"En torno al 70 u 80% de las mujeres van a tener alguna dificultad emocional en algún punto del proceso que abarca desde la búsqueda del embarazo hasta las dificultades en el vínculo con el bebé". Con esta rotunda afirmación las psicólogas perinatales del Grupo de Salud Mental Perinatal del Colegio de Psicología de Cantabria se lanzarán a la charla 'Priorizar la salud mental perinatal compartiendo maternidades', impulsada por la Consejería de Igualdad del Ayuntamiento de Torrelavega y que ofrecerán en la Casa de Cultura del municipio este 19 de mayo a partir de las 19.00 horas.

Pero, antes de que se celebre esa jornada que conmemora el Día Mundial de la Salud Mental Materna, este grupo de psicólogas aborda la necesidad de desmitificar la maternidad perfecta, así como de visibilizar cómo el patriarcado tiene influencia, una vez más, en cómo las mujeres afrontan esta etapa de sus vidas. "Es útil que se idealice la maternidad para que las mujeres aspiren a eso y sean capaces de renunciar al poder y a su carrera profesional, porque, de esa manera, se puede mantener el statu quo de muchos hombres", indican antes de admitir cómo este proceso sigue estando muy vinculado a la visión tradicional de los roles del hombre (el que provee y aporta) y la mujer (la que cuida y se queda).

Asimismo, y sobre aquellas que no desean tener hijos, algo que cada vez es más frecuente en los países occidentales, consideran que se ven sometidas a una gran "presión social" por haber tomado esa decisión : "Se entiende como una consecución vital el hecho de convertirse en madre porque, ¿qué tipo de mujer no quiere tener hijos? La egoísta o la que tiene un cargo alto, y no se entiende que muchas de ellas escogerán libremente no ser madres, aunque no sea válido desde la sociedad", aseveran.

No obstante, las profesionales revelan que los trastornos de salud mental en la maternidad no son algo que haya ocurrido recientemente, aunque sí que se han intensificado durante las últimas décadas: "De antes, las mujeres hacían mucha comunidad entre ellas y cuando se tenía un bebé, la casa se llenaba de otras mujeres que te apoyaban y validaban tu dolor, y eso a menudo propiciaba que el problema inicial no derivase en patología... Hoy en día, las mujeres nos metemos con el bebé en casa, nos encerramos, y vivimos en soledad estas experiencias, y hay que poner el foco sobre esto para sacar a la luz un problema muy común y a la vez muy silenciado, porque a otras mujeres también les pasa", explican.

Esos problemas de los que hablan no son otros que la infertilidad, la pérdida perinatal, los duelos por abortos, los partos traumáticos y las dificultades en el establecimiento del vínculo con el bebé y el posparto. Cuestiones que, pese a darse frecuentemente, siguen sin tener el 'reconocimiento' de la sociedad: "Se ha tendido a la normalización social de estas patologías hasta la llegada de la psicología de corte más feminista, que defiende las diferencias de género en cuanto a la salud... Hasta ahora eran asuntos de mujeres a los que no se le daba importancia ni valor", señalan.

Sin embargo, estos mitos y expectativas sobre la maternidad también perjudican a los hombres, quienes tampoco pueden vivir de manera "libre" su paternidad. "Con las bajas de paternidad igualitarias se está viendo que, cuando los hombres las quieren disfrutar, se les pone muchos impedimentos desde las empresas para hacerlo, y de hecho, en muchas ocasiones es objeto de burla o incluso de cuestionamiento de identidad y orientación sexual", advierten.

La infertilidad como ejemplo, y la prevención del problema

Pero, sin duda, uno de los asuntos que más afecta al conjunto de la sociedad en este momento es el de la infertilidad ya que, según la Sociedad Española de Fertilidad se calcula que afecta al 15% de las parejas. Por esta razón, estas especialistas inciden en ello de forma especial, sobre todo por los trastornos emocionales que provoca en las mujeres la aparición del estigma que les dice "que ya no son válidas". "Algunas de estas patologías pueden llegar a ser graves si no se tratan, ya que, cada vez que la mujer tiene que explicar por qué no tiene hijos, aumenta la carga de estrés, además de la influencia que tiene la presión social para hacerla cambiar su visión de la propia vida", indican.

Además, en el caso de los hombres cuando se habla de parejas heterosexuales que buscan descendencia, también se pueden ver influenciados por esos trastornos, ya que la presión social también les toca a ellos "bajo el poder de un entorno que les dice que son menos hombres si no son capaces de formar una familia...". Aunque, tal y como revelan, estos tienen "menos carga" que las mujeres, "lo que no impide que también lo sufran".

Sobre la forma de prevenir estas patologías mentales, las psicólogas aluden a la realización de "muy buena pedagogía" por parte de las matronas y los pediatras. "Al igual que en cualquier otra área, hay que visibilizar, hablar y normalizar, y entender que los cuidados y la crianza son algo que durante una etapa están biológicamente reservados para las mujeres, pero que requieren de toda la sociedad para que esto se pueda realizar de forma libre y exitosa", concluyen.