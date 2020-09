El PSOE anuncia que los Presupuestos Generales del Estado incluirán los 22 millones para Valdecilla

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 incluirán los 22 millones de la anualidad correspondiente al pago de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y partidas necesarias para continuar "todas las obras" que están en ejecución en la comunidad autónoma, según ha anunciado este lunes el diputado del PSOE por Cantabria, Pedro Casares.

El también portavoz de Economía y Empresa del PSOE en el Congreso ha realizado estas declaraciones después de que el presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, afirmara que su partido -con representación en el Congreso y el Senado, con un parlamentario en cada Cámara- apoyaría los PGE "en el momento" en que las cuentas incluyan los compromisos con Cantabria.

Revilla confió recientemente en una entrevista radiofónica en que los PGE incluyan dichos compromisos, entre los que citó las conexiones ferroviarias con Madrid y con Bilbao; el pago de las obras de Valdecilla y apoyo para el polígono de La Pasiega, entre otras, como la adjudicación del proyecto de mejora del Desfiladero de La Hermida.

A estas actuaciones no se ha referido Casares salvo para citar la ya realizada adjudicación provisional del estudio informativo de la línea Nogales de Pisuerga (Palencia-Reinosa), que forma parte del AVE a Cantabria desde la Meseta, o la reciente formalización del contrato del estudio informativo Santander-Bilbao.

Sí ha aludido el socialista también a la obra del ramal Sierrapando-Barreda, en la A-67; a la llegada de la colección Enaire a Santander en el primer semestre de 2021; el avance de las obras de acceso al Puerto y "muchas otras inversiones que son una realidad" y "están en marcha".

En una rueda de prensa acompañado por la senadora socialista por Cantabria, Isabel Fernández, Casares ha hecho un llamamiento a la "unidad y responsabilidad" de todos los partidos, especialmente a aquellos de la comunidad con representantes en las Cortes para, "si quieren que Cantabria siga avanzando" apoyar, o al menos no obstaculizar, estas cuentas.

Ha hecho un llamamiento específico al PP, principal partido de la oposición en Cantabria y España, para que "asuma la importancia del momento que hay por delante" y "apoye" al Gobierno de España, pues -ha dicho- estará apoyando con ello al conjunto del país.

"Pedimos a todos los diputados y senadores, especialmente de Cantabria, de todas las fuerzas políticas, que entiendan los próximos Presupuestos Generales del Estado como una oportunidad de país, como una oportunidad para salir todos juntos adelante y no solamente para intentar ver si está o no una obra, si avanza o no más o menos deprisa", ha dicho Casares.

Casares: "Los PGE van a cumplir con Cantabria"

De forma genérica, Casares ha indicado que los PGE "van a cumplir con los compromisos que tiene Cantabria", entre ellos el, a su juicio, "principal", que es la financiación de las obras de Valdecilla.

"Las partidas más importantes que van a tener los próximos Presupuestos Generales del Estado son partidas que tienen que ver con el fortalecimiento de nuestro Estado de Bienestar en un momento tan decisivo, son partidas para fortalecer la sanidad pública, la educación pública, para avanzar en el cuidado a nuestros mayores, con el desarrollo de la Ley de Dependencia, y también para fortalecer los servicios sociales", ha dicho Casares.

El diputado socialista ha opinado que, en la actual situación generada por la COVID-19, la aprobación de los PGE de 2021 "no puede ser" considerados por los partidos como un "mero trámite" para hacer sus "cálculos electorales" o "rentabilizar el sentido del voto".

"No vale porque están en juego la vida de muchas personas, la recuperación económica, miles de puestos de trabajo y que se salven las empresas del país", ha dicho Casares, que considera que estas cuentas del año que viene "tienen que servir para dar respuesta" a "todas" estas cuestiones, dejando atrás unos PGE de 2018 --los que actualmente están en vigor-- que "no valen" puesto que desde que fueron aprobados el país "ha cambiado mucho", sobre todo, en los últimos meses por el COVID-19.

En su opinión, en estos momentos marcados por la COVID y la "crisis" sanitaria, económica y social que han generado, "la política debe ser más que nunca para dar respuesta a los problemas de la gente".

Por ello, ha considerado que el curso político que se inicia es, "probablemente", "el más trascendental de la historia democrática de España".

Inicio de la actividad en el Senado

Por su parte, la senadora Isabel Fernández se ha referido al inicio de la actividad en la Cámara Alta. En este sentido, ha señalado que este martes, 22 de septiembre, además del Pleno, se celebrará una jornada de financiación autonómica que, a su juicio, es trascendente dado que "el Gobierno se ha comprometido a presentar antes de fin de año una propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica".

Otros asuntos que estarán también sobre la mesa en este nuevo curso en el Senado serán, según ha explicado, otro que afecta a Cantabria como es el de 'la España vaciada' y el reto demográfico.