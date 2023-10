La propuesta de Vox de implantar el 'veto parental' en Cantabria desata la reacción inmediata de la comunidad educativa

La propuesta de Vox para implantar un 'veto parental' en las aulas de Cantabria ha desatado una reacción inmediata entre la comunidad educativa, que ha levantado la voz de forma unánime contra los intentos de la formación de extrema derecha de influir en los contenidos educativos y su petición de censurar ciertas materias por considerar que se trata de un ejercicio de “adoctrinamiento”, con ejemplos que alcanzan algunos cursos de formación para adolescentes en materias como la diversidad sexual y la igualdad o charlas sobre el colectivo LGBTI.

“¿Qué tipo de gente es la que quiere censurar la educación afectivo-sexual, que ayuda a los jóvenes a saber identificar y actuar ante un caso de abuso sexual? ¿Qué tipo de sociedad persiguen quienes querrían censurar la educación en valores y respeto a los derechos humanos?”, se ha preguntado el sindicato STEC, mayoritario entre los docentes cántabros, que ha subrayado también a través de una nota de prensa que ya existen “los debidos mecanismos de control, revisión y mejora de lo que se enseña en las aulas” y ha acusado a Vox de “atacar” a la enseñanza pública “por estar al servicio de los negocios educativos privados”.

“Pretender ahora, como hacen estos ultras, que la educación se someta a una aprobación previa y expresa de cada padre o madre en particular (una censura parental preventiva) es un delirio grotesco: malo en su esencia porque convierte a los docentes en un colectivo sospechoso, indeseable porque el alumnado tiene derecho a conocer más realidades, e irrealizable en la práctica porque paralizaría el proceso de enseñanza-aprendizaje al quedar condicionada cada sesión a la opinión de todos y cada uno de los distintos progenitores”, ha alertado STEC, una organización sindical que ha realizado asimismo un llamamiento a la sociedad cántabra “a cerrar filas en defensa de la educación pública” y “aislar estos discursos intoxicadores y liberticidas contra el colectivo profesional docente”.

En la misma línea se ha pronunciado la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de Cantabria (FAPA), que ha recordado a Vox que “la educación en igualdad forma parte del currículo educativo”. Tras conocer la Proposición No de Ley (PNL) que ha registrado la formación ultraderechista en el Parlamento autonómico para pedir al Gobierno cántabro una actuación “inmediata, responsable y contundente para poner fin al adoctrinamiento y el enfrentamiento social injustificado e ilegítimo promovido desde las aulas”, el presidente de FAPA, Chema Torre, ha manifestado que no comprende “exactamente” que está solicitando Vox si no es incumplir la ley: “Estamos hablando de contenidos curriculares. Por lo tanto, ¿qué están pidiendo exactamente? ¿Qué no se cumpla la legislación?”, se ha preguntado.

Señalamiento a centros

Según ha denunciado STEC, la iniciativa parlamentaria de Vox es una medida que pretende “imponer la censura en las aulas, retirar libros y otros materiales educativos”. Además, según ha advertido el sindicato, “Vox incluso señala a determinados centros por hacer bien su trabajo, lo que resulta intolerable”. Por ello, la organización ha puesto este asunto en manos de sus servicios jurídicos, de cara a analizar las posibles actuaciones contra “agresiones tan irresponsables que no solamente perjudican a los enseñantes sino que pueden alterar la normal convivencia de la comunidad educativa”.

Y es que como como ejemplos de este supuesto “adoctrinamiento”, la formación que lidera Santiago Abascal pone una tutoría con una charla sobre el colectivo LGBTI en el Instituto de Educación Secundaria (IES) El Astillero o el proyecto piloto 'Las emociones, relaciones y sexualidades' impartido en el IES Miguel Herrero de Torrelavega, en que se impartió formación a los adolescentes en diversidad sexual, igualdad y sexualidades positivas.

Reacciones políticas

Desde el ámbito político, el secretario general de los socialistas cántabros y portavoz parlamentario del PSOE, Pablo Zuloaga, ha asegurado que “la educación pública se defiende, no se censura” y ha exigido al PP que rechace esta medida “después de ver durante muchísimas semanas al partido de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, entregado a los postulados más rancios de la ultraderecha”.

Mientras, el PSOE de Torrelavega ha reafirmado su compromiso con la educación “pública, laica y de calidad” en respuesta a la iniciativa parlamentaria de Vox, que señala los programas sobre diversidad sexual, igualdad y sexualidades positivas del IES Miguel Herrero de la capital del Besaya como uno de los ejemplos para justificar su implantación en Cantabria.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Torrelavega, Patricia Portilla, ha defendido que este programa sirve para hacer más efectivo el derecho a recibir “una plena educación en valores, respeto y derechos, formándoles así para un país y un mundo más tolerante en el que no se menosprecie a nadie por su condición religiosa, sexual, procedencia o de género”.

“Dudamos mucho que los votantes de Vox prefieran que sus hijos aprendan sobre sexualidad viendo porno, al alcance en sus propias casas y sus teléfonos móviles, en lugar de que sean docentes o asociaciones con experiencia en la divulgación y enseñanza afectivo-sexual quienes muestren la realidad de las relaciones sanas y tóxicas”, han sostenido desde Izquierda Unida, que ha retado al consejero de Educación, Sergio Silva (PP), a que demuestre “autonomía política y confirme si confía o no en los docentes cántabros, ya que apostar por el pin parental no es otra cosa que desconfiar de su profesionalidad”.