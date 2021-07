¿Qué pasa si soy contacto estrecho de un positivo y estoy vacunado con pauta completa?

A estas alturas de la pandemia, con más del 35% de la población inmunizada y con los contagios disparados, sobre todo entre los más jóvenes, son habituales los casos de contactos estrechos entre personas con la pauta completa y los infectados por COVID-19, que generalmente son los que todavía no han recibido la vacuna.

¿Qué ocurre en esta circunstancia? ¿Sigue siendo obligatoria la cuarentena? ¿Se realiza PCR? ¿Cuántas? ¿Una o dos? El protocolo sanitario establece que a una persona con pauta completa no se la considera contacto estrecho, por lo que está exenta de realizar cuarentena. Se trata de otro motivo de peso, además de la comprobada efectividad de la vacuna contra los efectos más adversos del virus, para no negarse a recibir el o los pinchazos cuando corresponda.

No obstante, Sanidad, aunque no obliga a las personas señaladas como inmunes a confinarse, sí las recomienda extremar las precauciones y que no se acerquen a personas vulnerables ni a no vacunadas tras haber mantenido contacto con un contagiado. Además, no las libra de realizarse pruebas de detección del virus y, en concreto, fija dos PCR, la segunda nueve días después de la primera, la cual se efectúa en el mismo día o en el posterior del último contacto.

Según el protocolo cántabro, que se basa en el nacional, en el caso de la vacuna de Pfizer se considera pauta completa a los siete días de recibir la segunda dosis, mientras que en los de Moderna y AstraZeneca, a los 14. Por su parte, una persona que ha superado la enfermedad y que cuenta con una dosis ya es considerada inmune con pauta completa.

La incidencia del virus se está volviendo a disparar con la relajación de las restricciones y la apertura de los locales de ocio nocturno. Ello está provocando que sean los jóvenes los que más contagios y brotes acumulan, lo que se traduce en que los más mayores de su entorno, muchos ya con las dos dosis puestas, se vean dentro del rastreo de los positivos, aunque gracias a esta circunstancia, ahora no están obligados a confinarse si su test es negativo.