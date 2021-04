"Los presupuestos que hemos aprobado son de carácter social porque priorizamos a las personas que peor lo están pasando"

Susana Herrán (Santurtzi, 1975) y su equipo de gobierno (PSOE-Cs) han logrado sacar adelante sus primeras cuentas de la legislatura pese a dirigir el Ayuntamiento en minoría. Así, por la mínima y casi dos años después de tomar posesión con una pandemia de por medio, Castro Urdiales dispone de nuevos presupuestos sobre los que la regidora socialista destaca su carácter social. "Hemos priorizado a las personas que peor lo están pasando por la crisis sanitaria y económica", asegura la alcaldesa, en una entrevista en la que, sin pelos en la lengua, arremete con dureza contra los dos partidos que han votado en contra. "Este equipo de gobierno ha demostrado capacidad de diálogo, de consenso y de llegar a acuerdos salvo en excepciones que suponen el no por el no, como los casos de CastroVerde y del PRC, que vuelven a ir de la mano en esa sintonía de radicalización en la que se han posicionado", sostiene, haciendo especial énfasis en la actitud de los regionalistas, principal partido de la oposición, que en varias ocasiones durante esta legislatura les han llevado a los tribunales: "Creo que todo radica en que su líder, el secretario general, Jesús Gutiérrez, no ha asumido que no ganó las elecciones, que no consiguió ser alcalde y que la democracia de un Pleno no ha apoyado una modificación puntual de un Plan General para recalificar su fábrica", sentencia la alcaldesa del municipio.

El equipo de gobierno ha conseguido aprobar su primer presupuesto sobre el que ha resaltado que es “excepcional para una situación excepcional”. Pero la realidad es que la situación lleva siendo excepcional más de un año que ya llevamos de pandemia, ¿en qué notará la ciudadanía de Castro ese factor diferencial de contar con cuentas propias?

La situación que hemos atravesado durante casi todo el 2020 y que seguimos padeciendo, como bien comentas, es excepcional. Siempre hemos defendido que el presupuesto es el documento más importante de un ayuntamiento porque es donde se plasman las políticas de cada equipo de gobierno y los proyectos que se van a realizar en la legislatura. Es importante aprobarlo, pero todavía lo es más en un contexto de crisis sanitaria, social y económica como el que estamos. ¿En qué se va a notar? En que son unas cuentas en las que se ven reflejadas las políticas sociales del Partido Socialista y de este equipo de gobierno con Ciudadanos, y que recogen la obligación que tenemos como gestores del Ayuntamiento de plantear las medidas que ayuden a las personas que peor los están pasando, que se encuentran en una situación económica y personal más precaria y que pueden ser más vulnerables. Son unos presupuestos en los que no se va a quedar nadie atrás y que dan importancia, sobre todo y como siempre, a las personas. Son sociales porque aumentamos las partidas de gasto de carácter social en un 41%, con el objetivo de solventar los problemas de suministros básicos y del día a día de las personas que peor lo están pasando. Y no solamente eso, sino que además dotaremos a la residencia municipal, donde residen nuestros mayores, de 500.000 euros a través de una trasferencia, el doble del importe que se estaba aportando en una situación normal. Y también hemos incrementado la subvención al Banco de Alimentos hasta los 70.000 euros de los 28.000 que se estaban llevando a cabo. Otro de los bloques importantes corresponde a las rebajas fiscales para uno de los sectores más azotados y que peor lo está pasando en esta crisis económica derivada de la pandemia. Son las pymes, las empresas y los autónomos, en definitiva, el tejido empresarial de nuestro municipio, que tiene que ver reflejado en estos presupuestos que el Ayuntamiento sigue estando con ellos y en estrecha colaboración, como hemos hecho desde que se decretó el estado de alarma, y tienen que ver que somos una administración cercana y que pueden contar con nosotros. Con esas rebajas fiscales les ayudamos para que no se vean abocados a bajar la persiana y creo que eso lo han percibido de una manera muy positiva en las diferentes reuniones que hemos tenido, sobre todo con el sector hostelero y el pequeño comercio. De esta forma, gracias a estas rebajas, que suponen en torno a unos 600.000 euros, serán las ayudas que van a recibir para poder sobrellevar esta situación y mantener o generar empleo. En lo que respecta al comercio, hemos dotado de 1.300.000 euros para la promoción económica y el fomento del comercio local a través de diferentes campañas, como los bonos comercio, una iniciativa puesta en marcha por primera vez en Castro Urdiales y que ha sido muy bien aceptada por la ciudadanía y muy positivamente recibida por el comercio castreño.

¿De qué se ha prescindido o de dónde se ha recortado respecto a las cuentas anteriores para destinar más esfuerzos al ámbito social en este contexto de crisis económica?

Como dices, para realizar ese esfuerzo hay que quitarlo de otra parte porque no tenemos un presupuesto infinito. Lógicamente, debido a la situación en la que estamos, buena parte de ello viene de la partida del ocio y de los festejos. Además, también hemos prescindido de algunas inversiones que teníamos marcadas en la hoja de ruta porque por la pandemia no hemos podido realizarlas. Eso va a hacer que en la liquidación de 2020 se arroje un remanente positivo con el que, evidentemente, hemos dado prioridad a las personas frente a cualquier otro tipo de partidas, que aunque también son importantes, están por detrás de las necesidades de quienes lo están pasando mal.

Ha hablado de la buena interlocución con el comercio y la hostelería, ¿habrá más paquetes de ayudas o bonos si la situación no mejora de cara al verano?

En el sector del comercio todavía seguimos con la campaña de bonos, que está poniendo en circulación en torno a 2.300.000 euros, de forma que se está generando ese movimiento de dinero y, lo que es más importante, en el comercio y producto local. De cara al resto del año sí tenemos pensado lanzar otro tipo de campañas, también para otros sectores. Además del comercio, estamos trabajando en hacer campañas de apoyo al sector hostelero, que ha sido el gran perjudicado con los cierres totales y de interiores, y con las restricciones que se están marcando. Y tenemos pensado otra para el hospedaje, porque en nuestro municipio contamos con hostales y otros alojamientos turísticos como posadas rurales que también han visto mermados sus ingresos. Esos serían los tres puntos para la promoción económica de nuestro municipio, para mantenerlo, mejorarlo y, sobre todo, generar empleo.

El PRC de Castro ha entrado en la dinámica de judicializar la gestión municipal y, además, sin sentido, con el único cometido de ensuciar, enjuriar, calumniar e insultar a este equipo de gobierno

Volviendo a la aprobación del presupuesto, da la sensación de que cuando Castro aprueba un presupuesto es casi como un hito histórico, ¿por qué cuesta tanto elaborar y aprobar unas cuentas?

Este equipo de gobierno se comprometió a sacar el presupuesto nada más comenzar la legislatura. Presentamos un borrador a los grupos de la oposición en enero de 2020, nos emplazamos a seguir recogiendo propuestas, sugerencias o correcciones a ese borrador, pero fue decretado el estado de alarma y tuvimos cuatro meses en los que la prioridad absoluta fue gestionar la pandemia desde el Ayuntamiento sin dejar a nadie atrás, y nos vimos obligados a relegar la aprobación de esas cuentas a este año. ¿Por qué cuesta tanto? Sí, en legislaturas anteriores sí ha costado. Por recordar un poco, no nos vamos a ir muy atrás, en la de 2011-2015 se aprobaron dos, si no recuerdo mal, y en la de 2015-2019, que gobernaba CastroVerde en solitario, no fueron capaces de aprobar un presupuesto, salvo al final, a cuatro días de acabar la legislatura. Con lo cual, aprobaron, junto con su 'socio' de gobierno, el PRC, un presupuesto para que lo gestionasen otros, lo hicieron para cubrir el expediente. Nosotros no hemos trabajado para eso, sino para elaborar el borrador de un presupuesto realizable y que cubra las necesidades de los castreños y castreñas. No nos parece que sea tan complicado sacarlo adelante cuando existe capacidad de diálogo, de consenso y de llegar a acuerdos como ha demostrado este equipo de gobierno salvo en excepciones que suponen el no por el no, como los casos de CastroVerde y del PRC, que vuelven a ir de la mano en esa sintonía de radicalización en la que se han posicionado. Se han negado a un presupuesto muy necesario en una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Están utilizando la pandemia para arremeter contra este equipo de gobierno una vez más, y el 'no' del presupuesto viene por la inquina de uno de los partidos y por el rencor y por no asumir que perdió las elecciones de otro. En realidad, no están perjudicando ni a mi persona ni a este equipo de gobierno, sino a los vecinos y vecinas de Castro Urdiales. Están dañando al municipio. Se les llena la boca diciendo lo que necesitan los castreños y castreñas cuando en realidad lo que necesitan de verdad es que dejen de utilizar la pandemia con intereses partidistas y que se sienten a hablar con el equipo de gobierno y a entender que es más necesario que nunca tener este presupuesto. Han votado 'no' a las políticas sociales para ayudar a las personas más vulnerables, a mejorar el servicio en la residencia municipal, a las rebajas fiscales para ayudar al tejido empresarial castreño, a las ayudas y aportaciones a las juntas vecinales, a hacer una ciudad sostenible, a las partidas para el fomento del empleo y, sobre todo, a combatir las necesidades generadas por la COVID-19. A la pregunta, ¿es difícil aprobar un presupuesto? Es difícil cuando hay grupos y partidos políticos que no entienden y no han entendido nada de la situación que estamos padeciendo.

Son conocidas, y queda patente por sus palabras, las fricciones y las desavenencias con estas dos formaciones, sobre todo con el PRC, que incluso en ocasiones han acabado en los tribunales, la más reciente en relación al convenio con Eroski que la Justicia dio la razón al Ayuntamiento. ¿Cómo afecta esta situación al funcionamiento y al trabajo diario de gestión?

Me gustaría aclarar que esas fricciones parten de un lado. Parten del lado, sobre todo, del PRC castreño. Nacen siempre de ahí. Este equipo de gobierno no tiene ningún problema con ningún concejal ni concejala de esta Corporación. La raíz de todas las denuncias vienen del mismo lado, y no es el convenio del Eroski, es el convenio de Lolín. De ahí parte esa radicalización del PRC castreño, de atacar a este equipo de gobierno, principalmente a mi persona, al concejal de Urbanismo y alguna concejala, siempre concejala, también es verdad, de los grupos de la oposición. Creo que todo radica en que su líder, el secretario general, Jesús Gutiérrez, no ha asumido que no ganó las elecciones, que no consiguió ser alcalde y que la democracia de un Pleno no ha apoyado una modificación puntual de un Plan General para recalificar su fábrica. Eso le ha provocado una inquina personal, y nosotros aquí no venimos a tener relaciones personales ni mejores, ni peores, ni regulares, sino que venimos a trabajar. El PSOE y este equipo de gobierno han adquirido un contrato con la ciudadanía. Habría que preguntarle a Jesús Gutiérrez con quién tiene su contrato, porque desde luego que con la ciudadanía castreña no lo es. Tendrá un contrato para recalificar su fábrica, venderla y para sus intereses personales. Entonces, el PRC de Castro ha entrado en la dinámica de judicializar la gestión municipal y, además, sin sentido, con el único cometido de ensuciar, enjuriar, calumniar e insultar a este equipo de gobierno, con mentiras. Es su único objetivo y se ha demostrado. Se decretó el primer estado de alarma y nos vino una denuncia de Conservas Lolín, de Jesús Gutiérrez, amenazándonos al equipo de gobierno y al resto de grupos de la oposición con que si votábamos en contra de la modificación puntual nos llevarían a los tribunales. Lo denunciaron en el Contencioso Administrativo y nos insistieron en que teníamos que convocar el Pleno de su fábrica en plena crisis sanitaria. No le importa nada más. No le importa Castro, ni los castreños y castreñas, ni las personas afectadas y que han estado enfermas y lo han pasado mal por la pandemia. No le ha importado más que su Pleno para sus intereses personales. Y lo ha perdido todo. También ha denunciado el convenio del Eroski que es de 2001, y pretende achacar a este equipo de gobierno un convenio firmado hace 20 años. Una vez más se radicaliza, solo quiere ensuciar, embarrar e intentar desprestigiarnos. Entonces cuando dices, ¿cómo afecta esto en el día a día? En nada, porque nosotros estamos aquí para trabajar por los castreños y castreñas, y mejorar su día a día. Lo único que nos duele es que cada vez que el PRC, o el propio Jesús Gutiérrez, hace alguna declaración ensucia el nombre de Castro Urdiales.

Hablando de trabajo, cambiamos un poco de tercio, están elaborando el Plan Estratégico 2040 para el municipio y han abierto un proceso de participación a la ciudadanía a través de una encuesta. ¿Con qué nivel de implicación se darían por satisfechos como para tener una idea más o menos clara de lo que demandan los castreños?

En cualquier tipo de encuesta lo que se pretende es que haya una participación masiva para tener los datos más reales y más contundentes. Esperemos que la campaña que se ha lanzado para que la ciudadanía castreña participe en el diseño del futuro de nuestra ciudad tenga una acogida del 100%. Hasta ahora no se ha dado nunca la importancia que tiene elaborar un Plan Estratégico para nuestro municipio. El concejal Alejandro Fernández lo planteó en la pasada legislatura y CastroVerde lo desechó totalmente, no le debió parecer importante, y desde que comenzó esta se han realizado varias comisiones, tanto técnicas, en las que la participación ha sido absoluta y la implicación total, como políticas, en las que en las diferentes reuniones con la empresa adjudicataria se nos ha trasladado que las entrevistas con el resto de grupos municipales han sido positivas. Si la parte técnica está funcionando muy bien y la de participación política también, la base fundamental y la más importante, que es la participación de la ciudadanía, entiendo que irá en la misma línea y que sean resultados muy positivos para todos.

Por parte del Gobierno de Cantabria se han apoyado una serie de proyectos importantes como el del Cargadero de Dícido, el campo de Vallegón o el recientemente anunciado centro de salud. Precisamente en esa rueda de prensa, el vicepresidente señaló que hasta ahora los castreños tenían la sensación de que el Gobierno autonómico quedaba demasiado lejos de los intereses de Castro, ¿cree que es posible que se esté cambiando esa percepción?

Creo que se ha notado desde el minuto uno. En mi discurso de investidura dije que iba a estar llamando constantemente a las puertas del Gobierno de Cantabria para traer las inversiones y económicamente lo que nos merecemos, lo que durante tantos años Castro Urdiales, por el motivo que sea, no ha tenido. Lo tenemos claro, porque queremos dotar al municipio de las infraestructuras que se merece. Somos la tercera ciudad de Cantabria por población, pero si hablamos de población real somos la segunda, estamos por delante de Torrelavega. Así que desde el primer momento se ha demostrado la estrecha colaboración y entendimiento que tenemos entre Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria, sobre todo en las Consejerías de Cultura, Deporte y Política Social, de las que ya se ha visto el compromiso que tienen con nuestro municipio. Podemos destacar la rehabilitación del Cargadero de Dícido, la reforma del polideportivo Peru Zaballa, la recuperación del Plan Director de Santa María con la reparación de la cubierta y la crestería, la Plaza del Mercado, el proyecto del nuevo centro de salud, la redacción del proyecto del futuro cine-teatro, la mejora del césped del campo de fútbol de Vallegón… Siempre se ha oído que desde el Gobierno se decía que Castro está muy lejos, pero yo creo que ahora Castro está más cerca que nunca del Gobierno regional. No hemos hecho todavía dos años de legislatura, que parece que con la pandemia llevamos aquí toda la vida, pero no, y si hacemos un cálculo de lo que ha invertido el Gobierno de Cantabria en estos 19 meses en nuestro municipio podemos hablar de en torno a los diez u once millones de euros. Es una cifra muy importante.

Para terminar, a finales de año hay primarias del PSOE en Cantabria y cuando se acerca una cita como esta, las facciones y las disputas internas son un clásico. Como miembro de su actual Ejecutiva, ¿cómo ve al actual PSOE de cara a este proceso?

Creo que ahora mismo los temas orgánicos no tocan. Estamos viviendo una pandemia que todavía no ha terminado. El proceso de vacunación se está gestionando bien en Cantabria, hay que reconocer el buen trabajo que ha hecho la Consejería de Sanidad, y pronto veremos resultados. Por eso no hay nadie preocupado de ningún tema orgánico, sino de la ciudadanía y de dar solución a los problemas de las personas que peor lo están pasando. Es un proceso interno que cuando llegue se verá, pero como miembro de la Ejecutiva puedo asegurar que en ninguna de las reuniones se habla de temas orgánicos. Se habla de personas, de cántabros, de cántabras y de soluciones. De soluciones y de cercanía, porque si algo ha demostrado el PSOE, tanto a nivel local como regional, es que está pisando suelo, está pisando calle, no platós de televisión.