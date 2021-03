Revilla insiste en que el criterio de reparto de los fondos europeos es "lamentable" pero explica que el PRC votó a favor para que no se paralizara la llegada del dinero

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha explicado que aunque su partido, el PRC, ve "lamentable" el criterio utilizado para el reparto de fondos europeos entre las comunidades autónomas, ha votado esta semana en el Congreso a favor de la convalidación del Real Decreto que permitirá materializar el fondo de 11.000 millones de euros destinados a pymes y autónomos "por responsabilidad". De este modo, el presidente ha asegurado que no es que exista "ninguna discrepancia" entre su postura, que ha sido crítica hacia el reparto, y la del diputado del PRC por Cantabria, José María Mazón, que votó a favor en la Cámara Baja.

Según ha explicado, al no tenerse en cuenta para el reparto del fondo ni el coste de los servicios ni la población de las comunidades, sino únicamente el impacto de la crisis de la COVID sobre el PIB y el paro, Cantabria se ha visto perjudicada en la distribución, porque "aquí ese impacto ha sido menor que en otros territorios".

Sin embargo, ha precisado que se ha dado el voto favorable porque, en el caso de no haber salido adelante la votación celebrada esta semana en el Congreso, el pago de ese dinero se habría visto "paralizado". "Más allá de que no nos guste, tenemos que preguntarnos si es mejor que nos den 55 millones o que no nos den nada", ha aclarado.

De hecho, ha opinado que esa misma justificación es la razón por la que el Partido Popular, que también ha criticado el reparto del fondo, no votó en contra. "Nos estamos jugando que lleguen esos millones, que no son los deseables, pero que van a permitir que empresas y gente que lo está pasando muy mal empiecen a recibir esas cantidades", ha insistido.

Finalmente, ha precisado que el PRC seguirá defendiendo un cambio en los criterios de distribución, para lo cual ya ha solicitado una comparecencia en el Senado de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.