Todos los municipios seguirán en nivel 1 en el último semáforo Covid, que se publicará hoy

La eliminación de restricciones, salvo medidas generales, se producirá el próximo jueves

SANTANDER, 13 (EUROPA PRESS)

Todos los municipios de Cantabria seguirán en nivel 1 de alerta sanitaria en el semáforo Covid que se publicará hoy y que será el último, según ha avanzado en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez.

El consejero ha indicado que esta semana "no hay cambios" con respecto a la anterior, pues la incidencia sigue bajando. Hoy está en 62 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y en 23 a siete, lo que hará que en el semáforo que se publica hoy, con un día de retraso porque ayer fue festivo, todos los municipios de Cantabria sigan en el nivel 1 de alerta.

En este sentido, Rodríguez ha explicado que si Cantabria continúa en nivel 1 es porque en el documento estatal de Actuaciones Coordinadas se establece que para declarar la nueva normalidad las incidencias deben ser más bajas que las que tiene actualmente la comunidad autónoma.

"En ese documento, que no ha modificado todavía desde junio, para pasar a nueva normalidad exige que la incidencia acumulada catorce días a este por debajo de 25 casos. Por lo tanto, por eso no podemos todavía hablar de nueva normalidad" en Cantabria, ha explicado.

En todo caso, ha señalado que el avance de la campaña de vacunación y el hecho de que la tendencia en la incidencia sea descendente, permite que, como ya avanzó la semana pasada, la próxima semana se publique una resolución en la que se establezcan unas medidas "mucho más livianas".

De hecho, a expensas de conocer la propuesta definitiva que hagan los técnicos de Salud Pública en la que pueda quedar "alguna pequeña restricción en algún ámbito, que no lo sé, porque estoy pendiente de esa propuesta", en todo caso, "prácticamente lo único que va a quedar son las medidas generales", ha avanzado el consejero, que ha concretado que dichas medidas son el uso de la mascarilla en interiores y en exteriores cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad,.

"Eso es prácticamente lo que va a quedar a partir de la semana que viene, que publicaremos la resolución", previsiblemente el martes con efectos desde el jueves.

Con todo, Rodríguez ha hecho un llamamiento a la prudencia. "No es que no sea optimista, claro que soy optimista, pero en todo caso tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para protegernos nosotros y proteger a los demás", ha dicho, al tiempo que ha apelado a la responsabilidad individual "porque a partir de ahora, en un contexto en el que no va a haber prácticamente medidas limitativas, la responsabilidad está en cada uno de nosotros".

Cuestionado sobre la eficacia del semáforo Covid, el consejero ha manifestado que en Sanidad están "convencidos" de que sí ha servido y ha sido "bueno" porque ha dado respuesta a las peticiones de los municipios reclamando distintos niveles de restricciones en función de su situación epidemiológica, sobre todo a los rurales que han presentado incidencias más bajas; y porque ha supuesto una mayor implicación de los ciudadanos y ayuntamientos cuando estaban en nivel 3 y 4, que consiguieron rebajar "en una o dos semanas esos niveles de restricciones que tenían".

"Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que la medida ha sido positiva, que ha servido y cumplido su función", ha valorado Rodríguez, que también se ha referido a la responsabilidad de "la mayor parte de los ciudadanos" que no han cambiado de municipio para ir a otros con menores restricciones.