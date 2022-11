Ciudadanos confía en la movilización social para frenar los planes para la integración ferroviaria de Santander

Una parte del equipo de gobierno de Santander puede acabar apoyando movilizaciones ciudadanas contra el propio Ayuntamiento, una situación paradójica que refleja las discrepancias internas por el futuro del área de las estaciones, el gran espacio de desarrollo estratégico de la ciudad a medio plazo.

El próximo lunes, la Junta de Gobierno de Santander recibirá y votará la propuesta de convocatoria de un concurso de ideas para la reordenación ferroviaria que elevará uno de los socios, Ciudadanos, que ostenta la Concejalía de Urbanismo. El Partido Popular, que es el socio mayoritario, hace meses que decidió no esperar más, y con el respaldo de socialistas y regionalistas, ha apoyado a su vez al gestor de infraestructuras ferroviarias ADIF para que ponga en marcha la reordenación, que incluye la construcción de una losa de 50.000 metros cuadrados que cubra la nueva playa de vías.

Preguntado qué haría el lunes, en caso de que el PP no respalde su propuesta y, por lo tanto, no se convoque el concurso, el portavoz del equipo de gobierno municipal y concejal de Ciudadanos, Javier Ceruti, ha indicado que no piensa dimitir ni convocar movilizaciones, pero apoyará las que puedan surgir desde la sociedad civil, sobre todo desde el ámbito vecinal y de organizaciones conservacionistas.

De este modo, si ADIF mete la pala en los espacios ferroviarios y vecinos de Santander salen a la calle como protesta, un socio del equipo de gobierno, Ciudadanos, les apoyará en contra de las decisiones del Ayuntamiento que codirige junto al PP, creando una situación insólita.

Ceruti se ha mostrado convencido de que, en caso de no salir adelante el concurso de ideas, solo mediante la movilización social podrá evitarse la instalación de la losa, algo que espera que suceda antes de las elecciones municipales de mayo de 2023, ya que la otra gran herramienta para impedirlo es con el voto.

Pese a que estaba previsto para el pasado mes de octubre, en rueda de prensa, el concejal ha avanzado que el próximo lunes irá a la Junta de Gobierno local el concurso de ideas para la mejora de la integración ferroviaria, “si no nos lo boicotean por el camino, porque ya está presentada la solicitud y está siendo tramitada por servicios internos”.

Será entonces cuando “deberá retratarse el PP sobre si cumple el pacto de Gobierno apoyando la celebración de este concurso de ideas, o si incumple nuevamente el pacto boicoteándolo e intentando imponer de manera definitiva esa lápida al barrio de Castilla-Hermida”, ha señalado.

En caso de no contar con el apoyo de su socio de Gobierno, que ha manifestado reiteradamente su intención de continuar con el proyecto actual, Ceruti ha dicho que lo comunicaría a los medios para que los ciudadanos “entiendan que, o se movilizan si llega el caso, o les van a imponer una lápida de 50.000 metros cuadrados de hormigón en la que tiene que ser la gran entrada a Santander y zona verde; 91 millones de euros para hacer una losa que empeora la situación del barrio de Castilla-Hermida”.

“Si la pregunta es si voy a dar las llaves del despacho para que hagan lo que quieran sin nosotros, la respuesta es no. Por lo menos van a tener que lucharlo, van a tener la molestia de Pepito Grillo recordándoles lo que pactaron, lo que es su obligación porque es el interés general de los santanderinos”, ha declarado.

Y cuestionado sobre si Cs haría un llamamiento expreso a la movilización ciudadana, el concejal ha dicho que “lo pediríamos”, pero acto seguido ha recordado que los santanderinos tienen en su mano “una herramienta muy fuerte dentro de cinco meses”, en referencia a las elecciones municipales.

Ceruti también se ha referido a unas declaraciones del Ministerio de Transportes afirmando que va a continuar con el proyecto de integración -“entendemos que con la redacción”, ha dicho, al tiempo que ha expresado su sorpresa por estas afirmaciones cuando se acaba de aprobar, de acuerdo con ADIF, la prórroga de las aportaciones por el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento, “que hasta 2024 no podrán un céntimo”.

Y al respecto, el edil ha precisado que “estas noticias que han trasladado los medios no significan en ningún caso que se vaya a empezar con la lápida”.