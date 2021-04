Música clásica y circo, este fin de semana en el ciclo 'Primavera en el TMCE'

El Teatro Municipal Concha Espina (TMCE) de Torrelavega ofrece música clásica y circo este fin de semana, dentro del ciclo 'Primavera en el TMCE' que se desarrollará hasta el 25 de abril.

Así, este sábado, a las 19.00 horas, Camerata Lírica presenta el 'Réquiem de Mozart', un espectáculo de música clásica para todos los públicos a partir de 10 años. El precio de la entrada es de 5, 6 y 8 euros, en función de la zona.

Y el domingo 18, a las 18.00 horas, se pondrá en escena el espectáculo circense para todos los públicos a partir de 6 años 'YOLO. You Only live once; SÓLO SE VIVE UNA VEZ'.

Esta propuesta ha recibido el Premio de las Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana 2019 al Mejor Espectáculo del Circo; y el Premio FETEN 2019 al Mejor Espectáculo de Gran Formato y al Mejor Espacio Sonoro. El precio de las entradas es de 5, 6 y 8 euros.

Jornadas del libro

Por otra parte, la próxima semana se celebrarán las Jornadas del Libro con una programación que incluye animación itinerante, teatro y ópera.

El jueves 22, de 17.00 a 18.30 horas, habrá animación itinerante por los aledaños del teatro con Los Duendes de Los Libros. Y a las 18.30 horas, en el TMCE, teatro infantil y familiar con 'El viaje de Alicia', un espectáculo de Amalgama Teatral dirigido a niños a partir de 3 años. El precio de la entrada es de un euro.

El viernes 23, de 17.00 a 18.30 horas, habrá un pasacalles con Los Duendes de Los Libros. Y a las 18.30 horas, en el TMCE, Ópera Divertimento presentará 'Érase una vez la ópera', para niños a partir de 5 años. El precio de la entrada es de un euro.

Última jornada de 'Primavera en el TMCE'

Finalmente, el domingo 25 de abril concluirá la primera edición de 'Primavera en el TMCE' con 'Luna', un espectáculo para bebés de 1 a 5 años de Arena en los Bolsillos. Será en doble sesión, a las 11.30 y a las 12.00 horas. El precio de la entrada es de cuatro euros.