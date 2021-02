La Delegación del Gobierno en Cantabria recibe cinco solicitudes para celebrar actos en la calle con motivo del 8M

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha recibido la comunicación de cinco actos en la vía pública con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Entre ellos figura una concentración convocada ese día por la Comisión 8 de Marzo en la Plaza del Ayuntamiento de Santander, a las 18.30 horas.

Revilla ve una "insensatez" hacer manifestaciones este 8M: "Yo, desde luego, no voy a ir"

Saber más

En relación con estas convocatorias, la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, ha explicado que se está a la espera del informe de Salud Pública, sobre la posibilidad o no de celebrar algunos de estos actos debido a la situación sanitaria por el Covid, para tomar una decisión definitiva acerca de los mismos.

No obstante, ha considerado que "poner el foco" en el 8M es "algo interesado", ya que en las últimas semanas se han realizado manifestaciones y concentraciones de "muchos" sectores de actividad y también incluso de partidos políticos".

Respecto a los actos comunicados a la Delegación, además de la concentración, para esa jornada está previsto un pasacalles en la ciudad con un grupo de percusionistas, desde la plaza de México hasta Correos, por las calles Alta y Ruamayor, de 18 a 19 horas, organizado por el grupo Percumozas.

También la Asamblea Feminista Abierta de Cantabria ha comunicado un pasacalles, desde Puertochico al Hospital Valdecilla de Santander, de 18 a 21 horas.

Todas estas convocatorias se han organizado de forma que no confluyan en ningún punto para evitar aglomeraciones y los organizadores ya indican las medidas a seguir para cumplir con las normas de prevención de la COVID, han indicado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

El día 8 se ha comunicado igualmente una concentración en la Plaza Mayor de Torrelavega, a las 19 horas, por parte de la Intersindical Cantabria. Previamente, el día 7, la Asamblea Feminista Abierta ha comunicado la realización de una ruta en bicicleta en Santander, desde la plaza de la Ciencia hasta la zona del barrio Pesquero.

La delegada del Gobierno ha explicado que una vez que se reciben esta peticiones, se da traslado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que organicen los dispositivos correspondientes y, por recomendación de la Abogacía del Estado, se pide un informe a Salud Pública sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes en este momento.

A partir de ahí, si no hay ninguna restricción, el derecho a concentrarse y manifestarse está recogido en la Constitución y "cualquier persona, cualquier sector tiene derecho a ello en Cantabria", ha puntualizado Quiñones.

"Nosotros no podemos prohibir las manifestaciones, a no ser que haya una causa de seguridad" o desde Salud Pública se indique que no se pueden realizar por motivos sanitarios, "que es ahora lo que prima"; de no ser así, "nosotros nos damos por comunicados", ha precisado.

Sobre las declaraciones realizadas ayer por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en las que afirmaba que "no ha lugar" con el covid a manifestaciones por el Día de la Mujer, Quiñones ha considerado que hay que apelar a la "responsabilidad y sentido común" de la ciudadanía y "es importante no tergiversar las cosas".

"La ministra de Sanidad lo dejó claro" y "no ha lugar a manifestaciones quiere decir a ninguna manifestación", porque "todos sabemos que cuando relajamos las medidas" y aumenta la "interacción social", el virus "se expande" y eso es algo que "no podemos permitir", ha señalado.