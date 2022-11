Torrelavega aprueba el precio del alquiler de bicicletas eléctricas, que se aplicará desde este jueves

El Ayuntamiento de Torrelavega pondrá en servicio el servicio de bicicletas eléctricas de alquiler este jueves, a las 12.00 horas, una vez que el Pleno de la Corporación ha aprobado este miércoles el precio de este sistema y dio luz verde anteriormente a la ordenanza reguladora del mismo.

En concreto, se pondrán a disposición de los ciudadanos 90 bicicletas de forma “experimental”, con el objetivo de impulsar un cambio en la movilidad hacia un modelo más sostenible y la reducción del vehículo privado. Además, se han habilitado 68 aparcabicis distribuidos por la ciudad que se irán incrementando en función de la necesidad para mejorar movilidad sostenible.

Habrá dos posibilidades de uso: mediante el abono individual anual, que costará 8 euros al año y supondrá que el primer cuarto de hora de uso sea gratis y a continuación a 0,25 euros cada 15 minutos; o mediante el uso ocasional, que tendrá un precio de dos euros la primera media hora y a partir de ella a 0,25 euros cada 15 minutos. En ambos casos el máximo de utilización de cada préstamo será de dos horas, y para la primera modalidad será necesario disponer de la Tarjeta Ciudadana.

Además, se ofrecerá un abono individual de promoción para el primer mes de uso del servicio, con el que la inscripción en el sistema costará un euro, los primeros 15 minutos serán gratis y a partir de 15 minutos el coste será de 0,25 euros cada cuarto de hora.

El sistema funcionará las 24 horas del día los 365 días del año y el ámbito de aplicación corresponderá con el término municipal de Torrelavega. Si bien las bicicletas podrán utilizarse fuera del municipio, se deberá finalizar en él.

El servicio costará al Ayuntamiento 203.000 euros al año, y la puesta en marcha ha contado con una ayuda de 200.000 euros, el 25% de su coste total, a través de los Fondos Europeos Next Generation.

Un coste que algunos grupos de la oposición han considerado elevado y han echado en falta un informe que estime la rentabilidad, pero que el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha explicado que se espera cubrir haciendo un cálculo basado en un uso “razonable” de tres horas al día por bicicleta. A su juicio, es necesario que el servicio tenga un coste, porque las cosas gratuitas “sabemos que no funcionan”, pero tiene que tener un precio “asequible”.

Pérez Noriega ha reconocido que la experiencia anterior “no fue buena”, pero cree que ahora va a tener mejor acogida al ofrecerse bicicletas eléctricas.

El precio del servicio ha sido el primero de los dos puntos en el orden del día del Pleno extraordinario celebrado hoy, y ha salido adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno (PRC-PSOE) y de ACPT, mientras que PP Y Ciudadanos (Cs) han votado en contra y Torrelavega Sí se ha abstenido.

En general, varios concejales han criticado que no se haya hecho un informe de previsión de ingresos y que no se hayan tenido en cuenta las propuestas de la oposición, además de que la política de movilidad de PRC-PSOE va “a trompicones” y no dentro de un plan de movilidad.

Es lo que ha dicho, entre otros, el PP, que ha rechazado la iniciativa porque cree que la tramitación “no es la correcta” y se ha hecho “en solitario”. Mientras, Cs ha dado su 'no' porque opina que el coste anual de 203.000 euros que el servicio supone al Ayuntamiento no se corresponde con el precio fijado, que “roza la gratuidad”. Por su parte, Torrelavega Sí se ha abstenido denunciando que la idea ha ido “cambiando de versión y de criterio” para acabar finalmente sin ser un servicio gratuito.

Y ACPT ha votado a favor señalando que es una buena medida para ir cambiando el modelo de movilidad de la ciudad y tiene un precio que “se adapta a todos los bolsillos”, aunque ha echado en falta que vaya ligada a otras actuaciones como la compra de locales para habilitar aparcamientos de bicis, ya que, a su juicio, si no se utilizan en la ciudad es por el problema que supone guardarlas en pisos o buhardillas. A juicio del partido, la política de PRC-PSOE va “a flashes” y “o hay una estrategia de movilidad”.

Mientras, desde la parte socialista del equipo de Gobierno han defendido que es una apuesta “clara y rotunda” por el transporte sostenible y ecológico, y con la que Torrelavega se “equipara a otras ciudades españolas y europeas”.

Tasas para 2023

El otro punto que ha aprobado la Corporación en el Pleno de hoy corresponde a las tasas para el ejercicio 2023, en el que, como ya se conocía, el equipo de Gobierno mantendrá la estrategia seguida desde el inicio de la legislatura de “congelarlas”, al igual que los impuestos. Así, solo se han modificado cuatro tasas dentro de esta propuesta, que ha salido adelante con los votos de PRC, PSOE y Cs, con la abstención de ACPT y con el rechazo de PP y Torrelavega Sí.

En concreto, se modifica la tasa de instalación de puestos, barracas y casetas de venta, que incorporará la realización de actividad o industria callejera mediante instalaciones desmontables o transportables.

También se incorpora una tasa relativa a la elaboración y expedición por la Policía Local de informes de actuaciones policiales o atestados relativos a accidentes de circulación y otros siniestros, documentos que carecían de contraprestación económica y que son ampliamente demandados por compañías aseguradoras.

Por otro lado, la ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios funerarios en cementerios municipales se cambia para adecuar el plazo de 99 años a los 75 años que establece la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Y se modifica el artículo 4 de la Ordenanza reguladora de la tasa por aparcamiento para autobuses, taxis y otras reservas de espacio añadiendo un apartado que precisa los espectáculos comprendidos en las artes escénicas y culturales. También se contempla que durante los días de montaje y desmontaje se abone el 25% de la tarifa, cobrándose su totalidad solo los días que se celebre el espectáculo.

Pérez Noriega ha defendido que se “congelan” las tasas e impuestos para cumplir el “compromiso” adquirido con los vecinos, que “no van a pagar ni un euro más” en 2023. Para ello, el Ayuntamiento, pensando en el “interés general” tendrá que “apretarse el cinturón” y asumir el incremento de gasto que provocará la inflación, que condicionará el Presupuesto del próximo año a la hora de adquirir suministros, como por ejemplo gas y gasoil.

Para el portavoz socialista, José Luis Urraca, también se trata de una propuesta de tasas “responsable, equilibrada y realista”. Y es que tanto PRC como PSOE han lamentado que las peticiones de bajar impuestos, como la que ha hecho el PP, son “pura demagogia” si se quieren mantener servicios públicos.

Sin embargo, para los 'populares' es una propuesta “cobarde” frente a la que defienden revisar “todas y cada una de las tasas” y en general a la baja, lo que compensarían con una reducción del “gasto superfluo” del Consistorio.

Mientras, ACPT ha pedido un “análisis serio” de cada tasa y ha opinado que la propuesta indica que “estamos ante el fin de un equipo de Gobierno que no da para más y prefiere que las cosas se queden como están”.

En la misma línea, Cs ha lamentado que la propuesta “no es ninguna sorpresa”, pero también ha mostrado su satisfacción por la incorporación de la nueva tasa por elaboración de informes por parte de la Policía Local, como propuso su grupo hace dos años.

Por su parte, Torrelavega Sí ha vuelto a reclamar “más participación” y una actualización de los precios de servicios como las escuelas deportivas, las futuras piscinas de verano o la tecnoteca.