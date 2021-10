Cantabria eliminará las restricciones COVID dentro de dos semanas excepto mascarillas en interiores y fumar en terrazas

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha anunciado este viernes que si evolución de la pandemia continúa "bien" en Cantabria, la semana del 19 de octubre se eliminarán las restricciones impuestas por el coronavirus, como las de aforo y horarios, excepto el uso obligatorio de mascarilla en interiores y en aglomeraciones, y la prohibición de fumar en terrazas, "que ha venido para quedarse".

A preguntas de la prensa sobre las previsiones de la comunidad autónoma en relación a la 'nueva normalidad', el titular de Sanidad ha avanzado que el semáforo COVID de la próxima semana podría ser el último. Al respecto, ha explicado que en Sanidad están "contentos" porque la situación epidemiológica sigue mejorando, "muy lentamente, pero sigue mejorando", y la hospitalaria también, incluida la de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

"Si la cosa sigue así, la semana que viene realizaremos una nueva evaluación de semáforo COVID, que en principio no se prevé cambios sustanciales con respecto a esta semana", pero que podría ser el último pues, "si todo sigue bien", la semana del 19 de octubre se anunciará "una reducción considerable de medidas", que solo dejaría vigentes las generales y universales de prevención.

Al respecto ha precisado que se eliminarían todas las restricciones excepto las de prevención universal, es decir, el uso de mascarilla en interiores, "que no se va a quitar en ningún caso", ha advertido, y en situaciones de aglomeración, además de las líneas de prevención como la limpieza de manos. Sin embargo, se dejarían sin efecto las restricciones de aforo, horarios, etcétera. "En esa semana, el ocio nocturno quedaría sin restricciones de horario", ha apostillado como ejemplo. Sin embargo, una medida que "ha venido para quedarse" es la prohibición de fumar en terrazas, donde en Cantabria "no vamos a volver hacia atrás". "Es decir, que no se va autorizar fumar en terrazas. Pretendemos mantener la medida porque creemos que es muy buena para la salud pulmonar de la población", ha señalado.

Educación y vacuna infantil

Respecto a si se prevé algún cambio en el ámbito educativo, Rodríguez ha recordado que en el mismo rigen los protocolos nacionales, por lo que ha indicado a la consejera de Educación, Marina Lombó, "que trasladen al Ministerio de Educación las peticiones que quieran hacer porque nosotros no nos vamos a salir del protocolo nacional". "Si hay una modificación del protocolo nacional, nosotros la asumiremos", ha matizado, apuntando que, en todo caso, en la población escolar hay que distinguir entre los mayores de 12 años, que están vacunados, y los menores.

Respecto a estos últimos, los niños que cursan Educación Infantil y Primaria, el consejero ha señalado que "todavía hay que tener más medidas de precaución puesto que no están vacunados y es mucho más fácil que se produzca un brote" en este colectivo. Al hilo, ha afirmado que no hay "ninguna novedad" respecto a la vacunación de los niños de cinco a 12 años, pues aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya la ha preautorizado, aún "queda concretarlo".

"En principio, los cálculos son que posiblemente en noviembre se pueda abordar la vacunación de los niños entre 5 y 12 años, pero es una previsión, no lo puedo confirmar", ha declarado el consejero. Rodríguez se ha pronunciado así a preguntas de la prensa tras participar en la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental que se ha celebrado en la plaza del Ayuntamiento de Santander.