El comité desconvoca la huelga de la planta de residuos de Meruelo por los “abusivos” servicios mínimos “del 85%”

El comité de huelga de TirCantabria, la planta de residuos sólidos de Meruelo, ha desconvocado la huelga indefinida por un convenio “digno”, que comenzó el pasado lunes ante los “abusivos” servicios mínimos “del 85%” impuestos por la Consejería de Medio Ambiente, que “hacen imposible” esta medida de presión reconocida en la Constitución.

Así lo ha señalado en un comunicado el comité, que ha anunciado que demandarán estos “exagerados” servicios mínimos al tiempo que ha denunciado también el “abusivo” despliegue policial llevado a cabo por la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Según ha explicado la Federación de Hábitat de Comisiones Obreras, el sindicato decidió respetar dichos servicios para no generar un conflicto social “grave” y crear problemas a la plantilla, “que bastante tienen ya con lo que supone una huelga y correspondiente pérdida económica”, pese a considerar que los mismos son un “atropello”.

Sin embargo, añade, la Delegación de Gobierno, con Ainoa Quiñones al frente, “no contenta con esta situación, envió casi una docena de furgones antidisturbios, que venían con las órdenes muy claras de agredir a las personas que sólo defendían de forma pacífica sus derechos laborales”.

“El primer día eran una treintena de efectivos, de antidisturbios, que vinieron totalmente equipados con porras, cascos, escudos... nos han tratado como delincuentes”, ha criticado la federación, que culpa a Quiñones de enviar “tantos efectivos” a un conflicto laboral de una empresa privada, “cuando lo que realmente tendrían que hacer es perseguir a los criminales, a los delincuentes y proteger a la ciudadanía para que se sienta segura”.

Al respecto, señala que echan en falta que tanto la Consejería como la Delegación “manden con la misma contundencia y el mismo énfasis al Seprona para que investigue posibles irregularidades que se puedan estar cometiendo por la empresa”. “Es en estos momentos cuando de verdad se ve de qué lado está este Gobierno regional y no es precisamente al lado de la clase obrera como se les llena la boca en los mítines”, apostilla.

Para los responsables de Hábitat, “estos políticos tienen claro que a la sombra de las grandes empresas con sus enormes beneficios se vive mucho mejor, no sea que cuando falle la política no tengan a donde ir y, para lavarse un poco esa imagen, hacen cuatro mítines diciendo a voces lo que miran por la clase obrera pero, a la vez, guiñando el ojo a las grandes empresas, no vaya a ser que se enfaden”.

Sin embargo, la federación asegura que “no va a rendirse ante esta gente de doble moral y con muchas chaquetas”. “No van a conseguir achantarnos”, apostilla, al tiempo que recalca que CCOO “va a continuar luchando” desde el comité intensificando la acción sindical cada día, denunciando públicamente los hechos que sean necesarios, además de hacerlo también ante los organismos oficiales que correspondan.

“En definitiva, seguiremos luchando hasta conseguir mejores derechos laborales para las 124 personas que trabajan en la actualidad en la planta”, subraya.

Para CCOO, lo ocurrido “es todo un despropósito”, ya que se ha puesto “el foco” en los trabajadores, que “lo único que hacen es luchar por un convenio digno con el que recuperar el poder adquisitivo que han perdido con la subida de los precios y la desbocada inflación de los últimos meses”.

El sindicato concluye que, a punto de comenzar la campaña electoral, el Gobierno PRC-PSOE “mucho critica a otros partidos por no estar al lado de la clase obrera”, pero “lo cierto es que ellos están más cerca pero siempre enfrente, nunca al lado de las plantillas que tienen problemas”.