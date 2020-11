¿Cómo justifico la movilidad cuando voy a realizar una actividad permitida en Cantabria durante el confinamiento por municipios?

Tal y como ocurrió durante el confinamiento domiciliario de primavera, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado volverán a estar vigilantes ante el cierre de los municipios para aplicar la ley allí donde sea necesario. Por eso, la Delegación del Gobierno en Cantabria ya ha desplegado a los más de 1.600 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para la realización de controles "rutinarios y aleatorios en todos los accesos".

Sin embargo, y tal y como ocurrió durante el anterior estado de alarma, hay asuntos que son complicados de justificar a pesar de estar permitidos como acudir a realizar una compra esencial o ir a buscar a un compañero de trabajo para ir juntos a la oficina. Ante cuestiones como estas, desde la Policía Nacional explican la importancia de llevar siempre a mano toda la documentación posible "como documentos que acrediten que vas al lugar de trabajo, las facturas de la farmacia cuando regresas...". "Cuantos más documentos lleves para demostrarlo más rápidamente, mejor, porque eso facilitará el trabajo de los agentes y más rápido podrá salir esa persona del control", explican desde la Policía.

A partir de ahí y contando con que hay muchas actividades que no son 'demostrables', la Policía admite que se va viendo "cada caso particular" para decidir qué se hace. "No obstante, los ciudadanos han de intentar estar informados y actualizados", señalan.

A pesar de eso, y como ha aclarado el coronel jefe de la Guardia Civil, Luis del Castillo, este jueves en rueda de prensa, en estos momentos y durante los próximos días el trabajo será más "pedagógico" que de "sanciones", ya que estas últimas se reservarán "para los inclumplimientos flagrantes".

“Entendemos que surgen dudas cada vez que se impone una nueva norma, pero pedimos a los cántabros que nos ayuden, que se queden en casa y que salgan lo menos posible”, ha añadido la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones. En la misma línea, el jefe superior de la Policía de Cantabria, Héctor Moreno, ha apelado a la “responsabilidad ciudadana” porque, sin ello, sería difícil conseguir los objetivos de este confinamiento por municipios.

Por otro lado, Quiñones ha detallado que la Policía Nacional será quien se encargue de los dispositivos de seguridad en el entorno de Santander y Torrelavega "controlando no solo los accesos a ambos municipios, sino también los controles en los nodos de transporte y en las zonas de mayor afluencia de personas", y la Guardia Civil vigilará el entorno del resto de municipios y zonas rurales "en coordinación con las Policías Locales".

Por último, la responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha insistido en que la Delegación del Gobierno va a estar, como al comienzo de la crisis sanitaria, "para ayudar a todas las administraciones, para ayudar al Gobierno de Cantabria a aplicar las medidas, para ayudar a los ayuntamientos pero, sobre todo, para ayudar a los ciudadanos".