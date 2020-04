Cantabria recibe 15 millones de euros para desarrollar políticas activas de empleo

La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada hoy por videoconferencia ha aprobado la distribución entre las comunidades autónomas de 1.048 millones de euros para desarrollar políticas activas de empleo, de los que 15 millones corresponden a Cantabria.

Se trata de una primera partida que supone el 90% de los fondos que se destinan a los servicios y programas de empleo, formación y modernización de los Servicios Públicos de Empleo. El 10% restante se distribuirá según los resultados de la evaluación del Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) del 2019, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

En la reunión, presidida por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y en la que han participado la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, y el director del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN), José Manuel Callejo, también se han abordado las medidas puestas en marcha desde el ámbito laboral en el actual contexto de crisis por la pandemia del COVID-19.

El Ministerio ha trasladado a las comunidades que el Gobierno de España aprobó ayer en Consejo de Ministros la desafectación de los fondos provenientes de la recaudación de la cuota de formación profesional, que ingresan las empresas y trabajadores en la Seguridad Social. El objetivo, ha explicado la ministra, es que exista "mayor flexibilidad" en la utilización de los fondos de empleo para "poder así responder a la situación tan crítica en la que nos encontramos".

Díaz ha señalado que, con esta modificación, cabe la posibilidad de que, en función de las necesidades, estos fondos se puedan invertir en prestaciones por desempleo y en todas las políticas activas de empleo, incluido para financiar programas que fomenten la contratación de personas desempleadas o les ayuden a recuperar el empleo.

La ministra ha añadido que a fecha de hoy no se ha tomado la decisión de distribuir los fondos de la cuota de formación, porque se está valorando el impacto de esta medida, en un momento en el que la propia recaudación de la cuota está sufriendo una "disminución sensible".

Sobre este asunto, la consejera ha indicado que Cantabria apoya las medidas adoptadas por el Gobierno central ante esta situación inédita, y que "se han volcado" en la protección de las personas, si bien la comunidad no está de acuerdo con el procedimiento utilizado, "no ha sido el más idóneo y no se nos ha consultado", ha dicho.

Álvarez ha añadido que "lo urgente de hoy no nos tiene que impedir ver lo importante de mañana" y que "no hay que perder de vista que las políticas activas son la palanca para tener una oportunidad de empleo", incidiendo en que la formación profesional para el empleo "tiene un papel central, junto con la orientación profesional".

En todo caso, ha señalado que, ante la "durísima" situación actual, "debemos ser capaces de acordar la distribución de más de 1.000 millones de euros, para ir preparando el futuro", exhortando al Ministerio para que en una conferencia posterior se puedan liberar los fondos de formación a las comunidades autónomas.

Ante ello, el Ministerio se ha comprometido a celebrar una nueva sectorial y a poner "todo el empeño" en revertir la decisión de no transferir los fondos de formación procedentes de la cuota.

Otros asuntos

En la conferencia también se han tratado varios proyectos normativos relativos a la modificación de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social para "recuperar" el alcance de la condición de "persona con discapacidad", restringido a finales de 2018 tras una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba parcialmente dicho texto refundido, así como la modificación de la normativa sobre personas con capacidad intelectual límite, para poder establecer políticas activas dirigidas a promover su acceso al empleo ordinario.

Además, se ha informado de la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por la que se aprueba convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de trabajadores desempleados para los años 2020 y 2021.

Los sectores incluidos son aeroespacial, industria nuclear, industria química, agua, energía, salud, tecnologías de la información y las comunicaciones, investigación, transporte, alimentación y sector financiero.

Finalmente, se ha presentado el proyecto de Real Decreto por el que se regulan los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo, que pretende reordenar y poner al día el conjunto de programas de fomento del empleo, adaptándolos a la nueva realidad del mercado de trabajo.