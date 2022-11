“Los medios dicen que Podemos es Pablo Iglesias y no es cierto: ahora puede opinar pero no marca la línea del partido”

Después de la debacle electoral de 2019, Podemos inició un proceso de reconstrucción desde la base para llegar a 2023 con opciones de volver a tener presencia institucional en Cantabria. Así pues, a pocos meses de la cita con las urnas, el partido morado celebrará unas primarias para elegir nueva dirección tras la reciente dimisión de su coordinador autonómico, Luis del Piñal. Esperan que haya una única candidatura de consenso porque, tal y como asegura la actual portavoz del partido, Mercedes González, la formación “está unida y en otra fase respecto a tiempos pasados”, alejada de las guerras internas que lo hicieron desaparecer del mapa político cántabro. La también secretaria de Organización, que valora presentarse como candidata a encabezar Podemos en la región, reflexiona sobre la situación actual del partido, también a nivel nacional, sobre el papel de su exlíder, Pablo Iglesias, y sobre el proyecto 'Sumar' impulsado por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La próxima semana comienza la V Asamblea Ciudadana de Podemos Cantabria para elegir nueva dirección. ¿Qué espera de este proceso?

Es un proceso de transición porque el coordinador autonómico anunció en septiembre que dejaba la política y hay que actualizar la dirección del partido. Hasta ahora ha funcionado muy bien y queremos seguir en esa línea.

¿Cuál es el formato y qué plazos maneja?

El día 21 da comienzo el proceso y se publica el calendario. El 15 de diciembre finaliza.

¿Cree que habrá más de una candidatura o será una única de consenso como lo fue con Luis del Piñal o como ha sido recientemente con Mónica Rodero al Parlamento?

Creo y espero que sea una candidatura de consenso, igual que lo fue con Luis en su momento, ahora con Mónica, y en todos los municipios donde hemos presentado candidatura. El partido está en otra fase respecto a tiempos pasados, unido y en la misma dirección. No creo que haya ningún problema en ese sentido, pero obviamente cualquier inscrito o inscrita puede presentarse.

¿Se presentará usted candidata?

Lo estoy valorando todavía, no lo tengo decidido.

¿Cuándo acaba el plazo para presentar candidaturas?

El plazo máximo lo fijará el calendario, pero suele haber tres o cuatro días para la preinscripción. Yo en cuanto tenga decidido lo comunicaré. Mis compañeras y el propio Consejo Estatal me están animando a dar el paso, al igual que la propia militancia. Estoy barajando esa opción.

¿Cuántos militantes están llamados a participar en la elección?

Los últimos datos señalan que hemos subido tanto en inscritos como en militantes. Ahora mismo están llamados a votar unos 1.600.

Durante la presentación de esta V Asamblea Ciudadana aseguró que Podemos cuenta con candidatos en un 50% más de municipios que en 2019, ¿a qué achaca este aumento?

Ese aumento ha sido por el trabajo que hemos realizado poco a poco. Tenemos militantes por toda la región. Nos hemos encontrado a gente muy sola porque no tenía círculo al no conocer al resto de personas de Podemos de su municipio, por lo que hemos tenido que llevar a cabo una labor de extensión, de ir contactando persona a persona. Les hemos ayudado a organizarse, y eso nos ha permitido sacar más candidaturas. Tenemos el objetivo para final de año de que exista estructura orgánica en esos municipios y de activar más círculos.

De cara a las elecciones de mayo, ¿qué peso puede tener en el respaldo que reciban el hecho de que Podemos forme parte de la coalición del Gobierno central?

Esperamos que sea favorable y que nos permita regresar al Parlamento para hacer políticas para mejorar la vida de la gente. Vivimos para eso.

Tanto Podemos como IU han asegurado desde hace tiempo que de cara a las próximas autonómicas y municipales, la candidatura de izquierdas en Cantabria está garantizada. ¿Cuándo y cómo se desarrollarán las negociaciones para conformarla, teniendo en cuenta que cada formación ya está presentando sus propios candidatos?

Tanto Israel [Ruíz Salmón] como yo lo hemos manifestado en diversas ocasiones. No hemos dejado de trabajar en el proceso de negociación para llegar a las confluencias. Lo que ocurre es que somos organizaciones diferentes y nuestros reglamentos nos obligan a hacer estas primarias para que cada uno aporte sus candidatos. No significa que vayamos a ir por separado, sino que de los candidatos de ambas formaciones se conformarán las listas electorales, una vez las negociaciones hayan finalizado.

¿Qué influencia puede tener en ello el proyecto ‘Sumar’ de Yolanda Díaz y esa fricción que existe actualmente con Podemos?

Yolanda Díaz ya avisó de que su proyecto no iba a llegar para las autonómicas por lo que en Cantabria no nos afecta. Trabajamos con IU de manera conjunta desde hace año y medio, como con el tema de la Ley del Suelo, que hemos mandado a Europa. Tenemos claro que tenemos que volver al Parlamento por el bien de los cántabros y cántabras, y para frenar ese posible gobierno de la ultraderecha. Tenemos que ser responsables con ello y no dejarnos influenciar por ruidos mediáticos.

Pese a que ha pasado más de un año desde que Pablo Iglesias dejó la política y todos los cargos orgánicos da la sensación de que no lo ha terminado de dejar por su continua presencia mediática desde su podcast para abordar tanto asuntos de actualidad que conciernen al Gobierno como al partido. ¿Cómo valora este papel que ejerce el exlíder de Podemos?

Pablo dejó todo, ahora mismo no tiene ningún cargo orgánico ni público. Simplemente tiene un podcast en el que cuenta la actualidad como la considera sin ninguna presión. Me han llamado la atención algunos comentarios de estos días que señalaban a Podemos como machista porque estamos a la espera de lo que diga ‘el gran jefe’, en todo lo referente a la Universidad de otoño. Esto supone menospreciar a todas las mujeres que estamos ahí. La mayoría de las coordinadoras autonómicas son mujeres, hay una gran parte de secretarias de organización que somos mujeres, tenemos dos ministras y una secretaria general que está de baja por maternidad. Son los medios los que le atribuyen a Pablo el mando por unas declaraciones concretas, en un espacio concreto. Eso supone entrar al barro, decir que Pablo no se ha ido, que Pablo sigue ahí y que Podemos es Pablo Iglesias, lo cual no es cierto. Desde su posición puede opinar, pero no marca la línea del partido.

¿Y con este panorama qué expectativas electorales manejan en las generales?

Estamos a la espera del proyecto 'Sumar' de Yolanda Díaz. Nosotros hemos manifestado nuestra disposición a llegar a acuerdos, ella ha dicho que necesita tiempo para su proceso de escucha, pero la realidad es que va pasando y tampoco vemos grandes avances. Seguimos ahí a la espera de que ella considere los plazos y respetando siempre sus decisiones. Ella ha denegado nuestra ayuda porque de momento no quiere que 'Sumar' sea una suma de partidos. Por eso, como digo, estamos a la espera siendo conscientes de que Podemos es la fuerza a la izquierda del PSOE más fuerte. Necesitamos seguir creando ese espacio, que vamos a cuidar. Gracias a Unidas Podemos se han conseguido los mayores logros de este Gobierno de coalición.

Volviendo a Cantabria, ¿qué valoración hace de la gestión del PRC-PSOE en esta legislatura?

Obviamente se podría haber mejorado mucho, pero es verdad que nos ha tocado vivir una etapa complicada como la pandemia. A mí me gusta ser justa y no atacar por atacar, pero todo ha sido muy mejorable, sobre todo la Ley del Suelo aprobada, que la consideramos una aberración. Es uno de los mayores errores. Y en Atención Primaria también hace falta una mejora sustancial, es la primera puerta a la sanidad y si no se gestiona de forma adecuada se colapsan las urgencias y el personal sanitario se satura. En industria, que en la comunidad tradicionalmente ha sido potente, tenemos ERTEs en las empresas y al consejero no le vemos muy interesado en ello, debe interesarle más la parte de turismo de su consejería.