Unicaja ofrece acuerdos económicos a los estafados por 'phishing' durante su fusión con Liberbank si renuncian a la vía judicial

Cinco meses después de las estafas masivas producidas en pleno proceso de fusión entre Unicaja y Liberbank, la entidad bancaria está empezando a mover ficha ofreciendo acuerdos económicos a los clientes afectados por 'phishing' a cambio de que renuncien a la vía judicial, a pesar de que la entidad ha mantenido durante meses que no tenía ningún responsabilidad al respecto.

Colas, cajeros fuera de servicio e inquietud con las pensiones: los clientes de Unicaja-Liberbank se desesperan

Saber más

Los más de 400 afectados en Cantabria, que estiman en torno a tres millones de euros la cantidad total sustraída, están comenzando a recibir ofertas por parte del banco con el reembolso del 50% de sus pérdidas a cambio de que no reclamen el resto en los tribunales.

Así se lo han trasladado a elDiario.es integrantes de la plataforma cántabra de afectados por el citado fraude, quienes desde junio llevan sufriendo un calvario para recuperar lo que les ha sido detraído que no parece tener solución a corto plazo, pese a sus reclamaciones, denuncias públicas e incluso reuniones con representantes políticos.

Y es que hasta el momento los afectados no están aceptando la oferta de Unicaja-Liberbank. “Yo no firmo ni el 80%”, asegura Alicia, una clienta a la que le sustrajeron 7.000 euros por este minucioso método de estafa que se basa en la suplantación de identidad vía SMS y llamada telefónica. “Yo no le regalo al banco 1.400 euros, prefiero ir a juicio y perderlo en costas que regalárselo al banco sin pelear”, subraya en conversación con este periódico.

Según señala esta víctima de 'phishing', que ejerce de portavoz de la plataforma, hay alguna excepción en la que la entidad ha ofrecido un mayor porcentaje al cliente: “Han ofrecido hasta un 80% a una pareja joven que cuenta con hipoteca”, afirma, e incluso del 100% en algún caso de Andalucía, pero asegura que la regla general está siendo el 50% a través de la firma de un 'acuerdo transaccional' que ha podido cotejar este periódico. “Quieren que nos conformemos con la mitad renunciando al resto”, sentencia Alicia.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Unicaja para recabar su versión. La entidad no ha desmentido que esté ofreciendo acuerdos económicos, pero se ha negado a realizar cualquier tipo de declaración al respecto argumentando que no las llevan a cabo en asuntos que tienen que ver con los clientes.

Al tiempo, ha insistido en que no hubo fallo de seguridad, pese a que durante el proceso de migración informática se produjeron caídas masivas de las herramientas online y de cajeros, causa a la que los afectados atribuyen que los estafadores tuvieran acceso a sus cuentas y movimientos bancarios, haciendo más creíble y facilitando la estafa.