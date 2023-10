El PSOE denuncia que el Gobierno no ha convocado dos subvenciones deportivas por 150.000 euros

El PSOE ha denunciado que el Gobierno de Cantabria no ha convocado dos subvenciones deportivas por valor de 150.000 euros que estaban previstas en los Presupuestos Generales de Cantabria para 2023. Así lo ha dicho el secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, que ha registrado en la Cámara varias preguntas orales para que el Ejecutivo explique los motivos.

Según ha dicho, se trata de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, una de ellas para la organización de competiciones y acontecimientos de carácter nacional o internacional por parte de clubes y federaciones deportivas, y la otra para el fomento del deporte de personas con discapacidad.

Zuloaga ha indicado que los socialistas recibieron el 13 de octubre una contestación por parte del Gobierno en la que indicaba que “no tenía previsto convocar ninguna de las dos convocatorias”, “sin dar ninguna explicación más”.

“Nos preocupa que estas convocatorias no salgan adelante este año, ya que son habituales todos los años, los cántabros y las cántabras queremos saber porque esta vez no salen adelante”. “Estas subvenciones han demostrado la apuesta decidida por el tejido deportivo en nuestra comunidad autónoma y ahora no entendemos que se dejen en un cajón cuando está presupuestados”, ha reiterado el socialista.

Y ha destacado que “estamos antes partidas que fomentan el deporte, valores como la igualdad y ponen a Cantabria en el mapa, con la organización por nuestros clubes y federaciones de competiciones deportivas de nivel estatal e internacional”.

Por ello, ha pedido al Gobierno que dé “una explicación convincente y real”. “No cesaremos en nuestro empeño”, ha concluido el líder de los socialistas cántabros.