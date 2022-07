Antonio José (Córdoba, 1995) está inmerso en su 'Tour Fénix', con el que recorrerá ciudades de toda España para presentar el álbum al que ha bautizado con el mismo nombre. Este disco, que como él mismo cuenta a elDiario.es, es el “más personal y liberador” de su carrera, ha supuesto un antes y un después en su madurez como artista. Así, tema a tema, el andaluz repasa el bajón emocional que sufrió en plena pandemia, a la vez que transforma esa pena en esperanza. De ahí lo de 'Fénix'.

Orgulloso del trabajo bien hecho, Antonio José confiesa que su amor hacia la música es ilimitado y, aunque lleve en esto desde los diez años, cada día entiende más lo que significa la música en su vida: “Todo”. Tanto es así, que esta fue la que le sacó del “infierno” y es que destaca que la composición le resulta “terapéutica” para poder liberarse de los vaivenes de la vida. El próximo 8 de julio estará en el festival Música en Grande de Torrelavega para presentar este álbum que, sin duda, ya ha marcado un antes y un después en su madurez como artista.

'Fénix' es un soplo de aire fresco después de una época que, para todos, ha sido bastante mala. En su caso, ha contado abiertamente su bajada a los infiernos, y le quería preguntar ¿cómo se sale de ahí?

Con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Con ganas de seguir demostrándome a mí mismo que tengo la gran suerte de poder tener la música como apoyo. Es que la música te rescata de cualquier situación posible y te demuestra que con ella las cosas son mucho más fáciles. La música es la terapia perfecta para cualquier situación en esta vida, y yo feliz de poder decir que la tengo como compañera de viaje. Ella me salva.

Aunque ha confesado que para usted es terapéutico ser músico…

No es que yo diga que es terapéutico, es que lo es. La música es una terapia, de hecho, muchos psicólogos y psiquiatras lo utilizan, y se llama musicoterapia. La música nos despierta los sentimientos, las emociones, nos hace sentir vivos y, al final, todos recurrimos a ella. Yo creo que no hay nadie que diga que no escucha música, y da igual la música que sea porque a todo el mundo le gusta algún estilo... Todos recurrimos a la música para tener un momento de conexión con nuestro alma y con nosotros mismos.

Considera que, precisamente, por tener una profesión tan ligada a mirar hacia dentro, ¿es más vulnerable al sufrimiento?

Eso va más en cada persona. Obviamente, la gente que nos dedicamos al arte tenemos como otra manera de ver al vida, otra perspectiva totalmente diferente porque somos artistas y jugamos con las emociones. Somos personas que quizá, somos un poco más sensibles, pero en general te diría que depende de la persona independientemente de su profesión. Hoy en día tenemos la gran suerte, y sobre todo en nuestro país, de tener a gente que vive con las emociones a flor de piel y que son capaces de transmitirnos cosas.

¿Cree que los artistas pueden contribuir a dar más visibilidad a la salud mental? ¿Tienen cierta responsabilidad?

Los artistas tenemos responsabilidad con todo, no solo con la salud mental. Es sumamente importante hoy en día la manera de trasladarle, sobre todo a las generaciones nuevas, la importancia que tiene la salud mental. De ahí se ve la vida de otra manera, dependiendo de cómo tengamos nuestra cabeza. Al fin y al cabo, todos pasamos por etapas malas que nos ayudan a crecer, y lo más importante es saber transmitirle a un niño cuando está en pleno crecimiento y en su momento más vulnerable de inseguridades o vergüenza la importancia de estar bien consigo mismo, de no aislarse… Y la música hace muchísimo bien para ayudar a sacar de ti lo que a lo mejor con palabras no eres capaz de decir.

Un día hablando con un amigo de esta profesión me comentaba que él se daba cuenta de cuando su hijo estaba bien o mal, según la música que escuchaba. Y a mí me pasa lo mismo… La música es tan importante que conecta el cielo y la tierra.

Pero usted habló abiertamente de su bajón, ¿por qué lo hizo? Fue honesto...

Siempre estamos pensando en el qué dirán, en que si te abres van a ver que eres demasiado sensible y ya eres un moñas… Esa es la sociedad en la que vivimos, y mientras no empecemos a darnos cuenta que nuestra forma de ver es equivocada, no va a cambiar nada… Yo no voy contando mi vida a todo el mundo, ni me abro con cualquiera, pero cuento lo que me pasa a través de mis canciones. Yo siempre he dicho que he venido a este mundo para ayudar a las personas y para intentar hacer felices a las personas.

¿Considera que los artistas tienen cierta responsabilidad a la hora de visibilizar también temas políticos o sociales?

Creo que no es nuestra pelea, sino todo lo contrario. Nosotros estamos aquí para emocionar a la gente, despertar cosas diferentes en las personas y la política es algo que esta ahí y que el mundo sea el que dictamine quiénes tienen que estar y quiénes no. Nosotros hacemos otro tipo de cosas. Somos cirujanos del alma y jugamos con eso.

En sus videoclips muestra la diversidad en cuanto a razas o sexualidades. ¿Esa también es una forma de convertirse en un altavoz para que las cosas cambien? Aunque no sea meterse en política directamente.

Pero es que yo creo que eso no es política... Eso es la vida, son sentimientos, maneras de entender el amor y de ver la vida, y respetables no, lo siguiente. De hecho, no es ni que sea respetable, es que es lo que es y punto. Y en este mundo nos quieren hacer entender que tenemos que vivir de determinada manera, y yo no vivo de esa forma, yo vivo de la bendita forma en la que me han educado en mi casa, que es que aquí todos somos iguales y que hay que respetar a todo el mundo. Para mí es normal, y así lo intento transmitir.

Ha reconocido que 'Fénix' es su mejor disco. No sé si sabe que hay una broma en redes de que los artistas siempre cuentan que el último disco es el mejor y el más personal, pero en su caso sí que es cierto, ¿no es así?

[[Ríe]] Sí, estoy muy contento de haber podido culminar estos dos años tan rocambolescos con este álbum tan especial. Ha sido una forma de haber soltado todo lo que tenía dentro porque sé que de otra manera no hubiese sido capaz de hacerlo. Y también este álbum ha sido una forma de decir que esta es mi obra, que este soy yo y así siento, así veo la vida, el desamor y el amor. Esa es mi manera de ser y aquí está para quien lo quiera entender, y para quien no, ahí esta la puerta. Estoy muy orgulloso de ser lo que soy.

También ha confesado que antes eras más correcto y que en 'Fénix' se ha liberado… ¿Cree que este es un paso lógico en la vida de un artista?

Nunca me he quedado con nada dentro. Siempre he hecho lo que me ha dado la gana y nunca me han taladrado la cabeza para hacer lo que otras personas quisieran que hiciera, y eso siempre lo he llevado por bandera. Y con mi música exactamente igual. La liberación ha llegado más por una cuestión personal, por madurez también, porque al fin y al cabo vas viviendo cosas diferentes cada día y sobre todo cuando tienes la oportunidad de poder expresar esas emociones a través de tu arte, pues lo haces. Los músicos somos un pincel que la música maneja a sus anchas y así nos tenemos que mostrar.

¿Está de acuerdo con que el mejor arte nace de la tristeza?

Yo no diría desde la tristeza, sino desde la vulnerabilidad. Cuando uno esta más vulnerable tiene los sentimientos más a flor de piel y es cuando las musas te llegan más profundo y estás como más suelto a la hora de escribir. Hay canciones que salen y uno no es capaz de decir: la voy a sacar. Pero hay canciones que llegan en un momento de tu vida que son como un soplo de aire fresco y la tienes que sacar porque sabes que, de alguna manera, es canción va a hacer su trabajo en la persona que la escuche.

Pero estable en este mundo no es nadie y quien diga eso, miente. Tú te crees que eres estable porque vivimos en una sociedad que funciona en base a las redes sociales en las que todos nos mostramos felices, pero eso no es verdad. Cuando uno verdaderamente se expresa como es y se muestra como es tiene la oportunidad de llegar a muchísima más masa social.