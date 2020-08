Second: "El indie para nosotros es más artístico, algo en lo que impera el arte por encima de lo comercial"

Nacieron en 1997 y, como el buen vino, han ido mejorando con los años, o al menos aumentando su número de oyentes, lo que quiere decir que algo están haciendo bien. Hablamos de Second, una banda murciana que se lanzó a los escenarios luchando por abrirse un lugar en el mundo de la música indie, un estilo bastante desconocido en aquel momento en España, pero que cada vez atrae a más y más adeptos.

Este jueves 6 de agosto estarán en Torrelavega, dentro del ciclo 'Viva la Vida', abriéndose de nuevo a su público y compartiendo unos momentos que, a pesar de la pandemia, "acabaremos recordando con cariño, seguro". elDiario.es ha hablado con Sean Frutos, el vocalista de la banda, en una entrevista en la que ha habido hasta confesiones: "Odio nuestro tema llamado 'La canción prototipo', ya no me siento identificado con ella", revela.

Llevan más de 20 años sobre los escenarios... ¿Cómo ha cambiado todo desde que empezaron?

Creo que somos los mismos tipos que empezaron, los que tenían ilusión por hacer música y comunicar cosas. Pero sí que es cierto que antes a lo mejor íbamos al local de ensayo sin ningún tipo de pretensión de salir a tocar, sino simplemente ir a hacer canciones y estar ahí pasando el rato... Y ahora hay más objetivos. Pero la esencia es la misma, utilizamos la música como forma de expresión y como terapia, como algo que necesitamos para vivir.

El indie cada vez está más extendido y cada vez llega a más personas, ¿llegará un momento en el que dejará de ser música independiente?

Cuando nosotros empezamos el indie era un concepto muy difuso. Después yo creo que se ha englobado a mucha gente con diferentes estilos, pero yo lo concibo más como una forma de trabajar sin presión de tiempo o de discográficas que te digan cómo tienes que hacer las cosas... Todo es como más artístico, e impera el arte por encima de lo comercial. Así todo, nosotros hemos tenido alguna etapa en la que hemos fichado con multinacionales, pero aún estando con ellos, teníamos clara la idea de que hiciésemos lo que hiciésemos, tenía que primar lo artístico. Quizá esa sea la razón de que no vivamos en Miami... [ríe].

Sus canciones son alegres, dinámicas e intensas, ¿cómo se afrontan con un estilo así los conciertos de la nueva normalidad?

Pues ya hemos hecho tres y hay que reconocer que son diferentes. Nosotros lo que hemos hecho es aceptarlo como un reto, y por ejemplo los hemos convertido en conciertos electroacústicos, y no acústicos del todo. La gente está sentada, y no es lo mismo que cuando estamos en un festival y estamos todos llenos de energía, pero también se llega de otra manera más profunda e íntima... Hay otro tipo de conexión. Además, quiero pensar que en el futuro miraremos a esta época hasta con cariño -dentro de toda la mierda que es coronavirus y lo que nos está trastocando la vida-. Quiero pensar que miraremos a esta gira pensando que ha sido muy emotiva porque la gente tenía ganas de olvidarse de todo lo que les está ocurriendo.

¿Puede decirme una canción de la que esté especialmente orgulloso y otra que quizá ahora no escribiría?

Cuando uno está haciendo una canción nunca piensa si es buena o mala y es el público el que la pone arriba o abajo, pero hay una canción de un disco que se llama 'La canción prototipo', que las pocas veces que escucho nuestros discos, la paso siempre. Es que la odio [ríe], ya no me siento identificado con ella y no me gusta la producción que hicimos. Después hay otra como 'Nivel inexperto' que la escucharía mil veces... Y al final te das cuenta de que la democracia del público funciona, y sabes por qué están ahí las que están arriba.

¿Los artistas sienten presión a la hora de componer?

Pues en mi caso la presión que siento viene por que lo que esté contando sea tan personal, que nunca nadie llegue a entenderlo. Pero la magia de todo esto es que al final las letras son del que las escucha y yo lo puedo haber escrito por algo que me ha pasado, pero esa persona que lo escucha, lo vive como si fuese algo que le ha pasado a él -y que no tiene nada que ver con el motivo por el que yo la escribí-. Eso es muy guay.

¿Cree que en España se apuesta por la cultura o que es una tarea pendiente?

Creo que ya hay una conciencia de empezar a apostar por la cultura, y lo veo necesario. El arte y la cultura te tienen que hacer pensar y reflexionar. Y todo lo que sea pensar y reflexionar es bueno para el crecimiento de todos. Así que creo que sí que hay una apuesta, pero debería haber más porque está claro que todavía no estamos al nivel de otros países vecinos que al apostar más por su cultura, también están más avanzados en todos los sentidos.

Últimamente estamos viendo ataques a la cultura por parte de determinados grupos políticos, ¿será porque consideran que todos los artistas son unos 'progres'?

[Ríe]. No, no creo que seamos todos unos 'progres'. Somos gente que quizá alza la voz de una manera muy diferente a la que a muchos les gustaría, y eso puede molestar. Pero al final es como un juego en el que supongo que esta gente (la que ataca a la cultura) defenderá su postura, pero nosotros estamos obligados, por lo menos, a hacer que la gente reflexione. Y hasta cierto punto pueden ser normales esos ataques, porque tampoco podemos permitir que todo el mundo piense y sea igual.

¿Second se ve haciendo esto toda la vida?

Mientras nos quede algo que decir, sí. En el momento en el que no tengamos nada que ofrecer ni que contar, replegaremos o haremos otras cosas. Pero por ahora seguimos teniendo mucha ilusión por tocar y muchas ganas de conocer sitios y gente, que eso también enriquece mucho. Así que mientras conservemos eso, seguiremos ahí.