias para decir que un espigón ha sido beneficioso para la playa”. “Cuando nos dicen que no hay arena se buscan soluciones: el cambio climático existe, esa es una playa amenazada y debemos protegerla”, ha subrayado.

Basuras

También Igual ha afirmado durante la presentación ante la prensa de su programa para el 28M que la nueva licitación del contrato de basuras tras la anulación de la actual por Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TACRC) se aprobará “en poco tiempo” por parte de la Junta de Gobierno local. “Simplemente, el tiempo que nos lleve adecuar esas rectificaciones que nos han pasado”, ha dicho Igual, a pesar de que tan solo quedan tres semanas de tiempo efectivo de legislatura antes de que una nueva Corporación sea elegida.