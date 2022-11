Los médicos de Cantabria deciden mantener la huelga en Atención Primaria

Los médicos de Atención Primaria de Cantabria han decidido continuar con la huelga. Así lo han acordado en una asamblea celebrada este lunes, que ha durado más de dos horas, y que no ha aceptado el preacuerdo alcanzado el viernes con la Consejería.

Gobierno y Sindicato Médico, organización convocante de los paros, acercaron posturas en una reunión que puso la primera piedra para solucionar un conflicto que trata principalmente de la seguridad de los profesionales y de las agendas de pacientes.

Y este último punto sigue siendo el principal escollo para poner fin a los paros, de manera que la huelga continúa y con ella las acciones de protesta como las que se han producido a lo largo de la semana pasada. En la tarde de este lunes se producirá una nueva reunión negociadora entre sindicato y Sanidad, y el martes se celebrará una nueva Asamblea para abordar lo tratado en la citada reunión.

La organización sindical exige agendas de 28 pacientes al día por médico ampliables a 35 en determinados supuestos, pero los facultativos tienen dudas sobre cuál será el procedimiento a seguir por la Administración para dar solución al 'paciente 36'. “Queremos garantías de que ese paciente no va a acabar en nuestra agenda o a la puerta de su consulta”, ha señalado Santiago Raba, vicepresidente del Sindicato Médico.

Asimismo, los profesionales discrepan con la Consejería en que no puedan ser ellos los que den cita a sus propios pacientes. “Eso no es tolerable”, ha remarcado Raba. Así pues, como “no se cumplen esos dos aspectos esenciales no se dan las condiciones para quitar la huelga”, ha sentenciado.