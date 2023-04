“El Gobierno de coalición funciona perfectamente más allá del ruido interesado que generan algunos”

Ainoa Quiñones (Madrid, 1982) lleva más de tres años al frente de la Delegación del Gobierno en Cantabria y recientemente ha vivido el peor momento desde que asumió el cargo, a raíz de una denuncia -ya archivada- sobre la llamada que realizó al presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC), el día que se produjo el registro policial de la Consejería de Obras Públicas. “Me metieron en medio de algo en lo que yo no tenía nada que ver, y creo que fue buscado porque desde el primer momento se podría haber puesto remedio y haber rectificado”, asegura una vez que la Fiscalía ha dado carpetazo a las diligencias.

Tras manifestar su desacuerdo con la manera de proceder del promotor de la denuncia, el líder de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez, la delegada del Gobierno pasa página y pone el foco en las medidas impulsadas por el Gobierno PSOE-Unidas Podemos, que suponen un “escudo social” centrado en “los más vulnerables”, al tiempo que despeja dudas sobre la buena salud de la coalición: “Funciona perfectamente más allá del ruido que generan algunos”.

Empezó en el cargo justo antes de que estallara la pandemia. Tres años después, ¿qué valoración hace de esta etapa?

Fue una enorme responsabilidad cuando me llamaron para ser la delegada del Gobierno de España en Cantabria. Como todos saben, ha sido una legislatura complicada en muchos sentidos. Hemos tenido la peor pandemia de los últimos 100 años, el estallido de un volcán, una terrible guerra en Ucrania que lleva más de un año por la invasión rusa. Hemos pasado malos momentos, pero los días buenos, en los que he aprendido y he conocido a personas que me han llenado en muchos sentidos, hacen que mi balance sea muy positivo.

Hablando de malos momentos, hace unos días ha tenido que pasar el mal trago de declarar ante la Fiscalía sobre la hora en la que informó al presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, del registro en la Consejería de Obras Públicas. Tras el archivo de la denuncia, ¿se da por satisfecha?

Estoy satisfecha, pero ahí me quedan esas dos semanas horribles que pasé. Nunca me había visto en algo así ni espero verme nunca más, sobre todo porque era algo que no entendía. Me metieron en medio de algo en lo que yo no tenía nada que ver y creo que fue buscado porque desde el primer momento se podría haber puesto remedio y haber rectificado. Yo sabía que decía la verdad, no tenía ninguna duda. No hablé durante esas dos semanas porque creo en el trabajo que hace la Justicia. Esperé a que se pronunciara y una vez que está archivado me queda el mal sabor de boca de las cosas horribles que se dijeron de mí, en contra de mi trabajo y de mi persona. Cosas que jamás haría porque, como siempre he dicho, respeto absolutamente el trabajo que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La ciudadanía va a valorar muy positivamente el cambio que se ha dado en este país, sobre todo en la situación tan complicada que hemos vivido

Jamás pondría en riesgo ningún tipo de operación. La llamada al presidente fue por respeto institucional, como he hecho en otras muchas ocasiones cuando ha ocurrido algo importante y urgente. Lo que me tranquiliza es que si le hubiera llamado cuando él dijo que lo hice, que no fue así y lo he demostrado con mi registro de llamadas, jamás le hubiera dicho que a esa hora la Policía iba a entrar en la Consejería de Obras Públicas, como él hizo ver en un primer momento, porque a esa hora el operativo estaba prácticamente terminado y las detenciones estaban realizadas. Me enteré de lo que iba pasando esa mañana por los medios de comunicación, como el resto de la ciudadanía, y lo único que le dije al presidente fue lo que era público y notorio por todo el que pasara por delante de la puerta de la Consejería.

¿Le convencen o le parecen suficientes las explicaciones de Revilla, en las que asegura que no vio la hora, que especuló sobre cuál podría ser y que el registro de la llamada se borró de su móvil?

Siempre pienso bien de las personas, eso no me lo va a quitar nadie. Entiendo que esas confusiones existen, quiero pasar página. Voy a seguir teniéndole a él y al Gobierno regional el mismo respeto institucional que le tenía hasta ese día. Sí que quiero mandar un mensaje a todas las personas que pretenden presidir el Gobierno de Cantabria, como el señor [Félix] Álvarez: me parece muy injusto lo que ha hecho, utilizando así la Justicia sin ni siquiera llamarme por teléfono para preguntarme qué es lo que había pasado. En muchas ocasiones nos hemos encontrado y hemos hablado de forma natural y cordial. Podría haberme llamado antes de dar por hecho algo que yo sé que él sabía en el fondo que no era así. Quien me conoce mínimamente sabe que esa no es mi forma de actuar. Él quiere presidir la comunidad, veremos el resultado que obtiene. La ciudadanía tendrá que valorar si quiere que personas como él estén al frente de algo en Cantabria.

¿Cuál es la hoja de ruta que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez con Cantabria de aquí a las elecciones generales previstas a finales de este año?

Seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora, sin descanso y sin dejar de pensar en las personas, poniéndolas en el centro de la acción política y creando un verdadero escudo social, ayudando a los más vulnerables, a las familias, a las pymes y a los autónomos para tener un país más moderno, más inclusivo, más digital, más justo y más igualitario. Se han desplegado medidas muy importantes en el territorio nacional y, por supuesto, en la comunidad autónoma.

¿Cuáles son las más destacadas?

Se han revalorizado las pensiones conforme al IPC, que afectan a casi 150.000 personas en Cantabria. Respecto a las de jubilación, que afectan a 90.322 cántabros y cántabras, se han revalorizado a principios de año en un 8,5% las contributivas y en un 15% las no contributivas, lo que supone unos 100 euros al mes, 1.400 euros más de media en total. La pensión media de jubilación actualmente en Cantabria es de 1.456 euros y en 2018 era de 1.179 euros, es decir, 277 euros más con el presidente Sánchez. También se han puesto medidas punteras históricas encima de la mesa como el Ingreso Mínimo Vital para eliminar las formas de pobreza extrema y de exclusión social, que llega a más de 6.000 hogares con 15.748 personas, de las que más del 40% son menores, que además tienen ayudas para la infancia.

El hecho de que lleguen más turistas y aumente la población puede provocar más delincuencia o más necesidad de presencia policial para garantizar la seguridad, y en eso es en lo que vamos a trabajar

También es muy importante el bono social térmico, del que se han beneficiado más de 14.000 personas, y la subida del salario mínimo interprofesional hasta 1.080 euros, frente a los 735 euros de la época de Mariano Rajoy (PP). Es una subida muy considerable porque este Gobierno está siempre al lado de la clase trabajadora. Además, con la reforma laboral han aumentado los contratos indefinidos. En 2018 uno de cada cuatro contratos era indefinido y actualmente lo es uno de cada dos. También se ha puesto en marcha una ayuda de 200 euros para rentas inferiores a 27.000 euros y se ha realizado una apuesta sin precedentes por las becas. El Gobierno entiende que en la educación está la base para alcanzar la igualdad y la justicia social que reclamamos, y en Cantabria actualmente hay 8.700 alumnos becados. Además, los ganaderos han recibido ayudas por nueve millones de euros.

¿Cree que la ciudadanía sabrá valorar el escudo social del que habla frente a las políticas neoliberales y de recortes del PP?

Por supuesto. La ciudadanía sabe quién trabaja por el bien común y quién no. De esta crisis hemos salido de una forma totalmente diferente a la que tuvimos en 2012, con políticas neoliberales. Todos recordamos los recortes, los copagos y las subidas de impuestos. Ahora la situación es totalmente opuesta. Cualquier jubilado o jubilada que vaya a cobrar su pensión verá lo que estoy comentando. Frente al 0,25% que proponía el PP, pueden hacer cuentas de lo que les hubiera subido. Las familias más vulnerables que no cobraban nada y vivían en pobreza extrema ahora tienen un Ingreso Mínimo Vital. Los trabajadores que cobraban 735 euros ahora cobran 1080. Son medidas muy importantes que han venido a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. A ello hay que sumar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un plan puntero que, gracias al presidente del Gobierno, en España se está desplegando como en ningún otro país. Es una inversión histórica que en Cantabria también está dando sus frutos.

¿Qué efecto está teniendo en la comunidad?

El Gobierno autonómico ya ha recibido 352 millones de ese plan, además de los millones de euros de inversión que está poniendo directamente la Administración General del Estado en Cantabria por valor de 166 millones. Es un plan que apunta hacia la cogobernanza entre la Administración central, el Gobierno regional y los ayuntamientos y que está sirviendo para transformar y modernizar nuestra comunidad. Las ayudas están llegando directamente a las empresas, como a SEG Automotive por un millón de euros para las bicis eléctricas, al IDIVIAL o el kit digital, que lo están aprovechando 3.000 empresas. Las ayudas las perciben más de 1.800 empresas de nuestra comunidad son muy importantes y suponen una lluvia fina que va calando. Muchas veces no se perciben, pero la sociedad sí las valora y disfruta.

Mencionaba anteriormente la ayuda de 200 euros para rentas más bajas cuyo plazo de solicitud concluye ahora. ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno que la ciudadanía empiece a percibirlas?

El plazo termina el 31 de marzo y hay casi 25.000 solicitudes en Cantabria. Una vez termine el plazo se valorará quién ha cumplido con los requisitos de la ayuda y quién no, y se empezarán a conceder esos 200 euros. Entendemos que la mayoría de los que la han solicitado la van a recibir porque las condiciones son muy básicas, únicamente no superar los 27.000 euros de renta, no como otras que contemplan más requisitos.

El Gobierno de Cantabria está muy satisfecho con el cumplimiento de los compromisos del Gobierno de España con la comunidad, incluso Revilla se deshace en elogios hacia ello. ¿Facilita eso su labor como delegada y la cogobernanza que ha mencionado anteriormente?

Sí, el Gobierno de coalición funciona perfectamente más allá del ruido que algunos de forma interesada quieren hacer ver. Es la primera vez que hay un Gobierno de coalición en la historia de la democracia en España y evidentemente lo conforman dos partidos diferentes con puntos de vista también diferentes, pero con un objetivo común que es mejorar el país.

¿A quién le interesa generar ese ruido?

Los partidos de la oposición juegan más a generar ese ruido interesado que a hacer propuestas en positivo para mejorar la vida de las personas, que es lo que deberían hacer.

¿Qué influencia podrá tener el resultado de las elecciones autonómicas y municipales previstas en dos meses para lo que resta de mandato del Gobierno PSOE-Unidas Podemos y para la cita con las urnas posterior de las generales?

Estoy segura de que las futuras elecciones, tanto autonómicas y municipales como generales, van a ir muy bien para el Partido Socialista, que es al que pertenezco. La ciudadanía va a valorar muy positivamente el cambio que se ha dado en este país, sobre todo en la situación tan complicada que hemos vivido. Durante todo este año, con dos elecciones muy importantes a la vista, vamos a seguir trabajando sin descanso, aumentando los derechos y las oportunidades y con mayor justicia social para todas las personas.

Estamos a las puertas de una Semana Santa en la que deduzco que se prevén desplazamientos y buenas cifras para el turismo. ¿Hay previsto algún dispositivo especial de tráfico y seguridad?

Hace unos días tuvimos una reunión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la que hicimos balance de la criminalidad en Cantabria analizando el documento del Ministerio del Interior que cuenta con datos de 2022. El resumen siempre es el mismo: más allá del ruido que algunas personas quieren generar respecto a la seguridad, vivimos en una comunidad muy segura. Eso es indiscutible. Lo notamos cuando vamos por las calles de cualquier ciudad o pueblo. Pero es verdad que Cantabria está cambiando en diferentes ámbitos y el turismo es uno de ellos. Estamos batiendo cifras históricas en los últimos dos años, tanto por carretera como en el aeropuerto. El hecho de que lleguen más turistas y aumente la población puede provocar más delincuencia o más necesidad de presencia policial para garantizar la seguridad, y en eso es en lo que vamos a trabajar.

Para terminar, ¿dónde se ve Ainoa Quiñones en el futuro más próximo?

Ainoa Quiñones se ve donde se vio hace tres años, aquí, en la Delegación del Gobierno hasta que el presidente quiera. Estoy muy agradecida de la oportunidad que me dio en su momento. En ello me he dejado la vida durante estos tres años y es lo que voy a seguir haciendo mientras me sigan dando la oportunidad. Confío plenamente en este Gobierno, estoy totalmente integrada, creo en lo que hace y eso es lo que intento demostrar cuando hablo con gente en mi día a día. Estoy aprendiendo mucho y para mí eso es muy importante, el hecho de llevarme una mochila de conocimientos el día de mañana. Pero si me preguntas dónde me veo es aquí, que es donde el presidente quiere que esté.