Jose Luis Murillo (Santander, 1982), conocido artísticamente como Eykeyey Rey, es un rapero cántabro que puede presumir de ser un referente de lo más longevo en el panorama del hip hop de Cantabria. El MC santanderino lleva rapeando desde la década de los noventa, aunque su explosión llegó en 2004 con su álbum 'Mousse de Veneno', un LP de dieciséis canciones que culmina con una colaboración con el aclamado Kase.O.

Desde entonces, Eykeyey Rey ha continuado creando música con una personalidad agresiva y unas letras punzantes, que contrastan con el estilo lo-fi y relajado expuesto en los beats sobre los que rapea. A sus 42 años, el rapero ha lanzado su última obra, titulada 'Gurugú Gurugú', un EP de cinco canciones en las que habla sobre el barrio que le vio crecer. Su último álbum no es más que la culminación a una carrera basada en la autenticidad y el respeto por sus compañeros, que le ha llevado a ser uno de los raperos más reconocidos y apreciados de la escena cántabra.

Llevaba un par de años sin sacar álbum, solo algún sencillo. ¿Por qué ha decidido volver ahora justamente, después de tanto tiempo?

Porque me lo pedía el cuerpo. Yo empecé muy joven, cuando tenía 13 o 14 años, y llegó un momento en el que me cansé; no de la música, sino del intentar estar siempre ahí. Siempre fui algo más independiente. Todo esto conlleva un trabajo y hay veces que no te salen las cosas como quieres. Cuando tenía 32 años paré, porque lleva mucho tiempo y mucho desgaste. Ahora me han vuelto las ganas. Siempre supe que paraba hasta que el cuerpo me lo pidiese.

El álbum está inspirado en el barrio santanderino del Gurugú, ¿Qué significa el Gurugú en su trayectoria vital?

Gurugú es el barrio donde yo siempre he vivido. En realidad, es algo más conceptual que por el barrio; existía ese concepto, ese sonido musical sin nombre, y como unos amigos y yo vivíamos por allí, amigos con lo que hacía música, le pusimos el nombre del barrio. Tampoco habla del barrio simplemente, el álbum habla de mi vida en Santander.

Este trabajo incluye tan solo cinco canciones, pudiéndolo escuchar en casi diez o quince minutos... ¿A qué se debe este número de temas? ¿Estaba pensado para que fuese así?

En realidad, con todas las redes sociales, ahora no interesa estar dos años para crear un disco, porque en esos dos años han pasado tantas cosas que podría quedar desactualizado. Lo que yo prefiero es hacer EPs de cinco o seis temas. En la actualidad, no hay tiempo para escuchar toda la música nueva que sale. ¿Por qué iba a estar dos años para crear un disco, para que salga y que solo tenga una repercusión media? Es mucha inversión de tiempo, energía y de todo.

En el álbum combina beats lo-fi con letras agresivas. ¿Cree que esta combinación se podría definir como su estilo personal?

Realmente es lo que me gusta, porque mi estilo ya es agresivo de por sí. Así es como me sale. Aunque no me gusta la música muy agresiva tampoco, me gusta la música un poco tranquila, por eso hago esa combinación, para compaginar ambas.

¿Cómo es colaborar con beatmakers como Boby Z, DJ G-Man, Chopstikzz y CUPKA?

Un beat es de DJ G-Man en conjunto conmigo, porque estamos los dos produciendo en casa y nos vamos compartiendo los sonidos y mejorándolos entre los dos. Otro beat es de Boby Z y Chopstikzz, con el mismo concepto, de colaborar cuando están juntos. Luego CUPKA y yo somos los que hemos hecho el resto.

También ha producido temas para otros artistas, como ‘King of Homeless’ de Notorious Weed, u ‘Otra vez’ de SL500. ¿Disfruta también esa otra faceta dentro del rap?

Me gusta mucho. Somos un grupo de amigos que nos gustan los sampler, que son unos aparatos de la vieja escuela con los que grabar sonidos, para luego modificarlos y hacerte tú tu propia música. Somos un grupo de cinco o seis amigos que siempre estamos con los sampler. A mí personalmente me encanta coger sonidos de los sesenta o de los setenta y modificarlos de alguna manera para crear un nuevo ritmo de hip hop. Es una ciencia.

¿Cómo ha sido el proceso hasta la finalización del álbum? ¿Hubo un proceso creativo muy grande al llevar tanto tiempo parado?

Este EP es el hijo de otro EP anterior que no llegó a salir, porque se me fueron quedando un poco viejos los temas. Así que he recogido los temas que hice en aquel momento, con los últimos que he hecho, esa era la idea. El objetivo es que el sonido fuese un poco oscuro, lluvioso, que es como yo veo a Santander.

El sábado rapea en su ciudad junto a SD KONG y Rapp Gotti. ¿cómo es actuar en Santander?

Aquí en Santander la gente siempre me ha acogido bien; como soy cañero, la gente ya está con ganas de fiesta al escucharme. Santander siempre me ha acogido bien. Cuando hicieron el aniversario de los 50 años del hip hop me sirvió bastante para volver a entrar en contexto con el panorama. Ese mismo fin de semana rapeé en un concierto con Isma Pérez en Palencia. Así que ahí comenzó mi regreso...

A nivel personal, ¿cuáles diría que son sus mayores referentes?

Cuando empecé, el hip hop duro de Wu-tang Clan, Das EFX, Fat Joe... Todo ese estilo neoyorquino de los noventa es lo que más consumía y lo que más me representaba. A día de hoy, no es como antes, porque antes Nueva York sonaba de una manera, Los Ángeles sonaba de otra manera, España sonaba de otra manera... Ahora hay muchos estilos y hay de todos en todos los sitios. A mí siempre me ha gustado el estilo underground, no tan comercial; más purista. Hoy en día estos estilos son tendencias. Lo que yo escucho ahora mismo lo escuchan cuatro. Es un tipo de hip hop underground de Estados Unidos que tampoco conoce mucha gente. Los cantantes que son muy famosos se fijan en los que yo te digo. Drake, por ejemplo. Realmente es una cosa para entendidos, no lo conoce todo el mundo. Muchas cosas de las que yo escuchaba hace dos años tenían tan solo 5.000 visitas en YouTube y yo no entendía cómo podían tener tan pocas. Son cosas que hace falta un poco de tiempo para que vayan imponiéndose...

¿Cómo valoraría el panorama actual en Cantabria?

Está bien, son realmente los que ya había, o lo que queda: DJ Uve, que siempre está haciendo cosas; Priteo que desde 'Chinatown' siempre ha estado presente, etc. Es un poco lo que quedaba, pero ha envejecido muy bien. En comparación con otras ciudades, igual en otras había gente más famosa pero que ha envejecido peor. Depende de la filosofía de cada uno, explotar de golpe o mantenerse. Yo ya tengo una edad, y desde que he vuelto a hacer música, estoy en una etapa en la que he vuelto porque me gustaba, para disfrutar, no pienso en triunfar o dar bombazos, lo hago por respeto a la cultura y con eso me vale. No me gustaría ponerme a competir con las nuevas generaciones. Yo hago lo mío y disfruto de ello.

¿Qué otros proyectos tiene en mente?

Voy a colaborar haciendo un EP con DJ Uve y después voy a hacer otro EP con Alex Pis. Tengo más cosas pensadas pero de aquí a que se cumplan el resto de ideas pueden pasar un montón de cosas. Primero prefiero basarme en esos dos EPs. Con lo que tengo en mente ya me vale, no soy una persona que haga muchísima música, prefiero ir a mi ritmo y prepararlo todo bien.

¿Es difícil crecer en una escena como la santanderina?

Sin duda, sí, aquí estuvo 'Chinatown', que es el grupo que más triunfó, pero creo que nos quejamos un poco de vicio. A día de hoy, con las redes sociales, hay grupos que han salido de pueblos y les ha ido muy bien. A lo único a lo que te puedes agarrar es a las redes sociales, por lo menos yo, que no tengo discográfica. Aunque los que tienen discográfica intentan promocionarse en redes también. Las redes lo son todo, y ahora lo intento hacer un poco mejor porque estoy mejor aconsejado, pero siempre fui un desastre para eso.

Tiene un tema con Kase.O. ¿Como es colaborar con un artista como él?

La verdad que cuando le conoces impresiona mucho, porque posiblemente sea de los raperos menos creídos que he conocido en mi vida. Es una persona muy amable y tranquila, no te esperas que sea así alguien como Kase.O. Lo conocí en Mataleñas en una rave, y estuvimos hablando y rapeando porque había micrófono abierto y le gustó el estilo que hacía, así que le ofrecí colaborar en mi disco. Todo esto pasó a las cinco de la mañana, y había que grabarlo a las once porque él se volvía a Zaragoza, así que en cuanto hablamos llamé a mi amigo en el estudio, le conté todo y lo hicimos de golpe. Salió genial.

¿Diría que 'Mousse de veneno' es su álbum referencia?

Sin duda. A mí no me gusta escucharlo, porque tiene mucha energía de cuando era joven, con mucha mala hostia. Ahora mismo no es lo que más me apetece escuchar, pero sin duda es mi disco referencia. También hay otro sencillo, que se llama 'Bonsai', que es de la pandemia. Ahí fue cuando volví a hacer música, un poco antes de la pandemia y sobre todo durante la pandemia: me compré un sampler y fue cuando más ganas me entraron de volver a la música.