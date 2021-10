La última entrega de la revista surrealista 'Salamandra' mantiene su acento cántabro

Tras una espera de seis años y una intensa actividad en forma de debates, jornadas y ediciones, el Grupo Surrealista de Madrid acaba de publicar el número 23-24 de 'Salamandra'. La revista se presenta este sábado a las 19.30 horas en La Vorágine de Santander, previa inscripción a través de la web de la librería. Contará con la intervención de José Manuel Rojo, Lurdes Martínez, Eugenio Castro, y los cántabros Vicente Gutiérrez Escudero, y Noé Ortega, todos ellos miembros del grupo.

El Grupo Surrealista de Madrid comenzó su andadura en 1979, y el primer número de la revista vio la luz en 1987. Desde entonces Salamandra ha sido el buque insignia y principal órgano de expresión del grupo, que también viene realizando una labor editorial de largo recorrido con sus Ediciones de la Torre Magnética. Esta nueva entrega jalona por lo tanto un recorrido de más de tres décadas en las que se “mantiene su apuesta por conjugar la crítica rigurosa con la experiencia sensible y práctica de la poesía sin límites ni fronteras, con la convicción de que la conciencia radical no basta si el fuego de la imaginación no camina a su lado para realizar los deseos insumisos, reencantar el mundo y reapasionar la vida”, en palabras de los editores.

Esta nueva Salamandra alcanza una extensión de 464 páginas repletas de textos y ensayos de pensamiento crítico, y experiencias y acciones de propaganda. La revista se conforma en torno a dos secciones especiales: “Del comunismo del genio al genio de lo común” dedicada a la experimentación colectiva y a los juegos surrealistas, y “Contingencia e insumisión de la exterioridad” donde se abordan debates y experiencias sobre lo que está afuera del dominio de la civilización. A ellas se unen las secciones “Crisis de civilización, colapso y utopía”, “Fuga de la revolución, revolución de la fuga”, “El incendio interior: sueño y mercancía”, “El amor loco erótico, el eros locamente enamorado”, y “Locura, automatismo, lenguaje”. Y los testimonios de magia cotidiana y los ejemplos de creatividad abierta de Más Realidad y el Laboratorio de lo Imaginario, junto con secciones de poemas y reseñas como es habitual en esta publicación.