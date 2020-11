Montero "ratifica" a Mazón el compromiso de acortar plazos y ampliar partidas para el tren a Madrid

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ratificado en el Congreso al diputado nacional del PRC, José María Mazón, el compromiso del Gobierno de España de acortar los plazos y ampliar las partidas para la ejecución del tren de alta velocidad entre Santander y Madrid. Además de tener en cuenta "otras aspiraciones" de los regionalistas, ha informado el partido en nota de prensa.

"Conozco otras aspiraciones que ustedes han manifestado verbalmente, especialmente, las obras del AVE entre Palencia y Reinosa. Tiene nuestra mano tendida para que durante la tramitación de este proyecto de presupuestos podamos acordar esa enmienda en esta cuestión o en cualquier otra, que nos permita que ustedes, finalmente, puedan aceptar estos Presupuestos y puedan votarlo favorablemente", ha señalado Montero.

La ministra de Hacienda se ha pronunciado en estos términos después de que el diputado nacional del PRC recordara que "una condición" para que el regionalista vote a favor de los presupuestos del Estado para 2021 es que "deben incluir" los compromisos firmados entre los regionalistas y el PSOE.

Mazón ha reconocido que en el proyecto de presupuestos se ha "cumplido el guion" y se han recogido "los principales" compromisos, como el pago de 44 millones de euros de la deuda de Valdecilla.

Pero ha reiterado que este proyecto "nos ha decepcionado" porque "la letra pequeña, la cifra pequeña o los plazos están lejos de acercarse a lo pactado", especialmente, en lo que se refiere a los plazos y las partidas consignadas para las obras del tren a Madrid, además de contemplar "carencias" en carreteras.

"Lo que no podemos admitir, desde luego, es que los tramos del ferrocarril desde Palencia y Alar del Rey no estén en plena ejecución en 2021. No podemos consentir que nos ocurra como en 2010 que, con las obras contratadas, no solamente se pararon y nunca se reanudaron, se suspendieron los contratos. 10 años después estamos peor porque los proyectos no están licitados", ha apostillado.

El diputado nacional del PRC ha afirmado que los regionalistas quieren "jugar un papel importante" en esta nueva etapa y ha advertido que exigirán "lealtad y reciprocidad".

Mazón ha condicionado el apoyo a los presupuestos generales del Estado a la mejora de las inversiones previstas en materia ferroviaria, viaria e hidráulica.

Para ello, el diputado del PRC continúa negociando la inclusión de varias enmiendas en el proyecto de presupuestos para el próximo año.

Además de acortar los plazos y ampliar las partidas del tren a Madrid, Mazón negocia aumentos en las inversiones para la duplicación de vías entre Santander y Torrelavega y el soterramiento de la capital del Besaya conforme a los protocolos firmados y la recuperación de la asignación para el cubrimiento de las vías de Camargo, con fondos suficientes para realizar todos los estudios y proyectos necesarios a lo largo de 2021.

En materia de carreteras, demanda un aumento de las cuantías destinadas al tercer carril de la autovía Santander-Torrelavega, la mejora del Desfiladero de La Hermida, la primera fase de los accesos a León por el puerto de San Glorio, con una variación de la programación para próximos ejercicios, y el acceso a Burgos por el puerto de Los Tornos, incluida la variante de Lanestosa.

También plantea mejorar las consignaciones para el Instituto de Hidráulica Ambiental y la Confederación Hidrográfica del Norte y del Ebro, para los trabajos precisos para garantizar la seguridad en las cuencas del Saja y el Híjar.