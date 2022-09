Cantabria afronta un otoño preelectoral que da el pistoletazo de salida al curso político

El clima político cántabro ha pasado de la tranquilidad de la época estival a una calma tensa propia de un otoño con claro carácter preelectoral. Los partidos vuelven del verano para iniciar el curso político con el ojo puesto en la cita con la urnas del próximo mes de mayo, señalada en rojo en todos los calendarios, de manera que las maquinarias orgánicas empiezan a engrasarse para poco a poco ponerse a punto. Así, las diferentes formaciones tienen fijados procesos internos previos a los comicios, al tiempo que los posibles candidatos a encabezar las candidaturas autonómicas y municipales empiezan a postularse.

El actual presidente, Miguel Ángel Revilla, desvelará en la primera quincena de octubre, según ha dicho recientemente, si se presenta o no a la reelección como líder del PRC, después de que asegurara que las anteriores elecciones de 2019 serían las últimas para él. Pese a ello, y tras lograr una victoria electoral que hasta entonces se le resistía, todo apunta a que repetirá como cabeza de cartel. En el PRC lo dan por hecho y si así fuera quedaría aplazada una sucesión que cuando llegue se antoja sumamente complicada para los regionalistas.

Su actual socio de gobierno, el PSOE, también afina la artillería electoral mediante un proceso de primarias inminente del que saldrán los candidatos a la Presidencia y a las alcaldías de los principales ayuntamientos. Pablo Zuloaga, vicepresidente autonómico y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, manifestará también pronto su decisión sobre la que todas las quinielas apuntan en la misma dirección: se presentará para repetir como candidato. Mayor incógnita existe en municipios como Santander y Torrelavega, donde no hay opciones claras y donde los aspirantes tendrán que mover ficha cuanto antes dados los plazos que marcan las primarias.

En el PP, por su parte, se ha activado la palanca que pone en marcha un Congreso Regional que llevaba meses a la espera de echar a andar. Así, tras la convocatoria por parte de la Junta Directiva Regional -con la presencia de la secretaria general y portavoz del partido, Cuca Gamarra-, la actual presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado que optará a la reelección con la vista puesta en las elecciones.

Y aunque en este proceso no se dirime la cabeza de lista, la líder popular no se plantea una bicefalia: “Lo lógico es que quien gana la confianza de sus bases en un congreso esté en las condiciones de liderar el futuro de su comunidad autónoma”, subrayó en su comparecencia de esta semana. La cita interna, para la que todavía no hay más candidatos, tendrá lugar el próximo 7 de octubre, y a la misma, según el partido, están llamados a votar 14.000 afiliados.

En lo que respecta a Ciudadanos, partido que está en caída libre tanto en las encuestas como en las últimas elecciones celebradas en otros territorios, está a la espera de una refundación a nivel nacional que tenga repercusión en las comunidades donde concurrirán a las urnas en mayo del 23. Pese a la ruptura del grupo parlamentario y las desavenencias entre sus integrantes, el actual coordinador autonómico del partido, Félix Álvarez, está el mejor posicionado para repetir como candidato.

Finalmente, Izquierda Unida, fuerza actualmente extraparlamentaria que concurrirá con Podemos a las elecciones, también elegirá las candidaturas al Parlamento autonómico a los ayuntamientos más poblados el próximo mes de octubre.