Cantur prepara alegaciones a la sanción de Inspección de Trabajo por la muerte del trabajador golpeado por una elefanta en Cabárceno

La sociedad pública Cantur, a la que pertenece el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, está analizando el informe de la Inspección de Trabajo que ha abierto acta de infracción a la empresa y propone una sanción por la muerte del trabajador Joaquín Gutiérrez Arnaiz tras ser golpeado por una elefanta el pasado mes de febrero.

Compañeros y amigos del trabajador fallecido en Cabárceno le rinden un homenaje "íntimo y sencillo" en el parque

Según han indicado a Europa Press fuentes de Cantur, dicho informe se está analizando "pormenorizadamente" y se está trabajando en las alegaciones al mismo. Tras la investigación de los hechos, Inspección de Trabajo considera que Cantur conocía que el pastor eléctrico no funcionaba y que este hecho fue un factor determinante en el accidente mortal del trabajador, según ha informado este martes el Diario Montañés y han confirmado a esta agencia fuentes de la Delegación del Gobierno.

Por este motivo, propone una sanción grave en grado máximo (que conlleva multa de 20.491 a 40.985 euros) y pide, además, un recargo del 50 por ciento de las prestaciones que percibirá la familia del fallecido. En el acta de infracción se señala que "el pastor eléctrico se encontraba inoperante en dos de sus tres líneas" y se explica que, en el parte diario de trabajo del departamento de elefantes del día 23 de febrero, fecha del accidente, en el apartado de incidencias figura que "fallan muelles en las puertas de la manga (pasillo). No funcionó el pastor de la manga".

Se indica que, aunque no figurara en el parte, el día 22 ya estaba averiado el pastor eléctrico, y que se dio conocimiento verbal del hecho. En todo caso, ha quedado acreditado en la documentación unida al expediente que se había puesto en conocimiento de la empresa. La Inspección estima que la falta de reparación del pastor eléctrico posibilitó que el animal sacara la cabeza entre las cadenas del cierre de la puerta del recinto y golpeara al cuidador, ocasionándole la muerte. Según la investigación llevada a cabo por la Inspección, el trabajador fallecido procedía a vigilar y observar a la elefanta y su cría desde una posición segura, con la lanza disuasoria (eléctrica).

Por su parte, los animales "mostraban nerviosismo" y su intención era volver a la cuadra, cuando, por circunstancias no determinadas, previsiblemente porque estuvieran a punto de sobrepasar el cierre del patio exterior, al no funcionar el pastor eléctrico, el trabajador consideró que se podían escapar y se aproximó, entrando dentro de la manga de la zona contigua al vano de entrada al patio. En su propósito de intentar que retrocedieran hacia dentro del mismo, el fallecido fue alcanzado por la elefanta "que, indiscutiblemente, habría sacado al menos la cabeza fuera, entre las cadenas de cierre". Para Inspección de Trabajo la embestida del animal fue posible debido a la avería no reparada del pastor eléctrico, que "la empresa conocía al menos desde el día anterior".

CCOO espera que la sanción sea "un revulsivo"

CCOO ha asegurado que la sanción debe ser un "revulsivo" para que la empresa pública del Gobierno autonómico establezca una "verdadera" política de prevención de riesgos laborales. En nota de prensa, el sindicato ha señalado que lleva ya varios años exigiendo a Cantur que "se cumpla" con la normativa en prevención de riesgos laborales, un requerimiento que la empresa "ha ignorado de forma continuada". De hecho, ha lamentado que la empresa pública cuente con un servicio técnico de prevención de riesgos laborales "totalmente insuficiente y precario" si se tiene en cuenta que la plantilla la componen más de 400 personas.

Del mismo modo, el sindicato ha criticado que la información sobre la sanción "se haya filtrado" a los medios de comunicación antes de conocerse por el Comité de Seguridad y Salud y ni siquiera por la Dirección del Parque, lo que considera "una falta de respeto muy grave". Además, también ha señalado que tiene conocimiento de la existencia de un informe interno donde se recogen "las numerosas deficiencias graves del parque en materia preventiva".

Para la secretaria de Salud Laboral de CCOO, Laura Lombilla, "es intolerable que un emblema del turismo de Cantabria tenga deficiencias tan graves de prevención y se produzcan accidentes graves e incluso el fallecimiento de un trabajador". También ha dicho que al sindicato le preocupa que "en cualquier momento haya otro accidente grave porque las instalaciones están obsoletas y no se toman las medidas oportunas para garantizar la seguridad y la salud de los y las trabajadores".

CCOO ha valorado el trabajo de la Inspección en la investigación del accidente mortal y su "rápida y contundente" resolución, al tiempo que ha criticado las "desafortunadas" declaraciones que en su momento realizó el consejero de Turismo del Gobierno de Cantabria, Francisco Javier López Marcano, que afirmó que el accidente se debió a un "exceso de confianza" por parte del trabajador. "Está demostrado que el consejero erró en sus declaraciones y que tenía que haber esperado al informe de investigación del accidente por parte de la Inspección. Ahora esperamos que al menos emita una disculpa pública", ha apuntado Lombilla.

El sindicato ha vuelto a exigir el cumplimiento de la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales para garantizar espacios seguros de trabajo y ha insistido en la necesidad de que todas las instalaciones de Cantur "extremen" la prevención en el trabajo para evitar "más tristes accidentes" como el sucedido en Cabárceno. Además, ha pedido a Cantur que "encauce" su política preventiva de seguridad y salud y que para ello cuente con las organizaciones sindicales, "respetando" los espacios de negociación establecidos legalmente y ha afirmado que CCOO lleva tiempo presentando propuestas en el Comité de Seguridad y Salud para contribuir a mejorar las condiciones de la plantilla.

UGT insta al Gobierno a "tomarse en serio la prevención"

UGT ha instado al Gobierno regional a "tomarse en serio de una vez por todas" la prevención de riesgos laborales en sus propios centros de trabajo y en empresas públicas, tras conocerse la propuesta de sanción de la Inspección de Trabajo. "Es de por sí intolerable que se intente disimular la falta de medidas preventivas con imprudencias y despistes del propio trabajador fallecido y también lo es que una empresa pública del Gobierno de Cantabria, lejos de dar ejemplo a todas las demás, sea sancionada por no cumplir con la normativa legal de prevención", ha subrayado.

Ciudadanos reclama a Marcano que se disculpe

Por su parte, Ciudadanos ha reclamado al consejero de Turismo, Javier López Marcano (PRC), que "se disculpe" con la familia del trabajador fallecido y también con el personal de la instalación. En nota de prensa, Félix Álvarez ha criticado que López Marcano achacara en su día lo sucedido a un "exceso de confianza" por parte del trabajador y ha considerado "realmente grave" que el máximo responsable de esta instalación "culpe a la ligera a un trabajador, que lo acuse de ser el responsable de un accidente con tan nefastas consecuencias, sin haberse molestado en estudiar el caso a fondo".

Por ello, ha lamentado que la familia y los compañeros del trabajador fallecido, Joaquín Gutiérrez Arnaiz, "hayan tenido que escuchar esto de boca del consejero", y ha confiado en que se llegue "a conocer a fondo qué fue lo que sucedió esa triste mañana" en Cabárceno para que "no se vuelva a repetir" una situación similar.

En esa misma línea se han posicionado Podemos, que además ha solicitado la comparecencia del consejero en el Parlamento, e Izquierda Unida. Para el partido morado, las declaraciones de Marcano "fueron bochornosas en su momento", pero ahora, conocido el informe de la inspección laboral, "toman un nuevo cariz que las convierte en detestables y propias de alguien que no merece estar ni un minuto más al frente de ninguna consejería". "Las palabras de Marcano han sido uno de los momentos más ruines que se han visto nunca en nuestra comunidad", apunta.

Por su parte, IU, con un posicionamiento similar, tacha de "totalmente desafortunada e irresponsable" la declaración del responsable de Turismo, "más ahora" conocida la sanción. “Buena parte de las veces que un accidente laboral ocurre es por la falta de medidas de prevención y seguridad en el trabajo y no porque la persona afectada desempeñe su tarea de forma incorrecta", afirma el líder de IU. "Lo que rara vez ocurre es que un representante público sea tan osado de echar la culpa al fallecido y tenga que ser la Inspección de Trabajo la que le tire de las orejas", sentencia.