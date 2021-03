La propiedad del colegio La Enseñanza lleva año y medio sin dar una respuesta sobre el concurso de ideas propuesto para reordenar la zona

El Ayuntamiento de Santander tendía la mano en septiembre de 2019 a la propiedad del colegio de La Enseñanza para que aceptara un concurso de ideas que reordenara todo el área sobre el que actualmente se erige el centro y hacer posible así desbloquear el traslado del mismo a Corbán. Año y medio después, la Compañía de María todavía no ha dado una respuesta por lo que la zona sigue en el limbo del planeamiento urbanístico, del que no saldrá a no ser que se llegue a un acuerdo que se refleje en una modificación puntual del Plan General o se apruebe el nuevo, actualmente en trámite, pero con varios años por delante hasta que sea efectivo.

Javier Ceruti, concejal de Urbanismo de Santander, ha confirmado que no hay comunicación con la propiedad del centro y que por lo tanto "mientras la propiedad no lo autorice no se moverá nada". Para Urbanismo, el plazo para llegar a acuerdos y desarrollar una actuación consensuada acabará cuando esté listo el nuevo Plan General, que acaba de superar el proceso de participación pública. El nuevo Plan incorporará "las condiciones que consideremos oportunas" para esta céntrica zona de Santander.

El Ayuntamiento no cuestiona los aprovechamientos urbanísticos (sobre todo residenciales y la cesión de uno de los inmuebles al Consistorio) que se obtendrían en el solar de La Enseñanza, pero los responsables de Ciudadanos discrepan del reparto de los mismos, dado que consideran que se desaprovecha una oportunidad para una óptima movilidad en Vía Cornelia.

La fórmula de convocar un concurso de ideas fue propuesta por el director general de Urbanismo, Antonio Bezanilla, con el fin de desbloquear una operación urbanística que lleva gestándose 13 años: segregar las modificaciones puntuales del planeamiento urbanístico para que la construcción del nuevo centro en Corbán pueda iniciarse mientras se redefine el proyecto para la finca de Vía Cornelia, situada apenas a 300 metros de la Plaza del Ayuntamiento.

Una vez que la Compañía de María dé su parecer sobre la propuesta se procedería a la redacción de un nuevo convenio que sustituya al actualmente vigente, el cual está prácticamente extinguido ya que data de 2008. En el nuevo convenio con la propiedad se respetarían los aprovechamientos ya previstos así como las mejoras introducidas por los técnicos municipales con el correr de los años en términos de aprovechamientos municipales.