La oposición expresa su preocupación a Sanidad por el aumento de contagios en Cantabria y pide medidas para "mantener el virus a raya"

Los partidos de la oposición al Gobierno cántabro, PP, Cs y Vox, han expresado este lunes al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, su preocupación por el aumento de contagios de coronavirus en la región y la "incertidumbre" que esto genera, y han pedido también al bipartito PRC-PSOE medidas para "mantener el virus a raya", relacionadas con la formación de rastreadores, la implantación de nuevas tecnologías, el funcionamiento de la actividad hospitalaria y la atención primaria, así como otras de cara al inicio del curso escolar.

Ha sido en una reunión de portavoces de los cinco grupos parlamentarios con el responsable del ramo para informarles de la situación actual, y en la que 'populares' y naranjas han reiterado su apoyo al Ejecutivo para afrontar la crisis sanitaria y económica del Covid-19 y el de Vox ha criticado la falta de recursos sanitarios, que "no se han incrementado desde la anterior ola".

Por su parte, en el encuentro, los partidos que sustentan al Gobierno de Miguel Ángel Revilla han trasladado su respaldo en la difusión de iniciativas de prevención, que se adoptan siguiendo directrices científicas y no ideológicas, han aseverado.

En concreto, el PP ha trasladado al consejero de Sanidad la "preocupación" de su partido por el repunte de contagios en Cantabria y España y la "incertidumbre" que se está generando entre la población, especialmente ante el inicio del curso escolar y la posible gripe que se produzca en el otoño.

El diputado regional y portavoz de Sanidad del Grupo Popular, César Pascual, ha aprovechado la cita para poner sobre la mesa distintas cuestiones relativas a la implantación de la app de rastreo 'Radar Covid'; al funcionamiento de los rastreadores y la necesidad de mejorar su formación en comunicación "porque hay muchas personas que se resisten a facilitar sus contactos y eso requiere habilidades de comunicación y no sólo técnicas"; o a la necesidad de mejorar también la comunicación dirigida a los jóvenes.

Asimismo, este parlamentario ha subrayado la importancia de mantener la actividad hospitalaria "salvo que la situación sea desesperada, porque hay que recuperar la actividad que se perdió durante el confinamiento".

Pascual también ha reiterado la disposición del PP para "seguir colaborando con lealtad y apoyando" al Gobierno regional en todas las medidas que vaya adoptando para hacer frente a la crisis sanitaria y al impacto del Covid-19, así como en la labor de concienciación a los ciudadanos.

"Lo mismo que respondieron durante el confinamiento adoptando todas las medidas que se les indicaron, desde el PP pedimos a los ciudadanos que sigan respetando el distanciamiento físico, la higiene de manos y el uso de la mascarilla. Hasta que no llegue la vacuna nadie tiene una solución real para contener los focos que no sean estas medidas, absolutamente necesarias y que se han demostrado eficaces", ha solicitado Pascual.

En este último sentido se ha pronunciado el portavoz de Cs, Félix Álvarez, para quien "si queremos mantener el virus a raya sigue siendo fundamental el respeto a las normas por todos y cada uno de nosotros".

El diputado, que se ha mostrado "moderadamente preocupado", ha aplaudido la decisión de Sanidad de realizar pruebas PCR en los centros de salud de Liébana, demanda planteada por Cs hace una semana para evitar desplazamientos de los vecinos hasta Torrelavega.

"Por ahora los datos son controlables, pero no sabemos qué va a pasar de aquí a una semana", ha aseverado el diputado naranja, en relación con el próximo inicio del curso escolar. "Es muy importante establecer protocolos de actuación eficaces para controlar que los niños respeten, en la medida de lo posible, la distancia de seguridad y las normas básicas de higiene".

Además, ha destacado que no se prevé un confinamiento similar al decretado en marzo "porque la sociedad no se lo puede permitir", pero ha manifestado que en función de la evolución de la pandemia, "no se descartan confinamientos parciales, por localidades o por sectores".

En este sentido, ha subrayado que estas medidas más restrictivas "deben tomarse desde un mando único porque si cada comunidad toma una medida y luego hay movilidad entre autonomías, es absurdo".

"Al igual que ha sucedido con las medidas relacionadas con el ocio nocturno o el tabaco, te pueden gustar o no, pero al menos se han tomado coordinadamente para que todos vayamos a una y evitar 17 reinos de taifas", ha defendido Álvarez.

Recursos sanitarios

De su lado, el portavoz del partido de extrema derecha, Cristóbal Palacio, ha subrayado el incremento de positivos, que por ahora no es "alarmante", y el hecho que el 2% de los infectados requieren ingreso hospitalario, siendo la mitad de esos pacientes mayores de 80 años.

"Es una cifra muy baja que debería ser compatible perfectamente con la actividad normal de la población", ha opinado este diputado, para quien "el problema" en la región es de "falta de recursos sanitarios, que no se han incrementado desde la anterior ola" del Covid, cuando el número de infectados fue "inferior al 5 por ciento de la población y, sin embargo, colapsamos los recursos sanitarios de Cantabria".

"Estamos muy lejos de esas cifras", ha apuntado el portavoz de Vox, para quien por no haberse incrementado los recursos --"que es lo que debiera haber hecho el Gobierno de Cantabria"-- porcentajes "cercanos" a los registrados cuando estalló la pandemia van a provocar el "colapso". "La única diferencia", ha dicho, "es que ahora tenemos mascarillas", pero los recursos sanitarios siguen "siendo exactamente los mismos". "Este es un problema claramente político que no se está solucionando", ha lamentado.

El PRC ha considerado "muy importante" que la población "se conciencie" de la importancia de mantener la distancia social como medida de prevención del coronavirus, como ha manifestado el portavoz del grupo parlamentario, Pedro Hernando, que ha avanzado que su partido apoyará al Gobierno de Cantabria en la promoción y difusión de las medidas adoptadas: uso de mascarilla, lavado de manos y distancia social.

A su juicio, el uso de la mascarilla "está generalizada", el lavado de manos "se produce", pero la distancia social "se incumple de manera reiterada".

"Es muy importante que la población se conciencie de la necesidad de la distancia social", ha dicho. "Los regionalistas pondremos todos los medios para intentar que la población se conciencie de la importancia de la distancia social", ha incidido.

Tras indicar que la situación de la pandemia en Cantabria está "razonablemente controlada" y "no es especialmente mala", ha advertido que "debemos ser realistas" porque "no estamos libres de que empeore".

Medidas científicas, no ideológicas

Finalmente, la portavoz parlamentaria socialista, Noelia Cobo, ha afirmado que las medidas adoptadas por el Gobierno cántabro son "necesarias y oportunas" para frenar el coronavirus y se orientan a evitar "males mayores".

Se trata, como ha defendido, de acciones que parten del consenso entre el Estado y las comunidades autónomas, de distinto signo político, por lo que se basan en cuestiones científicas y no idelógicas. "El virus no conoce de fronteras y mucho menos de colores políticos", por lo que -en su opinión- ahora toca apoyar estas decisiones, "tomadas desde el conocimiento científico y no desde la ideología".

Cobo ha destacado que Cantabria se encuentra entre las regiones con mayor capacidad de detección precoz, de vigilancia y de seguimiento de casos, lo que unido a las nuevas medidas de contención, "trascendental" al combatir la pandemia.