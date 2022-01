Cantabria comienza la “batalla” de la financiación: “Si se pierden los 472 millones la autonomía desaparece”

"Esto va para largo, pero ahora empiezan los primeros escarceos de una batalla que será larga en el tiempo". Así ha comenzado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, su intervención en una rueda de prensa convocada para presentar las alegaciones de la comunidad a la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre la financiación autonómica.

El dirigente, acompañado del vicepresidente, Pablo Zuloaga, y de la consejera de Economía, María Sánchez, han arrancado así una comparecencia en la que han advertido que, en el peor de los casos, se podrían llegar a perder 472 millones de euros, algo que, en palabras de Revilla haría que la autonomía "desapareciese": "Eso descártalo. Es como si me preguntas que si cae un meteorito de 10 kilómetros de diámetro, que qué solución tenemos. Ninguna. No, eso no es aceptable ni puede haber nadie sensato que imponga esas condiciones. Entonces es que la autonomía desaparece", ha sentenciado.

Y es que solo el Hospital Valdecilla supone a la comunidad 364 millones al año, por lo que, para Sánchez se perdería un volumen de ingresos "que comprometería seriamente la suficiencia financiera". No obstante, refiriéndose al escenario "menos desfavorable", han indicado que se podrían perder unos 200 millones menos, lo que colocaría a Cantabria como la segunda comunidad que más pierde en términos relativos, solo por detrás de Extremadura.

"Esto no va de frentismos políticos ni territoriales sino de garantizar los servicios públicos y su equidad", ha señalado Zuloaga antes de indicar que no defenderán otra cosa que no sea "un reparto justo de los fondos que mejore las condiciones de la comunidad". Así, el Gobierno autonómico se ha mostrado unánime en dirimir que la propuesta del Ejecutivo central "acabaría con la equidad en los servicios" en España.

Asimismo, también han defendido que en ningún momento ha habido "privilegios" para Cantabria ya que el coste de prestación en esta comunidad es mayor al de cualquier otra parte por cuestiones como la orografía o el envejecimiento de la población.

Algunas de esas alegaciones recogidas en el documento que ya han presentado a los agentes sociales y que deberán trasladar al Ministerio antes del 1 de febrero está repartir la partida de costes fijos ya que Cantabria tiene el mayor coste sanitario fijo per cápita de todas las comunidades con 843 euros por habitante frente a otras como Madrid, donde este número se sitúa en 616, o Castilla La Mancha, donde está en 538.

De igual manera, se pide que se tenga en cuenta la orografía variable propia, algo que han ejemplificado con las líneas de transporte escolar, donde se invierte más que en Madrid, además de por el territorio por la dispersión geográfica: "En Cantabria tenemos 13 veces menos estudiantes de enseñanza general que en la capital y dedicamos 18,9 millones al año frente a los 17,1 de Madrid", ha aseverado la titular de Economía.

Además, se reclamará mantener el statu quo del sistema actual, es decir, el mantenimiento de los recursos, y comenzar a evaluar de forma "más realista" el impacto del envejecimiento y la dispersión geográfica a la hora de recibir recursos para la sanidad ya que la propuesta de Hacienda no relaciona el gasto sanitario con los tramos de edad, algo que, debido al elevado envejecimiento de la población cántabra, "nos perjudica".

Por su parte, Revilla ha adelantado que el bloque unitario formado por Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias para defender una posición común en lo que respecta a la financiación autonómica "continuará" y ha afirmado que antes del verano se reunirán en Comillas para estudiar el documento: "Seguro que no agrada a nadie porque es un disparate que atenta contra la filosofía que mantienen todos los gobiernos de intentar equilibrar la población y no seguir fomentando la emigración a grandes urbes", ha indicado concluyendo con que "seguro" que la propuesta no va a salir adelante.