Revilla ve una "buena idea" que la mascarilla deje de ser obligatoria al aire libre

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, considera una "buena idea" que la mascarilla dejen de ser obligatoria en los espacios al aire libre a partir del próximo sábado 26 de junio, según ha anunciado este viernes el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. "Dado que los índices que tenemos, que son más o menos controlables, en función de que la presión hospitalaria es mucho más baja, me parece buena idea", ha manifestado Revilla en declaraciones a los periodistas.

Ahora bien, ha aclarado que él solo se la va a quitar si está al aire libre y no hay aglomeraciones a su alrededor, ya que en caso contrario la seguirá llevando por prevención. "Cuando esté al aire libre y con dos o tres personas y haya una distancia donde no haya aglomeraciones a mi lado, la quitaré. Si no, la voy a seguir llevando por precaución", ha precisado.

Sánchez ha anunciado el fin de la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre en su intervención en un foro en Barcelona, y ha explicado que convocará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la medida. "Este será el último fin de semana con mascarillas en los espacios al aire libre", ha celebrado el presidente, que ha destacado que las previsiones que hizo el Gobierno no solo son optimistas sino que se van a quedar cortas, según sus palabras.