Los comercios piden auxilio en pleno confinamiento municipal: "El 70% de mis clientes son de fuera de mi ciudad, este cierre nos está matando"

El confinamiento de los municipios de Cantabria ha traído consigo multitud de desigualdades por las diferencias evidentes que presentan los 102 municipios de la comunidad. Sin embargo, y pese a que para la mayoría de las cuestiones los más afectados son los habitantes de los pueblos, en el caso de los negocios los que más lo están sufriendo son aquellos de los lugares que habitualmente presentan mucho tránsito de personas.

Ciudades como Santander, Torrelavega o Cabezón de la Sal, que se han convertido en centros neurálgicos de las compras en sus respectivas comarcas e incluso para toda la comunidad, ahora únicamente pueden vender a sus vecinos del municipio lo que, según cuentan, les ha llevado a bajar sus ventas entre un 50 y un 70%. Según la última ampliación del decreto, el confinamiento municipal concluirá el próximo sábado 12 de diciembre, aunque la directora de Salud Pública, Paloma Navas, ya ha adelantado que después de este día se comenzará a valorar la apertura de aquellos lugares "donde la situación epidemiológica sea favorable". Por lo que los empresarios siguen anclados en la incógnita.

"Toda esa gente que venía a comprar para la Navidad, ¿cuándo va a venir?", pregunta inquieta Pilar Zatón, dependienta de Molgoy, una tienda de Santander que vende producto nacional de punto y camisas. Y es que mientras el contador para las navidades ya está puesto para todo el mundo, en Cantabria parece que hay instaurada una extraña parálisis en lo que a consumo se refiere. "En primavera se fastidió la venta de jersey fino por el confinamiento domiciliario y ahora, que es el momento en el que más vendo junto a enero, hay un confinamiento municipal que no deja venir al 60% de mis clientes... Lo que espero es que la tercera ola nos permita tener época de rebajas, porque si no nos habrá pillado todo", advierte apenada.

Por su parte, Selene Sañudo tiene un centro de estética integral unisex en Torrelavega y, según explica, este cierre de municipios ha sido "una decisión incorrecta" y, sobre todo, que "no ha tenido en cuenta la supervivencia de los comercios". "El 70% de mis clientes son de fuera de mi ciudad, lo sé por la recogida de datos que hemos tenido que hacer para llevar a cabo el control sanitario, y si ya estábamos todos tocados, este cierre nos está terminando de matar", señala.

Asimismo, la dueña confiesa que durante esta etapa se ha plantado cerrar Selene -así se llama el comercio- por "falta de ilusión" tras siete años y medio de aventura. "Trabajamos tres personas y los ingresos han bajado a la mitad mientras seguimos pagando a Hacienda y la Seguridad Social, pero es que además nos han mandado adaptarnos a hacer unas inversiones y luego no nos dejan llevar a cabo nuestro trabajo... Creo que nos podían haber tenido en cuenta", indica la empresaria torrelaveguense en conversación con elDiario.es.

En la misma ciudad pero en otro lugar se encuentra Kilómetro Vertical, la tienda de trail running de Joni Corona, que también está notando el cierre de municipios debido a la especialización de la misma. "Tenemos materiales especializados y no hay muchas tiendas alrededor que sean parecidas, así que viene gente de Reinosa, Los Corrales de Buena, Castro Urdiales... Incluso los fines de semana tengo clientela de Asturias y Euskadi", asevera.

No obstante, el dueño de esta pequeña tienda ha buscado una alternativa para intentar no quedarse atrás en esta campaña navideña "que ya se nota que está siendo más floja que otros años". "El objetivo será seguir trabajando en redes sociales porque me he dado cuenta de que es donde ahora mismo estoy consiguiendo dar salida a los productos", comenta con cierto atisbo de ilusión. Por otro lado, el empresario revela que, pese a que se ha hablado "mucho" de la hostelería, "el pequeño comercio casi no ha hecho ruido": "Y se han cerrado más comercios pequeños que bares", advierte.

Y ya en Cabezón de la Sal, se encuentra Nuria Mier, propietaria de tres tiendas -dos de ellas en Cabezón y otra en Torrelavega- llamadas OPEN. Dedicados a la moda desde hace más de 30 años, estos establecimientos han tenido que ver cómo alrededor del 50% de sus ventas se perdían con el cierre municipal. "Después de un mes se nota que ha ido afectando a nuestras cifras de facturación", confiesa Mier.

Ella misma revela que Cabezón de la Sal es la "cabecera" de la comarca en lo que respecta al comercio, por lo que esta medida les está afectando especialmente. "Espero que el cierre por municipios termine el día 12 para poder salvar la campaña de Navidad, porque la verdad es que no tenemos grandes expectativas para las rebajas de enero", admite.

Por último, Pilar Zatón prefiere no aventurarse a anticipar lo que ocurrirá en enero pero sí que apunta a que la prolongación del cierre municipal hasta cuatro días después del puente le ha pillado de sorpresa: "Entiendo que quisiesen aislar el puente, pero podían haber abierto justo después... Hemos llegado a un punto en el que cada día cuenta", concluye esperanzada.