El PP muestra su apoyo a Revilla para recuperar Cantabria aunque critica la "debilidad" de su Gobierno y que no cuente con un plan: "Va a ciegas"

La presidenta del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, ha trasladado este viernes el apoyo de su formación al jefe del Ejecutivo regional y del PRC, Miguel Ángel Revilla, para la recuperación de la Comunidad Autónoma tras la pandemia del coronavirus.

"Puede contar con el Partido Popular para recuperar Cantabria", le ha expresado al término de la reunión que ambos han mantenido durante cerca de una hora en la sede del Gobierno, donde han analizado los proyectos del fondo de reconstrucción europeo. Al término de la entrevista, Revilla ha valorado que ambas siglas estén "muy de acuerdo en los planteamientos globales" y Buruaga ha alertado por su parte de la "extrema debilidad" con la que el Gobierno autonómico (PRC-PSOE) afronta el "desafío" que supone la ayuda de Bruselas, entre otras cosas porque carece de estrategia de recuperación.

"Hay muchas cosas que tienen que cambiar si no queremos cosechar otro fracaso", ha avisado la líder del PP y de la oposición, para quien el bipartito va "a ciegas", está "en pañales" y "con los deberes sin hacer" pues a diferencia de otras autonomías carece de dicho plan.

"La ayuda europea no es un plan E. Esta vez no se trata de poner remiendos ni de sacar los proyectos de la chistera. Se trata de adaptar los proyectos a la estrategia de recuperación y Cantabria no la tiene, ni un plan de recuperación que defina nuestras prioridades para reconstruir y transformar nuestra economía porque el Gobierno no ha querido que lo tenga y esto no es un buen comienzo", ha lamentado Buruaga, que no ve un Gobierno "sólido y fuerte" para defender los proyectos ante un Pedro Sánchez que "va de ninguneo en ninguneo a Cantabria".

En el encuentro, --en el que Revilla ha entregado a Buruaga los proyectos de las consejerías regionalistas pues las socialistas todavía están trabajando en ellos no estarán hasta la semana que viene--, la líder 'popular' y de la oposición ha advertido de nuevo de que en su partido no van a ser "cómplices" de la "sumisión" de los cantabristas al Ejecutivo central, ya que Sánchez es el "mayor enemigo" de Cantabria por su "maltrato" a la Comunidad.

Una "situación de maltrato" que ha admitido Revilla aludiendo a la "confiscación" o "expropiación" de los ahorros de los ayuntamientos, la "apropiación indebida" del IVA de diciembre de 2017 o el "gesto de hostilidad" de recurrir la sentencia que ordenaba el pago de 22 millones del Hospital Valdecilla. Lo ha hecho a preguntas de los periodistas acerca de la invitación que Buruga le hizo la semana pasada para "apartar" a su socio del Gobierno por las "bofetadas" del Ejecutivo central a la región. "Eso ahora no toca", ha zanjado el mandatario del PRC.

Acuerdo global

Al margen de esto, el presidente cántabro se ha "alegrado mucho" de ver que "casi todo" lo contemplado en las prioridades del PP está incluido en las propuestas del PRC. Después de esto, ha indicado, habrá que analizar las propuestas socialistas y, también, las de los otros dos partidos de la oposición, Cs y Vox, con los que Revilla se reunirá la semana que viene, además de con los agentes económicos y sociales y la Universidad de Cantabria.

El objetivo es hacer una selección de todos los proyectos y presentar los que tengan mayor consenso, pues así tendrán más posibilidades de ser atendidos por Bruselas, que ha concedido a España 140.000 millones de euros de los que la mitad se destinarán a endeudamiento del Estado y los 70.000 millones restantes para inversiones, y que serán seleccionados y aprobados por La Moncloa antes del 31 de octubre.

"Estamos en manos del Gobierno de España al cien por cien", ha puntado Revilla, para apostillar que cree que los fondos europeos los va a adjudicar directamente el presidente Sánchez.

Pero antes de esa selección en Madrid, habrá una en Cantabria, de las diferentes propuestas presentadas, como el centro logístico de La Pasiega, --que es la prioridad del Gobierno--, aunque esta administración también defiende otras necesidades, como los trenes a Madrid y Bilbao, el Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC) o la antigua Universidad Pontificia de Comillas.

Proyectos del PP

A estos planteamientos se suman ahora los formulados por el PP, que ha trasladado Buruaga a Revilla, articulados en seis líneas estratégicas que, según los 'populares', tienen capacidad de tracción sobre la economía regional, están alineadas con las principales políticas europeas y que se deberían impulsar desde la colaboración pública privada.

Las actuaciones planteadas pasan por fortalecer y modernizar el tejido industrial como motor de desarrollo, acelerando la transición energética o apoyando con un plan de movilidad productiva el sector del automóvil, que aporta el 30% del PIB industrial.

Los 'populares' también apuesta por un desarrollo rural sostenible e inteligente, basado en la digitalización y usando la tecnología como herramienta al servicio de la creación de 'ecosistemas innovadores', o promover el proyecto 'Cantabria Biorregión', vinculado a la innovación sanitaria para crear en el solar de la antigua Residencia de Cantabria, partiendo del Hospital Valdecilla y su entorno, un parque científico y tecnológico de la salud para atraer empresas del ámbito de la innovación, el desarrollo tecnológico y la salud digital.

La reconversión del turismo impulsando inversiones vinculadas a la cultura como el MUPAC para diversificar y desestacionalizar la oferta es otra de las peticiones del PP, que también aboga por invertir en capital humano con un plan en formación profesional en nuevas tecnologías y profesiones y otro de recualificación de mayores de 45 años en paro de larga duración.

Finalmente, el PP reclama una atención preferente a Torrelavega, que no puede "quedar al margen" de la recuperación, con un proyecto que impulse la transformación de su centro urbano con el soterramiento de las vías, que ponga en valor su papel como capital del transporte sostenible y eficiente con la estación intermodal de autobuses y la comarcalización del Torrebús, y el desarrollo de suelo empresarial, tecnológico y logístico mediante los polígonos de las Excavadas y la Hilera.

PP constructivo

Al tiempo que ha expuesto estas iniciativas, María José Sáenz de Buruaga ha subrayado la actitud y voluntad del PP desde el inicio de la legislatura y, especialmente, en los últimos meses por la pandemia del coronavirus, que ha definido como "constructiva, con alternativa y siempre leal con Cantabria".

A su juicio, su partido además de contribuir a "serenar el clima político", ha "arrimado el hombro" con propuestas para afrontar la crisis sanitaria, económica y social. "Esta ha sido y sigue siendo nuestra disposición ahora que al Gobierno le toca presentar proyectos para ser financiados con cargo al fondo de recuperación europeo", ha valorado, antes de apuntar para acabar que ahora "es el turno y el momento del Gobierno" y que "el tiempo perdido es un lastre muy grave para la recuperación".