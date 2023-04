El Ayuntamiento de Santander “replanteará” el centro para personas sin hogar y no descarta su ubicación en la calle Enseñanza

El Ayuntamiento de Santander “replanteará” el proyecto del centro de baja exigencia para personas sin hogar en la calle Enseñanza 6, que está “totalmente paralizado”, si bien no descarta ubicarlo en este lugar, que ahora será inspeccionado para conocer su estado ante la advertencia de posibles deficiencias por parte de los vecinos.

El centro de baja exigencia para personas sin techo en Santander estará operativo "en tres o cuatro meses"

Más

“El proyecto de centro esta paralizado. Es más, la inmobiliaria lo está ofreciendo. Con lo cual, surgirán nuevas oportunidades. ¿Dónde? No lo sabemos. ¿A lo mejor en ese mismo edificio? A lo mejor sí. Cuando se retome el proyecto que está paralizado se verá”. Así lo ha declarado este viernes la alcaldesa de Santander, Gema Igual, cuestionada sobre la paralización del proyecto, que anunció este jueves en el Pleno.

“El proyecto está paralizado y hay estrategias que habrá que reformular. Porque en este sitio teníamos una prerreserva y como se ha paralizado, ya no la tenemos”, ha indicado Igual, que también ha manifestado que se “estudiará” buscar nuevas calles para acoger la dotación.

La regidora ha subrayado que “hay que dar ese servicio” a las personas sin hogar, y “habrá que replantear el proyecto pero yo ahora no sé cómo: cuando tienes un proyecto y un lugar, y ahora ya no le tienes, yo no puedo decir dónde va a estar, cómo va a ser”.

La alcaldesa ha insistido en que el Ayuntamiento seguirá “con la estrategia de cuidar a las personas que están en la calle, porque ya lo venimos haciendo” y analizará si el mapa de la estrategia contra el sinhogarismo “tiene alguna variación o no. Pero como está paralizado, yo no sé decirles el paso siguiente ni cuándo”.

Igual ha aclarado que el proyecto se ha paralizado después de que los vecinos acudieran al Ayuntamiento para advertir de posibles “deficiencias” en el edificio de la calle Enseñanza, que ahora analizará el Consistorio. “Hay mirar si el edificio está bien y otra opción es generar esa estructura nueva”, ha indicado.

Igual ha explicado que el Ayuntamiento ha informado a los vecinos de la paralización del proyecto y de que “cuando tengamos algún avance, serán los primeros en saberlo. Pero no sé qué va a pasar a partir de mañana ni dentro de un mes”, ha reiterado.

Así, lo primero será “mirar si el edificio está bien, que eso es tan sencillo como saber si tiene las inspecciones técnicas pasadas”, y después “tendremos que saber si en ese edificio se puede hacer alguna obra o no, que es la primera preocupación de los vecinos”.

La alcaldesa ha remarcado que es “un obligación para los ayuntamientos” tener centros de baja exigencia, y dentro de esa estrategia, Santander “tenía un mapa con una infraestructura en concreto, donde había una prerreserva y el Ayuntamiento no ha gastado nada”.

Igual también ha querido aclarar que los vecinos no han rechazado el proyecto --no conocían lo que es un centro de baja exigencia y pidieron explicación al Ayuntamiento-- sino que alertaron de que en ese edificio se hicieron obras y “hubo unos movimientos”. “Eso vamos a analizar”, ha dicho.

“A partir de ahí veremos si ese mapa tiene alguna variación o no, pero yo no se decirles cuál es paso siguiente porque está paralizado”, ha concluido la regidora a preguntas de la prensa tras la presentación de la exposición 'Sacro&Profano'.