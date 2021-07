Revilla reclama a Sánchez que imponga la obligatoriedad de vacunarse contra la COVID

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha reclamado durante la XXIV Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Salamanca que el Estado busque una fórmula legal para que "unos pocos irresponsables no pongan en peligro la vida de los demás" y ha exigido al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez (PSOE), que se imponga la obligatoriedad de vacunarse contra la COVID-19 a pesar de que en España "no hay muchos negacionistas".

El dirigente regionalista ha insistido en este mensaje, que lleva repitiendo desde hace unos días, durante su intervención ante los medios de comunicación tras finalizar este encuentro oficial, en el que además se ha mostrado "satisfecho" tras conocer que las comunidades autónomas gestionarán directamente el 55% de los fondos europeos de recuperación que está previsto que reciba nuestro país y al confirmarse el anuncio de una nueva remesa de vacunas de la farmacéutica Pfizer de 3,5 millones de dosis durante el mes de agosto que garantizará la vacunación de al menos el 70% de la población española antes de que finalice el verano.

"He pedido al presidente que busque la fórmula de articular la obligatoriedad de las vacunas. Creo que he sido el único. Aunque en España no hay muchos negacionistas, con que haya un 5 o un 7%, nos pueden complicar la vida a todos los que estamos cumpliendo con algo que sabemos que es eficaz, que es la vacuna", ha subrayado Revilla, que ha defendido una vez más que "la obligatoriedad debe imponerse con rango legal por parte del Estado".

El presidente cántabro se ha felicitado también por el anuncio de Sánchez, que ha dado a conocer durante su discurso que a lo largo de 2021 se distribuirán 10.500 millones de euros del plan de recuperación europeo a las comunidades autónomas y, en cuanto al reto demográfico, también ha confirmado la activación de un plan de 10.000 millones de euros para dar cumplimiento a las 130 medidas planteadas por el Gobierno en esa materia.

"Se preveía una reunión dura, pero nada más lejos de la realidad. Ha sido un día glorioso para el presidente, que ha acabado recibiendo el aplauso de todos los presentes. Todos salimos satisfechos", ha considerado Revilla, que ha agradecido el clima de "colaboración y diálogo" en el que se ha desarrollado este nuevo encuentro entre las máximas autoridades autonómicas. "Se ha producido un consenso que yo no había visto hasta la fecha. Parecían todos del mismo partido", ha bromeado el líder del PRC.

Además, Revilla ha recordado algunas de las reivindicaciones que suele trasladar como presidente de Cantabria en este tipo de encuentros, y que pasan fundamentalmente por la financiación de proyectos "muy importantes" para la comunidad autónoma como son el polígono industrial de La Pasiega en Piélagos, el Museo de Prehistoria en Santander o el programa contra la despoblación Cantabria Rural Inteligente en Valderredible, además de cuatro proyectos privados ligados a la industria que confía que reciban fondos europeos y ligados a las compañías Solvay, Global Steel, Reinosa Forgings & Castings y SEG Automotive.

Mascarillas y desescalada

En cuanto a las críticas a su gestión, Revilla ha recriminado a Sánchez el "error" que considera que en España se haya retirado la obligatoriedad de usar la mascarilla en exteriores, lo que a su juicio ha trasladado un mensaje equivocado a la población española y ha tenido un "efecto psicológico" entre los ciudadanos de que "ya no había virus". "Lo advertí", ha zanjado Revilla, a pesar de que cuando se tomó esta decisión en el Consejo de Ministros aplaudió la medida y la calificó de "buena idea".

Por otra parte, el presidente cántabro se ha mostrado crítico con la desescalada tras el final del estado de alarma, al considerar que las comunidades autónomas no tienen las "herramientas suficientes" ni "seguridad jurídica" para imponer las restricciones necesarias en caso de rebrote. Así, ha puesto como ejemplo las decisiones judiciales contradictorias que están avalando medidas como el toque de queda en unos territorios y prohibiéndolo en otros, o el caso del ocio nocturno, que estuvo abierto durante más de un mes en Cantabria en el horario que marcaba la licencia por orden judicial, provocando un nuevo récord de contagios en la comunidad autónoma y siendo el origen de esta nueva ola.